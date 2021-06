Karbauskis atsiprašė rinkėjų už Tomilino elgesį: jis išdavė vertybes Tomilinas: esu pavojingas ir kai kam labai nepatinku

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) tarybai ketvirtadienį pašalinus Tomą Tomiliną iš partinių pareigų, „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis atsiprašė savo rinkėjų už partiečio elgesį. Jo teigimu, T. Tomilinas, viešai palaikydamas Partnerystės įstatymą, išdavė savo rinkėjus.

LVŽS taryba trečiadienį nusprendė pašalinti T. Tomiliną iš šešėlinės „valstiečių“ vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigų bei patvirtino rekomendaciją pačiam T. Tomilinui pasitraukti iš frakcijos seniūnės ir LVŽS pirmininko pavaduotojo postų.

„Kaip partijos pirmininkas aš stengiuosi dirbti su visais, kurie dirba partijoje, aš neturiu jokių pretenzijų T. Tomilinui dėl jo pastangų dirbti partijoje, bet šiuo atveju, kai mes kalbame apie jo elgesį Partnerystės įstatymo atžvilgiu, jis visiškai aiškiai veikė prieš partijos vertybes“, – po tarybos posėdžio žurnalistams sakė R. Karbauskis.

Toks T. Tomilino elgesys, pasak LVŽS lyderio, partijoje buvo nesuprantamas.

„Jis visiškai aiškiai elgėsi kaip ne LVŽS narys. Mes šiandien klausimo dėl jo narystės nesvarstėme, nes manome, kad tai nebūtina priemonė, bet partijos narys, kuris yra ir partijos vadovybėje, turi atsakyti už savo elgesį“, – teigė R. Karbauskis.

Kartu jis atsiprašė partijos rinkėjų.

„Atsiprašau rinkėjų, tų žmonių, kurie yra balsavę už LVŽS, kurie ją palaiko, kad pas mus taip atsitiko, – kad vienas iš partijos vadovybės narių elgėsi visiškai ne taip, kaip deklaravo rinkiminės kampanijos metu“, – pažymėjo R. Karbauskis.

Jis tikino, kad turėti skirtingas nuomones „valstiečių“ partijoje yra normalu.

„Mes turime žmonių, kurie turi tokią nuomonę kaip T. Tomilinas, bet jie jos nepuola viešai teigti, Seimo posėdžiuose ir dar per visas žiniasklaidos priemones. Dėl to pradeda žmonėms, kurie klausosi, atrodyti, kad T. Tomilinas atstovauja partijai. Jis neatstovauja nieko be savęs“, – pabrėžė R. Karbauskis.

Tomilinas trauksis iš kitų pareigų: skaudu, bet tai dar labiau motyvuoja

Pats T. Tomilinas savo ruožtu teigė gerbiantis partijos sprendimą, tačiau jam nepritariantis.

„Aš demokratiją vertinu kur kas labiau nei pareigas ar postus. Kai išsakai kitą nuomonę, kai užstoji tuos, kurie yra silpnesni, kai nepatinki daugumai, būna skaudu, sunku, bet tai dar labiau motyvuoja ginti. Reiškia, jei yra tokie drastiški sprendimai, esu pavojingas ir kai kam labai nepatinku“, – sakė T. Tomilinas.

Jis pažymėjo savo poziciją dėl partnerystės išsakęs dar prieš rinkimus. Partija rekomendavo T. Tomilinui atsisakyti frakcijos seniūnės pavaduotojo ir LVŽS pirmininko pavaduotojo pareigų.

Tą politikas, kaip tvirtino, padarys artimiausiu metu, tačiau partijoje liks.

„Aš gerbiu rekomendaciją, man tikrai šiuo atveju postai nėra svarbu. Jeigu tai yra taip principinga, jei R. Karbauskis taip nori mane išstumti iš visko, jeigu jis nori taip su manimi kariauti, tai teks jam su manimi kariauti, bet aš kariausiu žodžiu, savo argumentu“, – teigė T. Tomilinas.

„Mano nusižengimas yra tame, kad aš palaikau diskusiją dėl kito projekto. Man atrodo, kad tai yra pasilenkiantis su sveiku protu sprendimas, bet aš jį gerbiu“, – pažymėjo politikas.

Partijos tarybos posėdyje taip pat buvo nuspręsta keisti partijos įstatus, kad LVŽS pirmininkas pats siūlytų savo pavaduotojus.

„Čia yra mūsų juristės pateikti siūlymai. Dėl pavaduotojų – visose Lietuvos partijose (…) pirmininkas siūlo savo pavaduotojus“, – aiškino R. Karbauskis.

Jis neslėpė, kad tokį sprendimą priimti paskatino ir T. Tomilino situacija.

„Mes turėjome dabar situaciją, kad komandoje buvo žmogus, kuris nebuvo mano pasiūlytas suvažiavime, jis buvo išrinktas ir jis veikė prieš partijos valią. Su juo darbas buvo neveiksmingas arba neproduktyvus“, – argumentavo LVŽS pirmininkas.