Šimonytė pasiskiepijo antrąja „Vaxzevria“ vakcinos doze: tikrai turime stengtis labiau

Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė trečiadienio rytą Vilniaus vakcinavimo centre „Litexpo“ pasiskiepijo antrąja „Vaxzevria“ vakcinos doze.

Ministrė pirmininkė I. Šimonytė po skiepo teigė, kad vakcinavimo centre žmonių – nemažai. Ji teigė, jog vakcinavimo situacija dar nėra puiki – tikrai reikėtų stengtis labiau.

„Matome, kad dabar santykis yra toks, kad daugiau žmonių gauna antrą dozę nei pirmą. Nemanau, kad tai yra labai gerai. Geriau būtų, kad tai būtų arba lygiai, arba atvirkščiai. Vis dar yra, kur temptis. Žmonių, kurie yra gavę bent vieną skiepą yra virš 40 procentų, tikrai turime stengtis labiau. Todėl, kad galbūt vasarą bendra epidemiologinė situacija, kuri yra geresnė, nei buvo prieš mėnesį, gal kai kuriuos žmones verčia atidėti planus skiepytis, ar labai neskubėti. Bet paraginčiau tai daryti“, – trečiadienį teigė premjerė I. Šimonytė.

Ministrė pirmininkė pabrėžė, jog būtina skiepyti kuo daugiau gyventojų, kad problemų nepridarytų naujos viruso atmainos.

„Visi matome, kaip efektyvu yra skiepai. Ir to paties Izraelio patirtį galime įvertinti, kur daug žmonių paskiepyta, naujų atvejų skaičius yra labai mažas. Šiandien krašto apsaugos ministras pasidalino patirtimi kariuomenėje, kur matome, kad imunizacijai pasiekus 90 procentų, naujų atvejų net nebėra fiksuojama. Panaši situacija ir gydymo paslaugų sektoriuje. (…) Bet tuo pačiu metu turime būti labai sargūs dėl to, ką matome toje pačioje Jungtinėje Karalystėje. Joje dėl spartaus skiepijimo epidemiologinė situacija labai greitai ir labai stipriai pagerėjo. Tačiau atsirado nauja viruso atmaina, kuri plinta tarp žmonių, kurie yra nesiskiepiję. Ir, deja, atveju skaičius auga tris kartus per dvi savaites“, – teigė ji.

„Labai nesinorėtų to pamatyti Lietuvoje. Ir turbūt vienintelis priešnuodis tam yra spartus skiepijimas“, – sakė premjerė.

„Labai raginčiau panaudoti birželio mėnesį tam, kad galėtume apsaugoti save ir savo vaikus“, – ragino I. Šimonytė.

Kaip argumentą eiti skiepytis dabar, dar šį mėnesį, I. Šimonytė panaudojo kalbas apie naują koronaviruso mutaciją, kuri kažkada tikrai atkeliaus ir iki Lietuvos.

„Aš nenoriu apeliuoti į patriotizmą ir Tėvynės meilę. Noriu apeliuoti į labai paprastus ir praktiškus dalykus, kad ir į tą pačią viruso mutaciją, kuri tikrai anksčiau ar vėliau iki Lietuvos ateis. Ir kad mes nebūtume nustebę – kaip čia dabar atsitiko, jog visai neseniai buvus geriems skaičiams, ta statistika pradėjo blogėti. Tai mes tą galima užkardyti. Žinios, kurios atsirita iš tos pačios Jungtinės Karalystės apie naują mutaciją yra tokios, jog ji galimai yra pavojinga vaikams“, – naujausiomis žiniomis dalijosi I. Šimonytė.

Ji priminė, kad vaikų skiepijimas nuo koronaviruso kol kas yra ribotas, skiepyti galima tik vaikus nuo 12 metų.





Delfi primena, kad premjerė, prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė–Nielsen ir sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nusprendė skiepytis šia vakcina kovo viduryje, siekdami padidinti nenorimos, buvusios „AstraZenecos“ vakcinos populiarumą.

Trečiadienį taip pat paskelbta, jog ketvirtadienį visoje Lietuvoje bus skelbiama vakcinacijos be registracijos diena.

O nuo pirmadienio visi norintys savarankiškai gali pasiankstinti „Vaxzevria“ antrąją dozę.