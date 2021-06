Pasienyje sulaikyta jau per 300 migrantų, penktadienį – net keliasdešimt

Pasieniečių sulaikytų iš Baltarusijos neteisėtai bandžiusių patekti migrantų skaičius šiemet perkopė 300.

Penktadienį VSAT pareigūnai Ignalinos rajone sulaikė tris į Lietuvą bandžiusias patekti užsieniečių grupes – iš viso 32 migrantus.

Pirmos dvi iš Baltarusijos įžengusios grupės, 6 ir 9 asmenys, VSAT Vilniaus rinktinės Puškų užkardos pasieniečių buvo sulaikytos paryčiais. Dar 17-os migrantų grupę Puškų pasieniečiai sulaikė ryte, informuoja VSAT.

Visiems sulaikytiesiems bus atliekami testai dėl COVID-19. Nustatinėjamos užsieniečių tapatybės. Įvykiai tiriami, jų aplinkybės tikslinamos.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 329 neteisėti migrantai. Daugiausiai tarp jų yra Irako piliečių. Šis skaičius yra keturis kartus didesnis nei buvo per visus 2020-uosius, pažymima VSAT pranešime.

Pernai sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104.

Pastaruoju metu išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pasieniečiai iš kitų padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams padeda pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos ir Šaulių sąjungos.