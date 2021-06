Pavilionis didžiuojasi, kad prieš jį buvo surengta provokacija: vadinasi, esu svarbus Kremliui

Netylant kalboms apie Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininko Žygimanto Pavilionio pokalbį su Rusijos opozicijos atstovu apsimetusiais provokatoriais, politikai ir ekspertai sako, kad pokalbyje naudota parlamentaro retorika yra verta diskusijos. Jų nuomone, Ž. Pavilionis galėtų kalbėti atsargiau. Pats politikas teigia tapęs kruopščiai planuotos Kremliaus atakos taikiniu ir tvirtina, jog tuo didžiuojasi, nes tai, pasak jo, tik parodo, kad Lietuva Rusijai svarbi.

Portalo 15min.lt vyriausiojo redaktoriaus Vaidoto Beniušio teigimu, kilusi aštri diskusija, reaguojant į Ž. Pavilionio pokalbyje su apsimetėliais išsakytus žodžius, yra natūrali.

„Natūralu, kad, pasirodžius slapta įrašytiems pokalbiams, kuriuose yra prieštaringai vertinamų pasisakymų, kai juos pasako tokias aukštas pareigas Seime užimantis politikas, tai sukelia diskusijų“, – ketvirtadienį „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ sakė V. Beniušis.

Jis atkreipė dėmesį, kad šioje situacijoje yra trys temos, kuriomis galima kalbėti: paties politiko retorikos vertinimas, geopolitinis kontekstas ir naujosios, provokatorių naudojamos „Deep fake“ technologijos.

„Jeigu Seimo URK pirmininkas, kalbėdamas su užsienio šalies atstovu arba laidoje pasako, kad sprendžiant kažkokius užsienio klausimus, nekreipkite dėmesio į prezidentą, tai turėtų sukelti diskusijas. Konstitucijoje parašyta, kad valstybėje pagrindinius užsienio politikos klausimus sprendžia prezidentas“, – teigė 15min.lt vyr. redaktorius.

V. Beniušis taip pat pakomentavo kalbas, neva Ž. Pavilionio provokacijos apskritai nereikėtų komentuoti.

„Tai turėtų būti pamoka ir visiškai natūralu, kad tie klausimai yra keliami – kiek saugojosi šis Seimo narys, kodėl vienus dalykus kalbėjo ar nekalbėjo, ir ar tai sukėlė, ar nesukėlė žalos. Man tai yra natūralūs klausimai, kuriuos reikia kelti“, – teigė žurnalistas.

Per daug, pasak jo, panašiais atvejais žiūrima, ką pagalvos Rusija.

„Aš nemanau, kad mes savo veiksmus visada turėtume vertinti tik per vieną prizmę – o ką pagalvos Rusija: ar tai jai naudinga, ar ne. Per daug mes kartais apibrėžiame savo valstybę ir veiksmus per Rusiją – manau, kad to ji neverta“, – pridūrė V. Beniušis.

Masiulis: Pavilionis galėtų kalbėti atsargiau, bet jis tiesiog turi savo nuomonę

Savo ruožtu skandalą vertindamas konservatorius Kęstutis Masiulis teigė, kad kolega Ž. Pavilionis galėtų kalbėti atsargiau. Vis dėlto, pasak jo, visi politikai gali turėti savo nuomonę.

„Buvęs diplomatas galėtų kalbėti atsargiau, (...) bet politikas gali turėti nuomonę apie kitą politiką kokią tik nori, čia jau niekaip negali priekaištauti, kad jis turi tokią nuomonę. Na, turi. Čia demokratinė valstybė, jis turi tokią nuomonę apie tai ir viskas“, – laidoje sakė K. Masiulis.

Politikas atkreipė dėmesį, kad Kremliaus provokatorių paviešinta vaizdo medžiaga yra iškarpyta ir gali būti iškreipta.

„Aš tikrai galvoju, vertinant bendrai, tai nėra į naudą, nes geriausia, kad tarp institucijų užsienio politikos klausimais būtų santarvė, bendras sutarimas ir vieninga pozicija“, – taip pat pripažino K. Masiulis.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad nesutarimų politikoje gali būti.

„Gali būti nesutarimų, gali būti skirtingi požiūriai. Mūsų frakcijoje iš tikrųjų yra požiūris, kad taip gali būti“, – pažymėjo Seimo narys.

Surplys: tokie pasisakymai kenkia šalies užsienio politikos prestižui

Nuomonę dėl Ž. Pavilionio pokalbio laidoje išsakė ir šešėlinės valstiečių Vyriausybės užsienio reikalų ministras, URK narys Giedrius Surplys.

„Jau keletą mėnesių stebime pakankamai nepagarbų Ž. Pavilionio atsiliepimą apie LR prezidento vaidmenį užsienio politikoje, kas yra prezidento konstitucinė pareiga.

Manome, kad šie pasisakymai, kurie skamba tendencingai ir nuolat, pradeda kenkti Lietuvos užsienio politikai, kuri visada būdavo gerbiama“, – tvirtino G. Surplys.

Jo teigimu, politikai privalo gerbti šalies vadovą.

„Tu gali nesutarti, gali turėti skirtingas nuomones, netgi apie vaidmenis, kuriuos kiekvienas iš mūsų prisiimame užsienio politikoje, tačiau tu turi gerbti Konstituciją – viešai nekalbėti ir nemokyti Lietuvos prezidento, kaip vykdyti ar išvis nevykdyti užsienio politikos“, – akcentavo G. Surplys, pažymėjęs, kad tokios problemos su kitais aukštas pareigas einančiais politikais šiuo metu nėra.

Pavilionis didžiuojasi tapęs Kremliaus provokacijų taikiniu: vadinasi, esu svarbus

Pats URK pirmininkas Ž. Pavilionis teigė, kad ataką surengę provokatoriai yra gerai paruošti Kremliaus specialistai.

„Didžiuojuosi, kad mane Kremlius pasirinko taikiniu, kaip kažkada Renatą Jušką. Vadinasi, aš esu svarbus Kremliui, nes darau viską, kas jam nepatinka“, – sakė politikas.

Ž. Pavilionis pažymėjo, kad Rusijos agentai buvo įsilaužę ir į Vokietijos kanclerės Angelos Merkel kompiuterį, o provokacijas yra patyrę ir kiti Vakarų politikai.

„Mes paskelbėme tą žinią, kad mus atakuoja visam pasauliui. Čia klausimas, kokioje pusėje mes esame – jeigu kažkam Lietuvoje patinka Kremliaus paruoštukai, visos šitos pamazgos, kurios pilamos, jais tikima ir per juos bandoma daryti politines istorijas, tai kartais tokios atakos parodo, kas yra su kuo“, – komentavo URK pirmininkas.

Paprašytas pakomentuoti savo žodžius, kad šalies prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvoje yra simbolinis, Ž. Pavilionis atsakė, jog diplomatijoje nebedirba būtent todėl, kad galėtų sakyti tiesą.

„Mes nesame Rusija ar Kinija, kur parlamentarai kalba viską, ką prezidentas nori. Mes galime ir turime sakyti tą tiesą, taip, kaip mus pasirinko rinkėjai. Jeigu tai yra diskusija dėl Viršūnių tarybos, aš ir toliau laikausi nuomonės, kad ten privalo dalyvauti Vyriausybė“, – pabrėžė parlamentaras.

Jo teigimu, Vakaruose politikai tokių atakų viešai neaptarinėja ir neima jų kaip už gryną tiesą, nes tokie įrašai nėra autentiški.

„Niekada nevartoti Kremliaus produktų, neimti jų už pagrindą – tai didžiausia klaida“, – pažymėjo Ž. Pavilionis.

To politikas palinkėjo ir prezidentūrai – nesivelti į provokatorių veiksmų komentavimą.

„Į mus nusitaikė, nes mes esame aktyviausi Baltarusijos laisvės gynėjai“, – argumentavo Seimo narys.

Paklaustas, kaip vertina opozicijos ir G. Surplio svarstymus, neva jam reikėtų atsistatydinti iš URK pirmininko pareigų, Ž. Pavilionis teigė, kad tokios kalbos nėra naujiena.

„Ne vieną kartą jie taip šnekėjo. Nepatyrusiam šešėliniam ministrui aš pasiūliau iškart, kai pamačiau jo kreipimąsi – paskambink man ir bent sužinok, kas iš tikrųjų buvo“, – teigė Seimo narys.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad provokatorių vaizdo įrašas buvo išplatintas prieš pat Ž. Pavilionio vizitą į Berlyną. Tačiau, kaip akcentavo URK pirmininkas, Kremliaus tikslai neišdegė – kartu su kolegomis, pasak Ž. Pavilionio, susitikimuose nuolat aptariamos Rusijos provokatorių atakos ir kalbama, kad tokių gali būti ir ateityje.