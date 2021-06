Ilgai laukta statistika: Lietuvoje nebeliko nė vienos juodos COVID-19 savivaldybės

Lietuvoje nebeliko nei vienos juodos COVID–19 savivaldybės. Tai rodo trečiadienį paskelbti naujausi Statistikos departamento duomenys.

Per praėjusią parą Lietuvoje buvo nustatyti 241 koronaviruso atvejai. Bendras sergamumas Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų siekia 169,5 atvejo, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas – 1,6 procento.

Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis siekia jau 46,3 procento.

Lietuvoje praėjusią savaitę buvo likusi tik viena juoda savivaldybė – Molėtų rajono. Tačiau ir jai pavyko pagerinti sergamumo rezultatus.

Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 379 atvejai, o teigiamų tyrimų dalis – 9,7 procento.

Lietuvoje nebeliko nė vienos juodos COVID-19 savivaldybės. Foto: Statistikos departamento nuotr.

Lietuvoje yra ir dvi jau žalios savivaldybės – Neringos ir Birštono savivaldybės.