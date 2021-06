Vakcinavimo centras Kaune prašo atvykti skiepytis tiksliai nustatytu laiku

ELTA

Vakcinacija Kelne Foto: Imago / Scanpix

Viešojoje erdvėje pranešus apie Nacionalinio kraujo centro (NKC) organizuojamą vakcinacijos turą per Lietuvą, nemažai žmonių klaidingai suprato šią žinią. Dėl to ir Kaune prie Ledo rūmų, kur įkurdintas Vakcinavimo centras, netrukus nusidriekė žmonių virtinė, tarp kurių dalis atvykusiųjų buvo be išankstinės registracijos.

Kad būtų išvengta eilių ir kitų nepatogumų, miesto savivaldybės atstovai primena, jog Kauno mieste gyvos eilės šiuo metu nenumatomos, - gyventojai skiepijami tik iš anksto užsiregistravę (išskyrus 80 metų ir vyresnius senjorus). Ir dar kartą primygtinai prašoma skiepytis atvykti į Vakcinavimo centrą tiksliai nurodytu laiku. „Vakcinavimo centre dirbantys Kauno poliklinikos medikai pranešė apie keletą nesusipratimų, kai garbaus amžiaus žmonės tikino iš žiniasklaidos pranešimų supratę, esą galima atvykti ir pasiskiepyti gyvoje eilėje. Kauno mieste tai nenumatyta. Apgailestaujame, jei neteisingai supratę viešumoje skelbtą informaciją, kauniečiai liko suklaidinti. Taip pat primename, kad labai svarbu į Vakcinavimo centrą atvykti likus ne daugiau kaip 10 minučių iki nurodyto registracijos laiko. Tai padės išvengti eilių“, – teigė Kauno miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Paulius Keras. Pažymėtina, kad gyva eile žmones skiepyti pradėjusi NKC mobili komanda jau dirbo Kauno rajone, Zapyškio miestelyje, kur visiems norintiems bei be išankstinės registracijos atėjusiems pasiskiepyti panaudojo pusę iš tūkstančio tądien turėtų vakcinos dozių. Dar ji planuoja lankytis Trakuose, Molėtuose ir kitose savivaldybėse. Vizitas Kauno mieste į šios mobilios komandos maršrutą kol kas neįtrauktas. Kovo 11-osios gatvėje, naujuosiuose Ledo rūmuose greta „Girstučio“ baseino veikiančiame Kauno vakcinavimo centre, gyventojai priimami tik su išankstine registracija. Išimtis taikoma 80+ amžiaus grupės senjorams – šią amžiaus ribą perkopę kauniečiai gali pasiskiepyti ir be eilės. Nepaisant kilusių smulkių nesusipratimų, gyventojų skiepijimas Kauno mieste ir toliau vyksta rezultatyviai, kiekvieną savaitę išnaudojant visus gaunamų vakcinų kiekius. Per dieną vidutiniškai paskiepijama apie 4 tūkst. žmonių. Iki šiol, kaip trečiadienį skelbė naujienų agentūra ELTA, Kauno mieste bent vieną skiepą yra gavę daugiau kaip 41 proc. gyventojų. Pasak Savivaldybės administracijos atstovo Mindaugo Drąsučio, Kauno mieste ketvirtadieniui ir penktadieniui dar likę beveik 3 tūkst. laisvų vietų kauniečiams pasiskiepyti „Astra Zeneca“ („Vaxzevria“) ar „Pfizer-BioNTech“ („Comirnaty“) vakcinomis.

