Įvertino kovą dėl vaivorykštinės perėjos Vilniuje: demonstruojami „neapykanta ir kvailumas“

Vos prieš kelias dienas Vilniuje atnaujinta vaivorykštės spalvų perėja, pirmadienį pavakarę buvo uždažyta juodais dažais. Vėliau – kreidelėmis vėl išpiešta vaivorykštė. Ir visuomenė toliau poliarizuojasi. Kodėl neapykantos vis daugėja laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ kalbėjo ekspertai ir apžvalgininkai.

„Žmonės bijo to, ko nepažįsta“

Jungtinių Valstijų judėjimo už santuokos lygybės įteisinimą dalyvis Darius Sužiedėlis teigė, kad įvykiai Lietuvoje yra labai normalūs.

„Man atrodo viskas gana normalu. Visi kraštai, visos Vakarų valstybės praėjo per panašų procesą. Sakyčiau, kad Lietuvoje gana greitai keičiasi dalykai į labai gerą pusę. Tendencijos yra labai teigiamos“, – laidoje sakė D. Sužiedėlis.

Jis prisiminė, kokie klausimai buvo keliami prieš daugiau nei 10 metų, kai buvo organizuojamos pirmosios „Baltic Pride“ eitynės.

„Mes kalbame apie konkrečius teisės instrumentus, jų poveikį, būtinumą. Galvoju, jog tai yra labai didžiulė pažanga“, – sakė laidos „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ pašnekovas.

Jis pripažino, kad neapykanta skirtingoms visuomenės grupėms iki šiol tęsiasi ir JAV.

„Taip, nors jos žymiai mažiau. Turiu prisiminti, kad įteisinus ne tik partnerystę, bet ir santuokos lygybę visoje JAV, tos neapykantos sumažėjo gerokai. Galima netgi būtų pasakyti, jog „per naktį“. Deja, per paskutinio, jau darbą baigusio prezidento Donaldo Trumpo kadenciją mes pajutome, kokia ta neapykanta šalyje dar egzistuoja.

Kaip galima lengvai manipuliuoti žmonių informacija, emocijomis. Ir tai yra dar išlieka pas mus. Deja, turime susidurti su neapykantos apraiškomis kasdien. Bet tikrai per 20–30 metų yra visiškai pasikeitusi padėtis į geresnę pusę“, – teigė D. Sužiedėlis.

Jis pabrėžė, kad Lietuva padarė didžiulę pažangą, nepaisant iki šiol likusių aštrių diskusijų.

„Man atrodo, kad ta diskusija vyksta. Ir pasižiūrėkime, kokios kalbos dabar Seime vyksta, palyginus su tomis, kurios vyko prieš 4 metus. Prisiminkime, kokią tribūną tada turėjo Petras Gražulis. Žinoma, yra dar daug darbo, man sunku nujausti tai iš toli, bet tikrai matoma daug darbo padaryta. Pasižiūrėkime, dabar jau net Seimo vadovė, politiniai vadovai kalba visiškai kitaip nei prieš 4, ar 10 metų. Tai yra didžiulė pažanga“, – tikino jis.

Jis laidoje kalbėjo, kad žmonės bijo to, ko nežino, nepažįsta.

„Mano paties šeimoje žmonės nebijojo mano vyro, partnerio, tiesiog jo nepažinojo. Per daug metų mes tą baimę išsklaidėme per susitikimus, šeimos šventes, per normalų gyvenimą. Ir jei tai žmonės pamatytų, jie nebetikėtų tuo melu, kurį skleidžia opozicija, kitos partijos. Tikrai labai lengvai tą melą ir baimę galima išsklaidyti, jei juos pasiekia žmogiškas kontaktas“, – sakė D. Sužiedėlis.

Demonstravo „neapykantą ir kvailumą“

Žmogaus teisių aktyvistė, buvusi Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė svarstė, jog Partnerystės įstatymo pateikimas palaikymo nesulaukė dėl keleto priežasčių.

„Yra noras įtikti rinkėjams, bet pagrindinis akcentas, mano nuomone, yra neišprusimas, žmonių nesupratimas, kas yra prigimtis, kokia ji sudėtinga. Per 30 metų Nepriklausomybės nuolat kalbėjau, kad mokyklose yra reikalingas lytinis ugdymas, reikia kalbėti apie žmogaus prigimtį, siejant tai su žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Taigi, neišprusimas, stoka supratimo ir kalbėjimo iš aukščiausių postų.

Sakykime, Prezidentūroje, ministerijose, Seime turi būti išmintingi, išsilavinę žmonės, kurie suprastų apie ką jie šneka. O dabar melas, nežinojimas skleidžiamas visuomenėje ir įaudrina tuos, kurie yra neišprusę“, – teigė M. A. Pavilionienė.

Žmogaus teisių aktyvistė sakė, kad perskaitė komentarus dėl vaivorykštės perėjos. Ji teigė, jog tai „kažkas baisaus“.

„Kaip juodinami kitokios prigimties žmonės. Man tiesiog gėda. Galvoju, kad atėjo nauja karta, mes naujai žvelgiame į tuos reiškinius“, – teigė laidos pašnekovė.

M. A. Pavilionienė laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ teigė, jog prieš kelias savaitės vykusio Šeimų maršo organizatoriai „sąmoningai skiepijo isteriją“.

„Čia buvo dvipusis reiškinys. Sukruto tėvų organizacijos, religinės ir ėmė rengti šitą Šeimos maršą. Pirmą kartą taip akivaizdžiai, niekingai sukelti žmonės, kurie buvo sukviesti į Vingio parke kalbėti apie tai, ko jie nesuvokia. Tai buvo politikų didelės pastangos, bet ne pirmieji jie buvo, ėjo išmintu keliu. Bet antra pusė – šeimos maršo dalyviai sąmoningai skiepijo isteriją, pasitelkdami melą apie Stambulo konvenciją ir Partnerystę“, – tikino ji.

M. A. Pavilionienė teigė, kad juodai perėją uždavę asmenys pademonstravo „neapykantą ir kvailumą“.

„Nes jei tie žmonės suprastų, kad kitas žmogus turi teisę gyventi ir reikšti save ir perėja netrukdė niekada, kol nebuvo perdažyta, kol nebuvo surengtas šitas Šeimų maršas. Neapykanta yra dirbtinai inspiruojama. Informacija tarsi yra, bet žmonės jos nenori išgirsti ir įsisavinti. Reikia pripažinti, kad Lietuva pažengė, atėjo jauna, išprususi karta. Bet dar liko dogmatikai ir fanatikai, kurie nori išlaikyti valdžią žmogui, kad intymus gyvenimas priklausytų valstybei, kurį būtų galima reguliuoti, drausti“, – sakė buvusi Seimo narė.

Foto: Stop kadras

„Žmonės ieško priešo“

Rašytojas ir žurnalistas Andrius Užkalnis laidoje svarstė, kad dalis žmonių jaučiasi nesaugūs.

„Man atrodo, kad yra tam tikras skaičius visuomenėje žmonių, kurie jaučiasi labai nesaugūs, jie marginalizuoti savo pačių menko išsilavinimo, siauros pasaulio perspektyvos. Todėl jiems nuolatos šviečiasi kylantys pavojai – ar LGBT bendruomenė, ar Stambulo konvencija“, – sakė A. Užkalnis.

Sprendimą uždažyti perėją juodai jis vadino „gana primityviu elgesiu“.

A. Užkalnis tikino, kad Partnerystės klausimas, net ir padėjus jį į stalčių, neišsispręs.

„Reikalas tas, kad jis nuo gulėjimo stalčiuje neišsispręs. O pretenzijos, kad jie provokuoja ir viešinasi. Visi mes esame girdėję tą naratyvą, kad tegul mylisi su kuo nori, bet tegul nesiviešina, gatvėmis nevaikšto, vėliavom nemojuoja“, – tikino rašytojas A. Užkalnis.

Jis pabrėžė, kad žmonės laisvoje visuomenėje turi teisę demonstruotis, statyti margus suoliukus, perėjas.

„Yra absoliuti teisė. Ji įgyvendinama tada, kai žmogus nori tai daryti, o ne tada, kai visuomenės konsensusas jam turi leisti“, – aiškino jis.

A. Užkalnis svarstė, jog neapykanta kyla iš noro ieškoti priešų.

„Žmonės, kurie yra labai nepatenkinti savo pačių gyvenimais, ieškoti išorėje priežasčių, kodėl jų gyvenimas toks nepasisakęs. Tokiais atvejais reikia ieškoti ryškaus priešo. O kur bebus ryškesnis priešas, nei vyras susikabinęs su vyru, ar vaivorykštinė vėliava“, – laidoje „Info komentarai su Arnu Mazėčiu“ sakė rašytojas A. Užkalnis.

