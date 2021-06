Statistikos analizė: jau birželio pabaigoje galime turėti mažiau nei 100 atvejų per dieną

Trečioji COVID–19 banga ir toliau traukiasi – per tris savaites fiksuojamų naujų atvejų skaičius sumažėjo tris kartus, rašoma Vyriausybės analitikų parengtoje naujausioje epidemiologinės situacijos apžvalgoje.

Per pastarąsias 7 dienas naujų atvejų mažėjo 55 iš 60 savivaldybių, ligoninių užimtumas mažėjo visuose regionuose, o Vilniaus regione jau pradėjo mažėti ir su COVID–19 susijusių mirčių skaičius – per 7 dienas sumažėjo beveik perpus.

Testavimo apimtys išlaikomos tokios pačios, o atvejų fiksuojama vis mažiau ir pandemijos pagreitis mažėja rekordišku tempu – dabar siekia – 36 procentais.

Vakcinacijos tempas stabilus ir imunitetą Lietuvoje jau turi daugiau nei 42 proc. visų gyventojų ir daugiau nei pusė 16+ amžiaus asmenų.

Visoje Lietuvoje vyrauja B.1.1.7 viruso atmaina, tačiau B.1.620 atmaina, kuri buvo užfiksuota Anykščiuose balandžio pradžioje, jau taip pat yra įsitvirtinusi ir plinta bendruomenėse visuose regionuose.

Pagrindinių rodiklių apžvalga

1) Lietuvoje nuo gegužės 11 d. per 7 dienas fiksuojamų naujų atvejų sumažėjo beveik tris kartus. Testavimo apimtis išlieka arti 20 tūkst. tyrimų per dieną, per šį laikotarpį daugiau nei du kartus sumažėjo ir teigiamų tyrimų dalis.

2) Pandemija traukiasi beveik visoje Lietuvoje, naujų atvejų skaičius per 7 dienas sumažėjo 55 savivaldybėse, teigiamų tyrimų procentas – 51 savivaldybėje. Pandemijos pagreitis yra mažiausias, koks yra buvęs šiais metais, ir šiuo metu jau siekia –36 procentais. Išlaikius tokį kritimo tempą, jau birželio pabaigoje turėtume mažiau nei 100 atvejų per dieną.

3) Naujų atvejų skaičius ir ligoninių užimtumas mažėja visose Lietuvos regionuose, tačiau mirčių mažėja kol kas tik Vilniaus regione. Tokia dinamika yra tikėtina, nes hospitalizacijų pikas atsilieka maždaug dviem savaitėmis nuo atvejų piko, o mirčių – trimis. Tikėtina kad per ateinančias 10 dienų mirčių, susijusių su COVID–19, mažėjimą matysime visuose regionuose.

4) Pirma vakcinos doze Lietuvoje paskiepyta jau daugiau kaip 1 mln. gyventojų ir imunitetą turi 42 proc. visų gyventojų ir daugiau nei pusė 16+ amžiaus asmenų.

Sekoskaitos apžvalga

Visoje Lietuvoje vyrauja B.1.1.7 viruso atmaina, tačiau B.1.620 atmaina, kuri buvo užfiksuota Anykščiuose balandžio pradžioje, jau taip pat yra įsitvirtinusi ir plinta bendruomenėse visuose regionuose.