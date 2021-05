Dar kartą paklausė apie tą patį, tik kitaip: gavo kitokį atsakymą nei prezidentūra

Prezidentūrą patrolinti nusprendęs feisbuko aktyvistas užsakė apklausą apie Stambulo konvenciją, naudojant pilną tikrąjį jos pavadinimą. Vienas iš dalykų, kuriuos išsiaiškino, - kad žmonėms nebūtina susipažinti su dokumentais, kad turėtų apie juos nuomonę

Idėja užsakyti naują apklausą kilo aktyviam socialinių tinklų veikėjui Ryčiui Zalogai. Klausimą jis formulavo taip: „Ar pritariate, kad Lietuva turėtų ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo?“. Apklausą atliko bendrovė „Vilmorus“.

„Lietuvos valstybę – savo valia ir išmintimi – šimtmečius kūrė mūsų tauta. Todėl jos balsą privalome girdėti. Nereikia bijoti žmonių, net jeigu jie yra pikti ir pavargę.

Kas jau ties čia pametėte dėmesį, tai taip 56,2 proc. vyresnių nei 18 metų Lietuvos gyventojų 2021 metų gegužės mėnesį pasakė taip/greičiau taip Stambulo konvencijai, kai klausimas buvo užduotas naudojant tikrąjį jos pavadinimą“, – rašė R. Zaloga.

Nevengdamas ironijos viešosios nuomonės formuotojas kritikavo Prezidentūrą už pasirinktą lyderystės būdą.

„Todėl tiesiog priminsiu, kad balandžio mėnesį, Prezidentūra su prezidentu priešakyje vietoj lyderystės pasirinko kitą, mano kuklia nuomone labai stipriai ne kokį, veikimo būdą ir, šachmatų terminais kalbant, padariusi eilinį ėjimą grikiu pasiklausė ar reikėtų mums ratifikuoti Stambulo konvenciją?

Nes gi tauta žino geriau, darykime kaip nori tauta.

Ir tauta žinoma į klausimą atsiliepė ir atsakė: 22,1 proc. Taip / Greičiau taip; 48,8 proc. Ne / Greičiau ne; 29,2 proc. neturėjo nuomonės.

Uždarome klausimą, Lietuva dar nepasiruošusi – kas kam neaišku? Bet kas galėjo pagalvoti, kad žmonės turi nuomonę apie dokumentus, kurių nėra skaitę? Aš.

Kas galėjo pagalvoti, kad sociologijoje taip svarbu korektiškai suformuluoti klausimą? Turbūt bet kas studijavęs socialinius mokslus ir dar Paulius Ambrazevičius, kuris irgi tuos mokslus studijavo“, – rašė R. Zaloga.

Tai gi, nusprendę pajuokauti feisbuko aktyvistai susimetė ir atliko savo apklausą.

„Taigi išsiaiškinome du puikius dalykus – žmonėms nebūtina susipažinti su dokumentais, kad jie apie juos turėtų nuomonę ir tai, kad Didžiojo šeimų maršo dėka (ačiū, Arturas Orlauskas, pagarba!) žmonės, tauta, dauguma, (you name it) aiškiai pasakė gana ir nori ratifikuoti Stambulo konvenciją – gi skaičiai taip rodo, va, turime visuomenės nuomonės apklausą, darytą kaip tik Didžiojo šeimų maršo savaitę ir jos rezultatus, o mes juk visi žinome, kad dažnai žmonėms užtenka supratimo ir jo dažnai yra netgi gerokai daugiau negu pas kai kuriuos politikus. Juk taip, prezidente?

Linkiu politikams skanių manipuliacijų vardan sekančios kadencijos ir geros dienos. Ir labai laukiu klausimo grąžinimo į Seimo darbotvarkę – apklausos rodo, kad tauta yra pasiruošusi“, – per dantį tokiu būdu atliekančius apklausas traukė R. Zaloga.

Stebisi, kodėl visi tik dabar pabudo

„Delfi“ pasidomėjo „Vilmorus“ vadovo, sociologas Vlado Gaidžio, ar tikrai tokia apklausa buvo atlikta.

„Nagi, nagi, perskaitykit visą klausimą“, - nuotaikingai paragino sociologas, galiausiai patvirtinęs, kad iš tikrųjų jie atliko tokią apklausą.

Pats bendrovės vadovas dūsavo, kad užuot žmones informavę, aiškinę, užsakovai užsiima tokiais dalykais.

„Žinote, su tokiais dalykais esu susidūręs. Buvo pas mane užsakovas, teisininkas, kuris negalėjo žodžio „kyšis“ sakyti, ir pateikė apibrėžimą. Paskaitysiu Jums, man teisininkas klausimą pateikė: „yra žinoma, kad būna atvejų, kai leidžiama suprasti, jeigu už tam tikrą naudingų besikreipiančiam arba kitam asmeniui veiksmų atlikimą (arba nenaudingų neatlikimą), nesvarbu, ar šitie veiksmai įstatymu leidžiami arba draudžiami, reikalinga už tai suteikti tam tikras paslaugas arba įteikti įstatymu nenumatytą atlygį, - ar Jums žinomas toks atvejis? Ar tai yra atsitikę Jums?“. Čia yra iš Kodekso, o žodžio „kyšis“ ten nėra, taip ir formuluoja“, - pasakojo V. Gaidys.

Sociologas sakė, kad tąkart jis neįdėjo tokio klausimo.

„Čia va įdėjau“, - sakė V. Gaidys.

Visuomenės nuomonės apklausų bendrovės vadovas nemažai atsiėmė už šitas apklausas.

„Dėl to žodžio „Stambulas“, kiek mane koneveikė ir sociologai, kad „nėra tokios sąvokos. Kaip aš galėjau šitaip? Neišmanėlis ir žioplys“, - prisiminė V. Gaidys.

Apskritai jis sutiko, kad žmonių nereikėtų klausti to, ko jie nežino.

„Nereikėtų klaidinti žmonių formuluotėmis, ne taip paprasta rasti formuluotę. Tiesiog aš net nejaučiu, kodėl tai sukėlė (tokią audrą). Trisdešimt metų tylėjo. Kur visi tie žmonės buvo trisdešimt metų? O čia pabudo: „labas rytas. Kaip čia galėjo būti? Kas čia per žmonės Lietuvoje?“, - sakė V. Gaidys.

Viskas prasidėjo nuo Prezidentūros apklausos

Delfi jau skelbė apie Prezidento kanceliarijos užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ balandžio 8-17 dienomis atliktą apklausą, kuri parodė, kad Stambulo konvencijos ratifikavimui pritaria ir greičiau pritaria 22,1 proc. apklaustųjų, 48,8 proc. respondentų teigė tam nepritariantys arba greičiau nepritariantys, o 29,2 proc. šiuo klausimu neturėjo nuomonės.

Prezidentūros užsakymu "Vilmorus" apklausa apie Stambulo konvenciją Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Po šios ir kitų prezidentūros užsakytų apklausų kilo diskusijos, kiek tokie rezultatai turi įtakos šalies vadovo sprendimams ir, ar apskritai tokios apklausos yra tikslingos.

Socialinėje erdvėje aktyvus apžvalgininkas R. Zaloga nusprendė užsakyti klausimą apie tą patį dokumentą, tik naudojant jo tikrąjį pavadinimą. „Vilmorus“ atliko apklausą, kurioje buvo klausiama „Ar pritariate, kad Lietuva turėtų ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje ir kovos su juo?“.

Pritaria arba greičiau pritaria konvencijos ratifikavimui daugiau nei pusė – 56,2 proc. respondentų, o tikrai ne arba greičiau nepritariantys tokio dokumento ratifikavimui nurodė 26,4 proc. apklaustųjų. 17,4 proc. neturėjo nuomonės šiuo klausimu.