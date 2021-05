Nausėda tikina, kad užsibrėžtas tikslas bus pasiektas: iki šių metų vidurio turėsime 3 milijonus vakcinų papildyta

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienio rytą susitiko su už vidaus rinką atsakingu Europos komisijos nariu Thierry Bretonu. Susitikime buvo aptarti pandemijos suvaldymo, vakcinų gamybos, tiekimo grandinių ir ES pramonės ir vidaus rinkos stiprinimo klausimai.

Po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje šalies vadovas G. Nausėda teigė, jog Lietuva gali prisidėti prie vakcinos nuo koronaviruso gamybos.

„Pono Bretono atsakomybių sritys yra labai plačios. Ir ypatingai svarbu, kad radome labai puikių sutarimo taškų tose srityse, kur Lietuva yra stipri ir gali ženkliai prisidėti ne tik prie technologijų pokyčių, bet ir labai konkrečiai prisidėti ir vakcinų gamybos“, – sakė prezidentas.

G. Nausėda teigė, kad yra įmanoma įgyvendinti ambicingą tikslą – paskiepyti 70 procentų šalies suaugusių šalies gyventojų iki vasaros vidurio.

„Ir šiandieninė vakcinų tiekimo schema leidžia tą tikslą įgyvendinti. Iki birželio mėnesio pabaigos Europa turės 500 milijonų vakcinų. (…) Lietuvą iki birželio pabaigos pasieks dar 1,3 milijono vienetų vakcinų, o iki metų vidurio turėsime 3 milijonus dozių. Reiškia, kad galėsime paskiepyti mūsų gyventojus taip, kaip esame suplanavę“, – sakė G. Nausėda.

Visgi, šalies vadovas pripažino, kad nors ir su tam tikrais „atšokimais“, bet masinės vakcinacijos procesas juda.

„Pasakyti, kad procesas vyksta idealiai, negaliu. Bet tikrai nesame tarp atsiliekančių ES kontekste. Procesas vyksta, kad ir girgždėdamas, kad ir su tam tikrais atšokimais, bet vis dėl to pakankamai sėkmingai, mūsų laivas plaukia link to tikslo, kurį jau minėjau. Taip, ypatingai senjorų skiepijimo srityje galime padaryti daugiau. Tiek asmeniškai aiškindami, įtikinėdami, kitą kartą, tiesiog nuoširdžiai kalbėdamiesi su žmonėmis galime pasiekti gerokai daugiau“, – sakė jis.

G. Nausėda spaudos konferencijoje teigė, jog dabar svarbiausia pasiekti užsibrėžtus tikslus.

„Masinė vakcina, gerai, kad ji prasideda, ji tikrai yra svarbus mūsų skiepijimosi programos elementas ir etapas. Bet man pats svarbiausias dalykas – kad pasiektume tuos tikslus, kuriuos buvome užsibrėžę, nes turime visas prielaidas jas pasiekti, ypatingai žvelgiant iš vakcinų tiekimo pusės“, – sakė jis.

Už vidaus rinką atsakingas Europos komisijos narys T. Bretonas spaudos konferencijoje teigė, kad vakcinų kiekiai bus dar didesni.

„Susitikimas buvo labai įdomus, mes aptarėme daug klausimų, daug projektų. Pirmiausia, kalbėjome apie vakcinaciją, todėl norėčiau patvirtinti, kad mes ir toliau galėsime tiekti daugiau vakcinų į Lietuvą. Ir turėtume galėti pasiekti savo tikslą – kad būtų paskiepyta iki vasaros vidurio 70 procentų populiacijos. Todėl manau, kad šioje srityje situacija gerėja, juda tinkama linkme. Suprantame, kad to galime pasiekti tik intensyviai vakcinuodami gyventojus“, – teigė EK narys T. Bretonas.

Jis teigė, kad iki šių metų pabaigos ES bus įmanoma pagaminti iki 4 milijardų vakcinų dozių.

„Visoje ES yra 55 įmonės, kurios gali prisidėti prie vakcinų gamybos. Manome, kad šių metų pabaigoje mes galėsime pagaminti nuo 3 iki 4 milijardų vakcinų dozių per metus. Ir tai yra neįtikėtina, kad mes galime to pasiekti per mažiau nei metus“, – aiškino spaudos konferencijos dalyvis.

Jis spaudos konferencijos metu tikino, kad yra svarbu, jog prie vakcinos gamybos galėtų prisijungti kuo daugiau įmonių.

„Labai svarbu, mums europiečiams, užtikrinti galimybes visoms šalims tai padaryti. Mes turime daug galimybių, buvo paminėtos dvi įmonės, šiandien susitiksiu su jų atstovais. Labai svarbu, kad galėtume ne tik susitvarkyti su šia situacija, bet kad būtume pasirengę ateičiai. Europos Komisija, kuriai vadovauja Ursula von der Leyen, priėmė sprendimą dėl strategijos – Europoje bus keletas įmonių, kurios bus pasirengusios šios pandemijos laikotarpiu, jei reikės padidinti gamybą, to mes siekiame“, – aiškino T. Bretonas.