Linkevičius: atrodo gana komiškai tie visi oficialūs paaiškinimai iš Baltarusijos

Buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad sekmadienio įvykiai, kai iš Atėnų į Vilnių skridęs airių oro bendrovės „Ryanair“ keleivinis lėktuvas buvo priverstinai nutupdytas Minske, buvo teroristinis aktas. Jis teigė, jog spaudimas Baltarusijai turi būti daug stipresnis.

Delfi primena, jog „Ryanair“ lėktuvas, turėjęs nusileisti Vilniuje sekmadienį 13 val., priartėjęs prie Lietuvos sienos netikėtai pasuko Minsko link ir ten nusileido.

Bendrovė nurodė, kad laineris nusileido, nes Baltarusijos oro dispečeriai informavo apie potencialią saugumo grėsmę lėktuve. Atlikus lėktuvo patikrą ši informacija nepasitvirtino. Civiliniam orlaiviui nutupdyti Baltarusija pasitelkė naikintuvą ir karinį sraigtasparnį.

Aliaksandro Lukašenkos režimas perėmė ir Minske nutupdė iš Atėnų į Vilnių skridusį lėktuvą. Foto: DELFI

Baltarusijos opozicija sako, jog tai padaryta siekiant sulaikyti šiuo lėktuvu skridusį Baltarusijos opozicijos aktyvistą ir tinklaraštininką, informacinio kanalo „Nexta“ įkūrėją Ramaną Pratasevičių.

Jis buvo sulaikytas lėktuvui nusileidus Minske. Be to, buvo sulaikyta jo draugė.

Praleidę Minsko oro uoste maždaug septynias valandas, lėktuvo keleiviai, išskyrus R. Pratasevičių, jo draugę ir dar keturis asmenis, parskrido į Vilnių.

„Spaudimas turi būti didesnis“

Buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius Delfi sakė, jog šie įvykiai yra valstybės vardu vykdomi teroristiniai aktai.

„Kas įvyko iki galo dar turbūt bus išaiškinta, bet tai, kas įvyko yra teroro aktas, atvirai kalbant. Už kurio stovi valstybė, kaip nebūtų keista ir neįprasta. Tai galbūt mažai stebina iš to, ką mes matome iš Baltarusijos pastaruoju metu, bet šis įvykis beprecedentis. Ir daugelių vertinimų civilinės aviacijos istorijoje tokių dalykų niekas neprisimena. Todėl reikia labai kruopščiai išsiaiškinti“, – Delfi sakė L. Linkevičius.

Jis tikino, kad Minsko pateikiami atsakymai vargu, ar įtiks.

„Atrodo gana komiškai tie visi oficialūs paaiškinimai iš Baltarusijos, kuriuos čia dabar gauname jie daugiau negu keisti. Vargu, ar jie įtikins. Tai išvadas reikia daryti tokias, kad turi būti reakcija, ne tik pareiškimais, bet turi būti veiksmai“, – pažymėjo politikas.

Paklaustas, kokių veiksmų reikia imtis, buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius teigė, jog turi būti sustiprintos sankcijos.

„Pradėkime nuo to, kad turi būti sustiprintos sankcijos. Jei jas lygintume su tomis, kurios buvo prieš gal 10 metų, kuomet dar tų politinių kalinių buvo mažiau Baltarusijoje, tada apie 6 paleido ir 170 asmenų buvo atšauktos sankcijos. Tai dabar tų politinių kalinių jau turime apie 400, naujausias dabar bus R. Pratasevičius, akivaizdu. Ir turime sankcijų sąraše nepilną 100 žmonių. Gana ilgai užtruko laiko, kol jame atsirado Aliaksandras Lukašenka, nes buvo svarstymų, kad gal nereikėtų to daryti“, – priminė pašnekovas.

Jis pažymėjo, kad spaudimas turi būti didesnis.

„Spaudimas turi būti žymiai didesnis, aišku, kad sankcijas reikia kelti prieš tuos, kurie finansuoja režimą. Ir tas turi būti tvirčiau daroma. Kita vertus, svarbi ir visiška izoliacija, kad nebūtų jokių iliuzijų, kad bus pripažinta šita valdžia, kai pats prezidentas yra nelegitimus, tą daugelis pripažįsta, bet jie tikrai turi surengti naujus rinkimus, paleisti politinius kalinius, tai čia minimaliai, ką jie turi padaryti. Ir turi būti žymiai didesnis paramos srautas pilietinei visuomenei, laisvai spaudai, studentams, kurie išmesti iš aukštųjų mokyklų. Yra būdų, kaip tą daryti, tas daroma, bet gal dar padidintas dėmesys ten turėtų būti nukreiptas“, – sakė buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius.

„Čia mes kalbame apie sankcijas, spaudimo priemones, bet visa tai, kas buvo po rugpjūčio represijų – žmonių žalojimas, ta gauta informacija yra nusipelniusi tarptautinio tyrimo“, – sakė L. Linkevičius.

Jis teigė, kad būtų galima kalbėti ne tik apie žmogaus teisių pažeidimus, bet apie galimai įvykdytus nusikaltimus.

„Ir šis atvejis, tai galimai įvykdytas terorizmo aktas valstybės, jis turi būti ištirtas. Ir tie, kurie atsakingi už tuos sprendimus ir veiksmus, turi taip pat atsakyti tarptautiniu mastu“, – teigė buvęs ministras.

Valdžios atstovai reikalaudami paleisti R. Pratasevičių, taip pat užsimena, kad Baltarusijos erdvė nėra saugi, todėl siūloma ją tokia paskelbti. L. Linkevičius taip pat palaiko šią idėją.

„Faktai yra tokie, kad oro erdvė negali būti laikoma saugi, jeigu vyksta tokie dalykai. Tai iš to ir daromos išvados. Net ir kol nėra priimti tie sprendimai, tai mes gauname informacijos, kad kai kurios aviacijos kompanijos neskrenda per Baltarusijos oro erdvę, jau dabar, gal laikinai. Tai jau realiai tai faktiškai vyksta, be kažkokių politinių sprendimų“, – kalbėjo pašnekovas.

Jis teigė, kad toks oficialus sprendimas „būtų ženklus“.

L. Linkevičius kalbėjo, kad gali būti nelengva surinkti visą informaciją iš Baltarusijos, banda suprasti, kas iš tikrųjų vyko sekmadienį.

„Kaip mes žinome, institucijos vykdys tyrimą, kaip ir mūsų šalies Generalinė prokuratūra. Bet dabar kiek yra įmanoma pilnai įvykdyti tyrimą, tikintis kažkokios informacijos iš Baltarusijos, vargu ar tai įmanoma. Pilnai įvykdyti tyrimą matyt bus sudėtinga, bet kiek įmanoma reikia išsiaiškinti, kiek čia tų faktų bus įmanoma pateikti – jau čia kitas klausimas“

Jis teigė, kad kol kas sunku pasakyti, dėl ko ES pavyks susitarti.

„Man sunku spręsti. Bet klausiant ar realu, galime tai svarstyti. Bet svarstyti ar verta tirti nėra verta, reikia tirti. Tas yra akivaizdu, o kaip pavyks parodys praktika“, – aiškino buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius.