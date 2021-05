„Visiškai akivaizdu, kad spectarnybų operacija dėl lėktuvo perėmimo – tam, kad būtų sulaikytas aktyvistas ir blogeris R. Protasevičius“, – rašoma sekmadienį išplatintame opozicijos lyderės pareiškime.

Anot jos, Baltarusijos valdžios režimas sukėlė grėsmę lėktuvo keleivių saugumui ir visai civilinei aviacijai, siekdamas susidoroti su žmogumi, kuris buvo visų stambiausių baltarusiškų nepriklausomų informacinių telegram-kanalų redaktoriumi.

„Tik už tai jį įvardino teroristu ir už tai jam dabar Baltarusijoje gresia mirties bausmė“, – rašoma S. Cichanouskajos pareiškime.

Baltarusijos sostinėje Minske sekmadienį dėl konflikto tarp keleivių ir įgulos nutūpė Vilniuje turėjęs nusileisti „Ryanair“ kompanijos keleivinis lėktuvas iš Atėnų.

„Delfi“ redakcija sekmadienį gavo skaitytojo Lino laišką, kuriame teigiama, kad į Vilnių iš Atėnų skridęs „Ryanair“ lėktuvas buvo nutupdytas Minske, o keleiviams įgula esą nieko neaiškina, tik liepia „sėdėti ir laukti“. Skaitytojas paminėjo, kad lėktuvu iš Atėnų namo skrenda jo žmona ir dukra.

„Delfi“ susisiekė su Tarptautinio Lietuvos oro uosto komunikacijos skyriaus vadove Lina Beišine. Ji patvirtino, kad lėktuvas iš Atėnų 13 valandą turėjo nusileisti Vilniuje, tačiau įgula priėmė sprendimą tupdyti lėktuvą Minske.

Skrydžių stebėjimo platformoje „Flightradar“ matyti, kad lėktuvas jau buvo priartėjęs prie Lietuvos sienos ir staiga pasuko į Baltarusijos sostinę.

„Kiek žinau, įvyko konfliktas tarp įgulos ir keleivio. Šiuo metu lėktuvas yra sėkmingai nutūpęs. Kitos oficialios informacijos mes neturime“,– „Delfi“ sakė L. Beišinė.

Pašnekovė paminėjo, kad kol kas neturi žinių, kada ir kaip lėktuvo keleiviai pasieks Lietuvą. Informacijos iš Minsko dar laukiama.

L. Beišinė informavo BNS, kad lėktuvas pasuko į Minską dėl konflikto tarp keleivių ir įgulos narių, lėktuve buvo 120 keleivių.

Naujienų portalo „Belsat“ „Twitter“ paskyroje rašoma apie galimą sprogmenį.



Vytautė Šmaižytė, Užsienio reikalų ministro atstovė spaudai sako, kad šiuo metu dirbama su ambasada. Oficialios informcijos, dėl ko tiksliai lėktuvui teko leistis Minske, nėra pateikta.

„Žinome patį faktą, dirbame su Ambasada ir kai tik turėsime aiškią informaciją – ją paskelbsime“,– patikino V. Šmaižytė.

BNS žiniomis, šiuo lėktuvu skrido ir Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos štabo narys, informacinio projekto „Nexta“ įkūrėjas ir vyriausiasis redaktorius Romanas Protasevičius.

Minsko oro uosto spaudos tarnyba naujienų agentūrai „Interfax“ nurodė, kad lėktuvas Minske turėjo leistis dėl pranešimo apie padėtą bombą, šiuo metu orlaivį tikrina išminuotojai.

Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos patarėjas Franakas Viacorka savo Twitter paskyroje rašo, kad lėktuvas, kuris skrido iš Atėnų į Vilnių, pakeitė kryptį ir buvo nukreiptas į Minksą galimai dėl juo skridusio garsaus baltarusių žurnalisto Romano Protasevičiaus. Baltarusijoje jam gresia mirties bausmė.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM