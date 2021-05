Tai nebuvo įprastas penktadienio vakarėlis, kai lekiama į miestą pasilinksminti. Šimtai jaunų vyrų ir moterų – JAV karių iš 82-osios oro desanto divizijos Šiaurės Karolinos valstijoje sulipo į 7 milžiniškus transporto lėktuvus C-17 „Globemaster III“. Po 11 valandų skrydžio lėktuvai taip ir nenusileido, bet kariai juos paliko: nakties tamsoje virš centrinės Estijos išsiskleidė parašiutai.

Čia iš JAV atskirdusių amerikiečių desantininkų jau laukė jų tautiečiai, atskridę iš Lietuvos ir tokiu pačiu būdu, tik iš mažesnių lėktuvų C-130 iššokę užimti pozicijų, imituojant desantinę operaciją, nematytą nuo Šaltojo karo laikų. Viską akylai sekė šalia sienos su Rusija ratus sukęs specializuotas vadovavimo ir kontrolės, o taip pat elektroninės kovos orlaivis EC-130H Compass Call.

Tai tebuvo įspūdinga JAV pratybų dalis. Mat kiek anksčiau, trečiadienį Estiją jau sudrebino šūviai iš salvinių ugnies sistemų MLRS, kai šalies centriniame kariniame poligone buvo simboliškai pažymėta pratybų „Swift Response“ pradžia. Didžiausios tokios karinės pratybos Estijoje per pastaruosius 25 metus tėra JAV vadovaujamų pratybų „Defender Europe“ dalis.

Pernai dėl koronaviruso pandemijos gerokai sumažintos „Defender Europe“ turėjo vykti būtent Baltijos šalyse ir Lenkijoje, o šiemet daugiausiai dėmesio, karių ir technikos judėjimo sutelkta Balkanuose bei Juodosios jūros regioje – Rumunijoje ir Bulgarijoje.

Vis dėlto sunku patikėti „sutapimu“, kad tuo pat metu, kai Rusija vieną po kitos rengė repeticijas vadinamosios Pergalės dienos paradui gegužės 9-ąją (daugelyje šalių Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje diena minima gegužės 8-ąją, o ne švenčiama žvanginant ginklais), simbolinio galios demonstravimo netrūko ir ten, ką Kremlius laiko „savo artimuoju užsieniu“ – Baltijos šalyse.

Ir nors tai, kad čia iš JAV buvo permesti keli tūkstančiai desantininkų iš 82-osios divizijos, kuri yra greitojo reagavimo pajėgų dalis, nepalyginama su Rusijos skaičiais: Kremlius balandį prie sienos su Ukraina ir jos okupuotoje teritorijoje – Kryme sutelkė per 130 tūkst. karių, įvairios technikos, tai buvo simbolinis JAV bei sąjungininkų atsakas. Net jei pratybos „Swift response“ bei „Defender Europe“ planuotos ne vienerius metus, gerokai prieš įtampos Ukrainoje padidėjimą, žinutė Kremliui yra akivaizdi: čia NATO teritorija, raudona riba, kurios nevalia peržengti.

Tačiau be žinučių simbolikos daug svarbesnis yra ir esamų bei būsimųjų pajėgumų vertinimas: kaip greitai sąjungininkai gali dislokuoti atgrasyti Rusiją galinčias pajėgas, kokių veiksmų turi imtis ir ko dar trūksta – būtent tai išbandoma pratybose.

Po kelerių metų jose išmoktos pamokos gali tapti svarbios ne tik sąjungininkams, planuojančioms savo veiksmus atgrasant Kremlių, bet ir priversti Rusiją pagrįstai baimintis tų pajėgumų, kurie gali žaibiškai atsidurti Baltijos šalyse.

Sunerimo dėl desantininkų

Neatsitiktinai būtent JAV pajėgų dislokavimas Baltijos šalyse – tiek laikinas, tiek ilgalaikis, nors ir paremtas rotaciniu pagrindu jau kurį laiką erzina Kremlių. Ne išimtis ir pratybos „Swift response“ bei „Defender Europe“, į kurias atkreipė dėmesį vienas pagrindinių ir svarbiausia – oficialiųjų Rusijos ruporų „Rosijskaja gazeta“.

„Amerikiečių desantininkai išsilaipino Estijoje. Gegužės 9-osios išvakarėse buvę sąjungininkai surengė maršą prie Rusijos sienų“, – gegužės 6-ąją guodėsi „Rosijskaja gazeta“. Toks savotiškas žodžių ir frazių pasirinkimas apie „buvusius sąjungininkus“ – amerikiečius ir painiojant faktus bei išsigalvojimus nestebina – tą dieną amerikiečių desantininkai dar nebuvo surengė šuolių parašiutais virš Nurmsio aerodromo, centrinėje Estijoje, kad nėra visai „prie Rusijos sienų“, nes šis buvęs sovietų laivyno aviacijos, o dabar apleistas aerodromas nutolęs per kelis šimtus km.

Kita vertus, JAV desantinės operacijos Baltijos šalyse nėra naujiena – 2018-ųjų „Swift response“ amerikiečių kariai parašiutais leidosi Lietuvoje. Ir netgi jeigu šiemetinės pratybos 82-jai JAV divizijai yra išskirtinės savo dydžiu – vienos iš kelių divizijos brigadų desantinė operacija vykdyta naktį, JAV karių buvimas Baltijos šalyse Rusiją erzina ne tik dėl paties fakto, naudojamų pajėgumų ar dydžio, o dėl galimybių, kurios atsiveria ir kurias labai aiškiai signalizuoja JAV.

Our #Paratroopers continue to prepare equipment for air land & heavy drop into to Europe alongside members of the @usairforce in support of Swift Response 21! Swift Response is the first linked exercise of #DefenderEurope and will feature #Paratroopers from 10 @NATO nations! pic.twitter.com/KmWbRScl0w