Svarbios žinios pacientams: ilginamas laikas užsiregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai

Ilginamas laikas užsiregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai. Nuo šiol pacientas, gavęs siuntimą, turės 60 dienų užsiregistruoti konsultacijai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Anksčiau šis terminas buvo dvigubai ilgesnis. Nuo šiol pacientas, gavęs siuntimą, turės 60 dienų užsiregistruoti konsultacijai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Anksčiau šis terminas buvo dvigubai trumpesnis – vienas mėnuo.

Šiuo pakeitimu siekiama sutaupyti šeimos gydytojų darbo laiką, kai, nespėjus pacientui užsiregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai, jiems tekdavo perrašinėti siuntimą. Taip pat sutaupomas ir paciento laikas, kai, nespėjus užsiregistruoti, jam vėl tekdavo pakartotinai dėl tos pačios priežasties kreiptis į šeimos gydytoją.

Be to, siekiant labiau įgalinti slaugytojus ir atlaisvinti šeimos gydytojus nuo veiksmų, kuriuos pagal kompetenciją gali atlikti slaugytojos, priimtas pakeitimas, kad karantino laikotarpiu slaugytojos gali pratęsti gydytojo paskirtą gydymą receptiniais vaistiniais preparatais. Tai padaryti galima teikiant ne tik konsultaciją pacientui nuotoliniu būdu, bet ir tiesioginio kontakto būdu.

Pacientai gydytojo specialisto konsultacijai gali registruotis per Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą (IPR IS). IPR IS leidžia pacientams nuotoliniu būdu rezervuoti vizito laiką, gauti pranešimus ir priminimus apie numatytą apsilankymą pas gydytoją, atšaukti apsilankymą, internete stebėti visų savo planuojamų bei įvykusių apsilankymų istoriją.

Pacientai taip pat gali jiems įprastu būdu užsiregistruoti atvykę į gydymo įstaigą arba telefonu, taip kaip daroma šiuo metu.