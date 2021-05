Kaip garsioji influencerė Kipre, bet tai nutiko Rokiškyje: jaučiausi gerai, tik uoslės nejutau

Lyg apie smagų nuotykį, kai apsikrėtusi koronavirusu pramogavo Kipro saloje, socialiniuose tinkluose pasakojusi ir dėl tokio neatsakingo poelgio tikrą skandalą Lietuvoje sukėlusi garsioji influencerė, kuri save laiko neviešu žmogumi, turi pasekėjų – vienas Rokiškio gyventojas, kuriam medikai jau buvo diagnozavę COVID-19, taip pat teisinosi, kad sirgdamas jautėsi gerai, neturėjo temperatūros, bet, kaip ir influencerė, nejuto uoslės.

Bet šiam rokiškėnui nepasisekė taip, kaip svetur grėsmę kitiems asmenims kėlusiai neviešai influencerei, – konstatavęs, kad vyras „sukėlė pavojų kitiems asmenims užsikrėsti pavojinga COVID-19 liga“, teismas jį pripažino kaltu ir skyrė laisvės apribojimo keturiems mėnesiams bausmę.

Kaip pažymėjo apkaltinamąjį nuosprendį priėmęs teismas, laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu nuteistasis privalo tęsti darbą arba jį praradus, būti registruotam Užimtumo tarnyboje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Be to, bausmės laikotarpiu rokiškėnas be bausmę vykdančios institucijos žinios negalės keisti gyvenamosios vietos, taip pat atsiskaityti, kaip vykdo teismo paskirtus draudimus ir įpareigojimus.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad Rokiškyje gyvenančiam vyrui dar sausio 29 d. buvo patvirtinantas koronavirusas, apie tai jam pranešė medikai, bet šis nesilaikė saviizoliacijos – tą patį vakarą išėjo iš namų ir apie 18 val. susitiko su draugu prie kavinės, o paskui nuėjo į parduotuvę „Maxima.“

Kad vyras pažeidė saviizoliacijos taisykles paaiškėjo dar tą patį vakarą – prie parduotuvės rokiškėnas įsivėlė į konfliktą su kitu vyru, todėl buvo iškviesta policija ir jis su draugu buvo pristatyti į komisariatą.

Per apklausą policijoje rokiškėnas pasakojo, kad dar sausio 27 d. jis suprato, jog serga pavojinga COVID-19.

„Man dingo uoslė, daugiau jokių simptomų nejutau, bet supratau, kad sergu, – mano darbovietėje tuo metu jau buvo daug sergančių darbuotojų, todėl užsiregistravau dėl testo atlikimo, – sakė kaltinamasis. – Testą padarė kitą dieną, o po to į mano elektroninį paštą buvo atsiųstas pranešimas, kad atsakymas teigiamas – sergu „COVID-19“ infekcija. Iš karto susisiekiau su šeimos gydytoja, ji man išrašė elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, sakė, kad iki vasario 8 d. privalau saviizoliuotis – man buvo uždrausta palikti savo gyvenamąją vietą.“

Bet saviizoliacijos taisyklių vyras nesilaikė, nes, kaip pats sakė, jautėsi gerai.

„Daugiau jokių kitų požymių nejutau, tik nebuvo uoslės, temperatūra pakilusi nebuvo, jaučiausi visai gerai, todėl su draugu susitarėme susitikti mieste, – nutarėme išgerti, – apklausos metu kalbėjo kaltinamasis. – Susitikti su draugu nuėjau jau išgėręs, be to, jau buvo tamsu, negalvojau, kad mane kas nors pamatys.“

Apie tai, kad serga COVID-19, vyras iš karto įspėjo savo draugą, kai su šiuo susitiko: „Bet vis tiek mes nutarėme išgerti.“

„Kai apie 18 val. ėjome į „Maximos“ parduotuvę, tarp manęs ir šalikelėje stovėjusio automobilio vairuotojo kilo konfliktas, bet jam pasibaigus, nuėjau į parduotuvę, veidą buvau užsidengęs kaklo mova, – sakė jis. – Parduotuvėje nusipirkau butelį degtinės, užsigėrimo ir išėjau į lauką, o tuo metu kažkas jau buvo iškvietęs policiją dėl to konflikto su automobilio vairuotoju. Pareigūnai mane su draugu pristatė į policijos komisariatą.“

Policijoje koronavirusu sergančiam vyrui buvo nustatytas 2,99 prom. girtumas.

Kad serga koronavirusu, rokiškėnas policijos pareigūnams pats neprisipažino, tai paaiškėjo tik kitą dieną, kai įvykių registre pareigūnai pamatė, jog šis yra užregistruotas kaip sergantis pavojinga liga ir reikia patikrinti, ar šis laikosi saviizoliacijos.

Dėl kontakto su vyru papildomai turėjo saviizoliuotis ir jo draugas, ir įtariamąjį apklausinėjusi policijos tyrėja.

„Dabar labai gailiuosi, kad žinodamas, jog sergu COVID-19 bendravau su draugu, ėjau į lauką ir parduotuvę“, – per apklausą tyrėjams nurodė visiškai kaltę pripažinęs vyras. Šį prisipažinimą teismas palaikė lengvinančia aplinkybe, tačiau atsakomybę sunkinančia aplinkybe buvo pripažintas apsvaigimas nuo alkoholio, – tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

Delfi primena, kad už kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimą, kai yra sukeliamas pavojus kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, Baudžiamajame kodekse yra numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Dar griežtesnė atsakomybė yra numatyta tiems, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija, – tokiu atveju gali būti baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.