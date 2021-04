Ministrą persekioja buvusio bendražygio šešėlis: didelės vertės pirkime – netikėta sėkmė

Žemės ūkio ministro pareigas pradėjus eiti Kęstučiui Navickui jo buvusio bendražygio Žymanto Morkvėno viešajai įstaigai, regis, pradėjo sektis. Delfi išsiaiškino, kad organizacijai, kurioje anksčiau dirbo ir kurios dalininku buvo K. Navickas, ministerijos viešajame pirkime nusišypsojo sėkmė.

Turėjo teisintis dėl ryšių su buvusiu partneriu

K. Navickas, tik pradėjęs dirbti praėjusios kadencijos Sauliaus Skvernelio ministrų kabinete, turėjo aiškintis dėl ryšių su VšĮ „Baltijos aplinkos forumu". Tiek politiniai oponentai, kuriais anuomet buvo Seimo konservatorių frakcija, tiek žiniasklaida aplinkos ministrui K. Navickui turėdavo daug klausimų dėl Baltijos aplinkos forumo sėkmės didelės ir ne tokios didelės vertės viešųjų pirkimų konkursuose, kuriuos skelbė Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos.

Šie klausimai aplinkos ministrą lydėjo iki pat jo darbo pabaigos ministrų kabinete. Jis buvo priverstas pasitraukti anksčiau nei buvusi Vyriausybė pabaigė savo darbą. Ministerijai vadovauti ėmus „valstiečiui” Kęstučiui Mažeikai, ministerijos santykiai su „Baltijos aplinkos forumu", regis, atšalo.

Vis dėlto šį kartą kalbėkime ne apie buvusius pirkimus, bet apie tai, kas vyksta dabar. Kaip bebūtų, „Baltijos aplinkos forumo" šešėlis K. Navicką ima lydėti ir dirbant I. Šimonytės ministrų kabinete.

Buvusio partnerio viešajai įstaigai nusišypsojo sėkmė

Šiuo metu „Baltijos aplinkos forumas" sėkmę bando Žemės ūkio ministerijos, prie kurios vairo stojo K. Navickas, viešųjų pirkimų konkursuose. Ir sėkmingai.

Čia tenka priminti, kad K. Navickas prieš tapdamas S. Skvernelio Vyriausybės aplinkos ministru buvo VšĮ „Baltijos aplinkos forumo" dalininku ir darbuotoju.

Delfi išsiaiškino, kad šių metų sausio 25 dieną Žemės ūkio ministerija pasirašė 189,999,04 Eur vertės sutartį su tiekėjų grupe. Ministerija iš jos nusipirko Lietuvos bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. strateginio plano ex-ante vertinimo ir finansinių priemonių išankstinio vertinimo paslaugas.

Ant šios pirkimo sutarties parašus padėjo K. Navicko į pareigas paskirtas ministerijos kancleris Valdas Aleknavičius ir paslaugų tiekėjo atstovė – UAB „Estep Vilnius” direktorė Agnė Miseliūnienė.

Formaliai pirkimą laimėjo ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Estep” ir VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras”. Tačiau įsiskaičius į sutartį galima pastebėti, kad iš šio pirkimo naudos turės ir „Baltijos aplinkos forumas”. Paslaugų pirkime numatyta, kad sutarčiai vykdyti pirkimo laimėtojai pasitelks subtiekėjus. Tarp kurių – ir „Baltijos aplinkos forumas”.

Kas tie pirkimo laimėtojai?

Vienos iš pirkimo laimėtojos – UAB „Estep” – akcininkai, Registrų centro duomenimis, yra Klaudijus Maniokas, A. Miseliūnienė, Žydrūnas Gaudiešius ir Neringa Viršilienė.

Visi šie verslininkai yra ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai” dalininkai.

Registrų centro duomenimis, Ž. Gaudiešius, be kita ko, yra UAB „Box agency” generalinis direktorius ir valdybos narys. Taip pat jis yra įmonės UAB „Connecty" valdybos narys. Be to, jis vadovauja UAB „Cool Investment” ir UAB „Mediar”, VšĮ „KiNo kontora". Be to, jis yra buvęs viešųjų ryšių agentūros UAB „Fabula ir partneriai” valdybos narys.

Šiame pirkime subtiekėjo teisėmis be „Baltijos aplinkos forumo" dalyvauja ir Klaudijus Maniokas, Renata Pakalnytė – Vilpišauskienė, Saulė Mačiukaitė-Žvinienė ir Vladzė Vitunskienė.

Grįžkime prie VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai”. Sutartyje ši organizacija nėra minima, tačiau net keli su ja susiję asmenys nurodyti greta „Baltijos aplinkos forumo" tarp subtiekėjų. K. Maniokas yra „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai” dalininkas. R. Pakalnytė-Vilpišauskienė yra šios organizacijos vadovė. Bent formaliai su šia viešąja įstaiga nėra susiję tik du subtiekėjai – S. Mačiukaitė-Žvinienė ir V. Vitunskienė.

Kitos konkurso laimėtojos – VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras” – vadovė yra Daiva Semėnienė. Registrų centras yra nurodęs šiuos dalininkus: D. Semėnienė, Romualdas Lenkaitis, Linas Čekanavičius.

Grįžtant prie šio konkretaus pirkimo, iki 2023-01-24 jo laimėtojai ir subrangovai galės įsisavinti 189 999,04 Eur. Be PVM tai sudaro 157 024,00 Eur.





Žemės ūkio ministerijos pirkime dalyvavo pirmą kartą

Siekiant išsiaiškinti, kaip paprastai Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų konkursuose dalyvaujantis „Baltijos aplinkos forumas" nutarė laimę išbandyti Žemės ūkio ministerijos konkurse, šios viešosios įstaigos vadovui Ž. Morkvėnui uždavėme kelis klausimus.

Jis teigė, kad „Baltijos aplinkos forumo" įsipareigojimai pagal pateiktus dokumentus sudaro 4 proc. pirkimo vertės.

Ir čia pat jis išvardijo, kokius darbus planuoja atlikti ši viešoji įstaiga: „Baltijos aplinkos forumas" įsipareigoja atlikti Bendrosios žemės ūkio politikos strateginio plano (BŽŪP SP) strateginį pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dalį, susijusią su biologinės įvairovės apsauga, saugomų ir Natura 2000 teritorijų valdymu, kraštovaizdžio apsauga ir miškininkyste. Taip pat dalyvauti pristatymuose, susijusiuose su SPAV vertinimo eiga ir rezultatams aptarti su atsakingomis institucijomis ir/ar socialiniais ekonominiais partneriais.”

Buvęs Ž. Morkvėno bendražygis K. Navickas žemės ūkio ministro pareigas pradėjo eiti 2020 metų pabaigoje, kai Prezidento Gitano Nausėdos filtro nepraėjo pirmasis konservatorių pasirinkimas į ministro postą – Dalia Miniataitė. Tuomet šis postas buvo pasiūlytas K. Navickui.

Delfi Ž. Morkvėno paklausė, kokių ir kiek Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų „Baltijos aplinkos forumas", veikdamas vienas arba dalyvaudamas tiekėjų grupėje, yra laimėjęs iki 2020 m. gruodžio, kai ministerijoje K. Navicko dar nebuvo. Taip pat klausėme, kiek iki to paties laikmečio paskelbtuose pirkimuose viešoji įstaiga yra dalyvavusi subrangovo teisėmis.

„Iki 2020 m. gruodžio kituose Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų viešuosiuose pirkimuose nedalyvavome”, - nurodė Ž. Morkvėnas.

Taigi, tai yra pirmas kartas, kai „Baltijos aplinkos forumas" dalyvauja Žemės ūkio ministerijos viešajame pirkime. Ir jam iš karto nusišypso sėkmė.

Iki šiol viešojoje erdvėje „Baltijos aplinkos forumas" buvo labiausiai žinomas kaip Aplinkos ministerijos kuruojamo sektoriaus dalyvis. Todėl Ž. Morkvėnui uždavėme tokį klausimą: „Ar dalyvavimas šiame projekte reiškia, kad nuo šiol pradedate gilintis ir į žemės ūkio sektorių? Gal Baltijos aplinkos forume pradėjo dirbti naujų žemės ūkio specialistų?”

Ar dalyvaus ir kituose ministerijos arba jai pavaldžių įstaigų konkursuose, viešosios įstaigos vadovas neįvardijo, tačiau teigė esantis įsitikinęs, kad organizacija turi kompetencijos dirbti žemės ūkio sektoriuje: „Mūsų organizacijoje nepradėjo dirbti nauji žemės ūkio specialistai. Mūsų komandoje dirbantys specialistai turi reikiamas kompetencijas ir ilgametę patirtį dirbant įvairiuose aplinkosaugos aspektuose žemės ūkio sektoriuje.”

Pasiteiravus, ar apie šį pirkimą Ž. Morkvėnas kalbėjo su buvusiu „Baltijos aplinkos forumo" dalininku, dabartiniu žemės ūkio ministru K. Navicku, šis teigė, kad tokio pokalbio nėra buvę: „Ne, apie šį konkursą su K. Navicku nekalbėjau.”





Apie Ž. Morkvėno ir K. Navicko pažintį žinojo

UAB „Estep” vadovė A. Miseliūnienė teigė, kad į vertinimo ekspertų komandą iš „Baltijos aplinkos forumo" paskirti du darbuotojai: Ž. Morkvėnas ir Gintaras Riauba.

„Reglamento dėl Bendrosios žemės ūkio politikos strateginių planų rengimo projekto 86 str. nustatyta, kad 30 proc. šio plano lėšų turi būti skiriama priemonėms, kuriomis siekiama aplinkos ir klimato tikslų. „Baltijos aplinkos forumas" bus atsakingas už priemonių, suplanuotų bioįvairovės srityje, įvertinimą”, - už ką bus atsakingas „Baltijos aplinkos forumas", nurodė vienos iš konkursą laimėjusių įmonių vadovė.

Be to, ji teigė, kad tai yra pirmasis Žemės ūkio ministerijos pirkimas, kuriame UAB „Estep” dalyvauja kartu su „Baltijos aplinkos forumu".

Taip pat Delfi klausė įmonės vadovės, dėl kokių priežasčių nusprendė dirbti kartu su „Baltijos aplinkos forumu" ir kas šiame pirkime inicijavo partnerystę.

„Prisijungti prie ekspertų komandos pakviečiau aš, nes vertinime reikalingos kiekvienos į BŽŪP strateginį planą planuojamos įtraukti priemonės specifinės žinios, o biologinės įvairovės srityje „Baltijos aplinkos forumas" yra vieni geriausių ekspertų Lietuvoje. Kaip minėjau, turime sėkmingos patirties iš bendro darbo kituose projektuose”, - teigė A. Miseliūnienė.

Be to, klausėme, ar renkantis partnerius buvo žinoma, kad „Baltijos aplinkos forumo" vadovas ir dalininkas Ž. Morkvėnas turi ryšį su žemės ūkio ministru K. Navicku.

Į šį klausimą ji atsakė taip: „Žinoma, tačiau Žemės ūkio ministerijos konkursas dėl pirkimo buvo paskelbtas 2020-10-30, kvietimą jame dalyvauti per CVPIS priėmėme 2020-11-04, o pasiūlymas ministerijai pateiktas 2020-12-04. Pasiūlymo pateikimo metu Navicko kandidatūra dar nebuvo svarstoma.”

Ministro ir buvusio jo partnerio ryšių nesureikšmina

Kita konkurso laimėtoja – VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras” taip pat atsakė į Delfi klausimus. Organizacijos direktorė D. Semėnienė teigė, kad su „Baltijos aplinkos forumu" dirba įvairiuose projektuose nuo pat jo įsikūrimo dienos.

„Žemės ūkio ministerijai darėme ir dar vieną SPAV (t.y. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, tai buvo 2013-2014 metai), tačiau tada biologinės įvairovės užduotis atliko kitas mūsų ekspertas, kuris dabar šioje srityje jau nebedirba, todėl, žinodami, kad Ž. Morkvėno komanda gerai išmano su bioįvairove susijusius reikalus, pasiūlėme jiems. Taigi, ŽŪM tai yra pirmas projektas kartu, bet esam dirbę ne viename projekte kartu anksčiau”, - nurodė įstaigos vadovė.

Be to, ji pridėjo, kad Lietuvoje esą sunku rasti gerų specialistų, kurie biologinės įvairovės srityje turėtų patirties. „Lietuvoje tiesiog nėra kitų tokią patirtį bioįvairovės, NATURA 2000 būklės vertinime turinčių ekspertų, o mes patys su bioįvairove tiek nedirbame, todėl natūraliai mes su ESTEP pasiūlėme su bioįvairove susijusias SPAV užduotis atlikti BEFui”, - aiškino D. Semėnienė.

Ji dėstė, nematanti pagrindo nuogąstauti, kad konkurso rezultatams įtakos galėjo turėti Ž. Morkvėno pažintis su K. Navicku. „Žinome, kad seniai K. Navickas yra dirbęs BEF-e, tačiau šis faktas neturi įtakos mūsų profesiniam bendradarbiavimui. Berods, tuo laiku, kai teikėm dokumentaciją, K. Navickas dar net nebuvo ministru. O jei ir būtų buvęs, nemanau, kad jo kažkada buvusios darbovietės ekspertų įtraukimas nedidelei užduočiai atlikti turėtų būti kažkaip svarstomas”, - teigė įstaigos vadovė.





K. Navickas teigė su Ž. Morkvėnu nesusitinkantis

Žemės ūkio ministro atstovas spaudai Algirdas Igorius Delfi perdavė ministro atsakymus į klausimus.

Jis nurodė, kad šio pirkimo prašymas buvo patvirtintas 2020 metų birželį. O štai 2020 metų gruodžio 11 dieną prisiekė 18-ioliktoji Vyriausybė. Pirkimo procedūros buvo užbaigtos ir sutartis pasirašyta 2021 metais sausio 25 d. Sutartį pasirašė K. Navicko paskirtas ministerijos kancleris.

K. Navickas Delfi nurodė, kad apie šį pirkimą su Ž. Morkvėnu nėra kalbėjęs. Taip pat klausėme, kaip dažnai tapęs I. Šimonytės vadovaujamo ministrų kabineto nariu ministras susitinka su Ž. Morkvėnu.

„Tet-a-tet su Ž. Morkvėnu nebuvau susitikęs nei karto. Esame vieną kartą susitikę kartu dalyvaujant kitiems asmenims. Susitikime neaptarinėjome jokių konkrečių teisės aktų ar programų”, - teigė K. Navickas.

Paprašytas išsklaidyti dvejones dėl šio konkurso sėkmės jo buvusiam partneriui, K. Navickas teigė negalintis to padaryti: „Negaliu niekaip išsklaidyti jokio žmogaus dvejonių, galiu remtis tik faktais. Priminsiu, kad „Baltijos aplinkos forume" dirbau prieš 4,5 metų, o dalininko teisių atsisakiau 2017 m. sausį.”

Taip pat Delfi klausė Žemės ūkio ministerijos Komunikacijos skyriaus specialistų, „kodėl buvo nuspręsta pirkti šią paslaugą? Ar tokio pobūdžio analizės negalėjo atlikti ŽŪM ir jai pavaldžių įstaigų specialistai?”. Vis dėlto į šį klausimą ministerijos darbuotojai neatsakė.