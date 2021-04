Dėl „Moderna“ vakcinos tiekimo sutrikimo daliai žmonių atšauktas skiepijimas

Gamintojui pakeitus „Moderna“ vakcinos tiekimo Lietuvai tvarką, teko atšaukti arba nukelti daliai žmonių suplanuotą skiepijimą šia vakcina.

Dalis vilniečių ir kauniečių sulaukė pranešimų, kad jų registracija kitą savaitę skiepytis nuo COVID-19 anuliuojama.

„Atsirado „Modernos“ vakcinos sutrikimų. (...) Gamintojas informavo, kad užuot siuntą pristatęs vieną savaitę, jis išskaido ją į dvi savaites. Vieną siuntą gauname šį sekmadienį, kitą gausime dar po savaitės. Jų kiekis bus panašus“, – penktadienį BNS sakė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas Galkus.

„Tiesiog pasikeitė „Modernos“ pristatymo grafikas. Jos siuntos bus atgabenamos ne kas dvi savaites, kaip būdavo, o kiekvieną savaitę, pradedant nuo pirmadienio“, – teigė jis.

Pasak L. Galkaus, dėl to dalyje Lietuvos – daugiausia Vilniuje, Kaune – daliai žmonių reikės ilgiau palaukti antro skiepo.

„Vieniems gali reikėti palaukti tris dienas ilgiau, nei buvo numatytas antras skiepas, kitiems – ir penkias dienas“, – sakė jis.

Daliai gyventojų, užsiregistravusių kitą savaitę skiepytis pirmuoju „Moderna“ skiepu, registracija išvis atšaukta.

Vilniaus miesto mero atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius BNS informavo, kad sostinėje daugiau nei pusšimčiui žmonių anuliuota registracija skiepytis „Moderna“ vakcina.

„Buvo sukurta per daug vietų registracijai negu yra vakcinų, dėl to IT sistemos tiekėjai atsiprašo, taip pat atsiprašo ir Vilniaus miesto savivaldybė. Mūsų žiniomis, tokių žmonių buvo apie 60, kviečiame registruotis kitos savaitės pradžioje“, – sakė jis.

„Taip pat atkreipiame dėmesį, kad dar yra laisvų „AstraZeneca“ vakcinų“, – pridūrė savivaldybės atstovas.

L. Galkus savo ruožtu pabrėžė, kad antro skiepo atidėjimas kelioms dienoms, neturi įtakos jo efektyvumui.

„Dėl to vakcinos efektyvumui ir saugumui įtakos neturi. Gyventojai neturėtų nuogąstauti, jie reikiamą skiepą gaus“, – sakė jis.

SAM atstovo teigimu, nuo pirmadienio Lietuvą kiekvieną savaitę turėtų pasiekti 11–13 tūkst. „Moderna“ vakcinos dozių.

SAM duomenimis, iki šiol Lietuva yra gavusi 62,4 tūkst. „Moderna“ vakcinos dozių.