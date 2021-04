„Konflikto spektras šiandien nėra nei linijinis, nei nuspėjamas. Mes turime atsižvelgti į galimybę, kad konfliktas prives prie sąlygų, kurios žaibiškai gali priversti priešininką pasirinkti branduolinių ginklų panaudojimą, kaip mažiausią blogybę“, – tokia žinutė antradienį išplatinta JAV Strateginių pajėgų, kurios valdo šalies branduolinį arsenalą – per 1,5 tūkst. panaudoti paruoštų branduolinių galvučių – „Twitter“ paskyroje. Nieko stebėtino, jei toks grėsmingai skambantis pranešimas suglumino ne vieną. Ypač dėl pasirinkto tono bei laiko.

#USSTRATCOM Posture Statement Preview: The spectrum of conflict today is neither linear nor predictable. We must account for the possibility of conflict leading to conditions which could very rapidly drive an adversary to consider nuclear use as their least bad option. pic.twitter.com/4Oe7xkl05L