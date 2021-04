Iš pirmų lūpų – apie tikrąją situaciją Rytų Ukrainoje: turime būti pasiruošę viskam

Vytautas Bruveris, laida „Iš esmės“, Liudmila Timofejeva www.DELFI.lt

Ukrainos kariškiai fiksuoja, jog į okupuotą Donbaso dalį pastaruoju metu atgabenama daugiau sunkiosios karinės technikos, tankų, artilerijos, be to, gerokai padažnėjo apšaudymai. Visgi Ukrainos karo žurnalistas Jevhenas Nazarenko teigia, kad situacija nėra išskirtinė – panašūs procesai nuo pat konflikto pradžios vyksta bent po keletą kartų per metus. Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pabrėžia, kad kol Vakarai neparodė Rusijai, kad laiko Ukrainą savo erdvės dalimi, Rusija gali priimti blogiausius sprendimus ir reikia būti pasiruošus viskam.

Televizijos kanalo „Ukraina“ karo žurnalistas Jevhenas Nazarenko „Delfi TV“ laidoje „Iš esmės“ pasakojo, kad šiuo metu apšaudymų intensyvumas Rytų Ukrainoje gerokai išaugo. „Okupantai jau naudoja artileriją, tankus, taip pat, pavyzdžiui, Otavos konvencija uždraustą ginkluotę – minas „POM-2“. Ukraina šią konvenciją pasirašė ir visas tas minas sunaikino, Rusija nepasirašė. Tad nesunku spėti, iš kur tos minos dabar atsirado pas vadinamuosius Donbaso separatistus. Jas jie dabar mėto palei fronto liniją Horlivkos ruože. Mūsų kariai jas randa praktiškai visur, taip pat civilių gyvenamose vietose. Vienas mūsų karys, deja, jau ir žuvo nuo šitos minos“, – kalbėjo jis. Susiję straipsniai Borrellis: prie Ukrainos sienų – didžiausias kada nors regėtas Rusijos karių dislokavimas Ukraina ragina ES skelbti Rusijai sektorines sankcijas Anot žurnalisto, Ukrainos kariškiai fiksuoja, jog į okupuotąją Donbaso dalį atgabenama ir daugiau sunkiosios karinės technikos, tankų, artilerijos. Tačiau, jo vertinimu, nereikėtų sakyti, kad šiuo metu vyksta kažkas išskirtinio. „Taip, vyksta karas, taip, padažnėjo apšaudymai, taip, išaugo ir mūsų aukų skaičius, yra ir sužeistų, ir žuvusių. Dėl to, aišku, labai gaila, bet nepasakyčiau, kad dabartinis paaštrėjimas kažkuo skiriasi nuo kiekvieno tokio, kuris Rusijos ir Ukrainos kare stabiliai įvyksta bent po keletą kartų per metus. Aš atsimenu kur kas didesnius paaštrėjimus, kuriuos pats stebėjau ir filmavau“, – sakė J. Nazarenko. Visgi jis neatmeta, kad Rusija gali planuoti kokią nors provokaciją: „Pavyzdžiui, prie Horlivkos okupantai, kurie stovi prieš mūsų 10 brigadą, užėmė vandens pakėlimo stotį, kuri pagal Minsko susitarimus turi būti vadinamojoje pilkojoje zonoje, mat tai civilinis objektas, kuris aprūpina vandeniu tris miestus. Taigi, jie iš ten šaudo. Reguliariai. Patyrėme ir nuostolių. Šaudo labai gerai, labai taikliai ir iš gerų ginklų. Vargu ar Donbaso traktorininkai bei šachtininkai išmoko taip šaudyti. Žodžiu, jie provokuoja mūsų karius atidengti atsakomąją ugnį. Štai tokios provokacijos dabar vyksta visoje fronto linijoje. Rusai ieško, kaip mus įvilioti į kažkokią provokaciją, ir po to mus apkaltinti visomis mirtinomis nuodėmėmis. Ir galbūt dėl to pradėti kažkokius veiksmus.“ Ukrainos užsienio reikalų ministras: turime būti pasiruošę viskam Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba įspėja, kad Vakarai neturėtų vėl pakartoti 2014 metų klaidos. „Tuomet Rusija elgėsi labai kryptingai ir sąmoningai, okupuodama Krymą, įžiebdama karą Rytų Ukrainoje, o Vakarai stebėjo situaciją, reiškė didelį susirūpinimą ir tik planavo savo reakciją. Tai užėmė per daug laiko, o Rusija labai daug brangaus laiko laimėjo“, – sakė jis. „Aš nuvykęs į Briuselį ir sakau: „Prašau, priimkite sprendimus dabar nuspręskite, kiap praktiškai jūs galite padėti Ukrainai apsiginti.“ Žinoma, suprantame, kad įvairios šalys turi skirtingas galimybes, skirtingus požiūrius, politiką Rusijos atžvilgiu. Bet jei jūs galite bent kažką padaryti, darykite, negaiškite laiko“, – kalbėjo D. Kuleba. Anot jo, akivaizdu, kad nepaisant to, ką sako pati Rusija, sankcijos taip pat yra efektyvi priemonė, stabdanti Rusijos agresiją, bet, pabrėžia Ukrainos užsienio reikalų ministras, personalinių sankcijų jau nebepakanka: „Jei norime rimtai stabdyti Rusiją, atėjo laikas sektorinėms sankcijoms.“ D. Kulebos teigimu, blogas europietiškosios diplomatijos įprotis yra ir abiem pusėms dalinti po lygiai atsakomybės. „Ukraina elgiasi racionaliai, nesiekia didinti įtampos. Mes reaguojame į provokacijas. Taigi nereikia kviesti „abiejų pusių“ elgtis racionaliai ir sumažinti įtampą. Šie raginimai turi būti adresuojami tik Rusijai, kuriai be to jau turi būti taikomos priemonės, skirtos atgrasyti nuo tolesnių agresyvių veiksmų“, – aiškino ministras. Jo manymu, šis konfliktas baigsis, kai Vladimiras Putinas ir visas Rusijos elitas įsitikins, kad Vakarai laiko Ukrainą savo erdvės dalimi. „Kol Putinas manys ir matys, kad Vakarai dar nepriėmė savo strateginio sprendimo Ukrainos atžvilgiu, jie mus toliau daužys. Jie daužys ir Vakarus, stengdamiesi juos atgrasyti nuo tokio apsisprendimo. Bet jei toks apsisprendimas bus padarytas, jis iš esmės pakeis mūsų santykių su Rusija modelį ir Rusija supras, kad šis žaidimas pralaimėtas“, – sakė D. Kuleba. Visgi bent jau kol kas, anot jo, negalima atmesti jokio konflikto eigos scenarijaus. „Mes turime būti pasiruošę viskam. Tą galiu konstatuoti nuo pat 2014 m. Viskas įmanoma. Buvo neįsivaizduojama, kad Rusija užgrobs Krymą, kad Rusijos kareiviai žudys ukrainiečius. Bet tai įvyko. Problema ta, kad Rusijai Ukraina vis dar yra ne tik racionalaus mąstymo, bet ir emocijų dalykas. Kai emocijos sukilusios, Rusija gali priimti blogiausius sprendimus“, – laidoje „Iš esmės“ kalbėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 11 žmonių įvertino) 4.9091

Susiję straipsniai