Pirmojo šiemet kruizų laivo Klaipėdoje tikimasi liepą

Pernai į Klaipėdą dėl pandemijos pirmą kartą neatvykus nė vienam kruizų laivui, šiemet tikimasi, kad kruizų sezonas įvyks, tačiau vėliau. Jei skiepijimas nuo COVID-19 vyks sparčiai ir bus palanki padėtis JAV, laivų tikimasi jau liepą.

Pasak Klaipėdos uosto atstovės Kristinos Gontier, šį pavasarį buvo rezervuoti 55 kruizų laivai, tačiau jie po truputį atšaukiami dėl situacijos tiek Europoje, tiek Amerikoje bei vakcinacijai neįsibėgėjus taip sparčiai, kaip tikėtasi.

„Jie atsišaukinės iki birželio vidurio, nes tikimasi, jog masinė vakcinacija Europoje, Baltijos šalyse turėtų įvykti birželio pradžioje-viduryje, o vakcinuoti keleiviai pradėti plaukioti kruizais – birželio pabaigoje. Yra labai tampri sąsaja su masine vakcinacija ir su laivais, kurie ima keleivius ir įgulos narius tik vakcinuotus“, – BNS sakė Rinkodaros skyriaus tarptautinių ryšių ir protokolo vadovė K. Gontier.

Be to, JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) uždraudė kruizų laivams išplaukti iš šalies uostų iki liepos pirmos dienos. Pasak K. Gontier, tai irgi turi didelės įtakos laivybos sezonui, nes JAV sukoncentruota apie 60-70 proc. visų pasaulio laivų.

„Amerikos laivai, neturintys teisės dabar išplaukti, galės tą padaryti tik nuo liepos, jei vakcinacija vyks sklandžiai. Tada plauks ne tik po Karibų jūros, Amerikos regioną, bet ir atplauks į Viduržemio, Baltijos regioną. Čia dar vienas kertinis etapas arba sąlyga, kuri nuo liepos turėtų kruizinę laivybą išjudinti iš esmės“, – sakė K. Gontier.

Net ir pradėjus sezoną vidurvasarį, antplūdžio nesitikima – Klaipėdoje šiemet tikimasi sulaukti tik apie 20 laivų.

„Laivai turi būti nepilnai užpildyti, negali du laivai vienu metu būti uoste, tai, aišku, dalis rinkos vis tiek nepajudės. (...) Manau, tai bus įprastinis režimas, bet tikrai antplūdžio nesitikima“, – sakė ji.

Anksčiau sezonas baigdavosi rugsėjo pabaigoje, tačiau šiemet jis gali užsitęsti iki spalio pabaigos.

K. Gontier teigimu, kol kas sunku prognozuoti, kiek laivai galėtų atnešti uostui pajamų, tačiau akivaizdu, kad jos bus mažesnės nei įprastai.

„Galbūt trečdalis planuotų rinkliavų. Sunku prognozuoti kol kas, dar atsiminkime tai, kad ir keleivių bus mažiau, tai reikės ir autobusų mažiau, ir kitų papildomų paslaugų. Be abejo, pajamos kris ir labai ženkliai“, – teigė ji.

Pernai Klaipėdoje buvo laukta rekordinio sezono – 66 laivų ir apie 80 tūkst. turistų, be to, jis turėjo būti ilgiausias per uosto istoriją, tačiau dėl pandemijos į uostą negalėjo atplaukti nė vienas kruizinis laivas.

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, tarptautinių turistų srautai 2020 metais sumažėjo milijardu, arba 74 proc. Organizacija tai pavadino „blogiausiais metais turizmo istorijoje“. Turizmo pramonės nuostoliai pernai siekė 1,3 trln. JAV dolerių.