Šiugždinienė: tikiu, kad rugsėjo 1-ąją visi mokiniai sugrįš į klases

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė teigia, kad jos vadovaujama ministerija aktyviai ruošiasi ateinantiems mokslo metams. Ministrė viliasi, kad nuo rugsėjo 1-osios jau visi mokiniai sugrįš į kontaktinį ugdymą.

„Labai aktyviai ruošiamės kitiems mokslo metams. Tikiu, kad rugsėjo 1-ąją visi susitiksime klasėse“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda surengtoje spaudos konferencijoje teigė J. Šiugždinienė.

Visgi ministrė akcentavo, kad tai labai priklauso nuo visuomenės vakcinacijos tempo bei testavimo apimčių. „Kaip labai gerai buvo akcentuota prezidento, sėkmė grįžimo į mokyklas ir taip pat mūsų ugdymo praradimų kompensavimo sėkmė labai priklauso nuo mūsų bendro darbo: tai yra Vyriausybė, ministerija, savivaldybės, mokyklos, mokyklų vadovai, tėvai ir visa bendruomenė“.

J. Šiugždinienė taip pat akcentuoja, kad nepaisant to, jog yra planuojama nuo rugsėjo 1 d. pradėti tiesioginį mokymą, ministerija rūpinasi, jog rudenį būtų įsigytos technologijos hibridiniam ugdymui

„Tikime, kad jau būsime klasėse, bet gali visko atsitikti. O be to, mes turbūt net ne pandeminiu laikotarpiu tikrai dalį ugdymo galėsime vykdyti ir nuotoliniu būdu. Tai yra pažangus metodas, kai kasdienis ugdymas derinamas su nuotoliniu ugdymu“, – teigė ministrė.

Visgi ministrė atkreipia dėmesį, kad pagrindinis ministerijos prioritetas nuo gegužės 3 d. grąžinti į mokyklas abiturientus.

„Šiuo metu mūsų prioritetas yra nepaisant to, kad mokslo metai eina į pabaiga ir pandeminė situacija nėra gera, bet mes turime labai aiškų prioritetą nuo gegužės 3 d. grąžinti abiturientus į ugdymo procesą“, – sakė ji.

Ministrė taip pat pripažino, kad šiuo metu tiek mokinių, tiek mokytojų emocinė ir psichologinė savijauta yra sudėtinga.

„Visi žinome, kad emocinė, psichologinė savijauta tiek abiturientų, tiek kitų mokinių yra tikrai sudėtinga. Vaikai pavargę, motyvacija kritusi, taip pat sunku labai yra ir mokytojams bei mokyklų vadovams“, – atkreipė dėmesį ji.