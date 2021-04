Po incidento su policija Gediminas Jaunius žada gintis: mano atžvilgiu buvo panaudota neproporcinga jėga, buvau apšmeižtas

„Ši istorija bet kuriuo atveju turės tęsinį, bet jį turės civilizuotą, teisiniu keliu, šiuo metu mano advokatai dirba“, – apie incidentą su policijos pareigūnais dėl triukšmavusių kaimynų kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Jaunius.

„Delfi“ laidoje „Jūs rimtai?“ G. Jaunius teigė, kad artimiausiu metu „atsakingas institucijas pasieks kreipimaisi iš jo pusės“. „Aš ginsiu pirmiausia savo garbę ir orumą, savo reputaciją, kuri, mano galva, buvo neteisingai pažeista ir sieksiu įrodyti savo teisingumą, savo teisumą civilizuotomis priemonėmis. Taip, aš ginsiu savo poziciją“, – teigė G. Jaunius.

Balandžio pradžioje G. Jaunius buvo sulaikytas policijos. Pareigūnai teigė, kad tokių veiksmų ėmėsi dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys trukdė jiems atlikti savo pareigą.

Pats G. Jaunius laidoje „Jūs rimtai?“ tvirtino atvirkščiai. „Aš manau, kad ne tik mano atžvilgiu buvo panaudota neproporcinga jėga, bet po to ir policijos atstovas Ramūnas Matonis neturėdamas pagrindo teigė dalykus, neatitinkančius tikrovės. Kitaip sakant – mane šmeižė, – kalbėjo G. Jaunius. – Visus šituos dalykus mes išsiaiškinsime tokiu keliu, kokiu privaloma.“

G. Jaunius pridūrė, kad, jo nuomone, ši situacija yra platesnė nei tik jo paties dalyvavimas joje. Jis itin pabrėžė nešvarų policijos pareigūnų automobilį, kuriame jam teko praleisti ilgiau nei pusvalandį.

„Suprantu, kad turiu net tris priežastis būti nemėgstamas: esu verslininkas ir dar esu politikoje, dėl to man turbūt galioja ta kaltumo prezumpcija, kad ir ką padaryčiau, esu blogas. Aš tą pasilieku įrodyti tais keliais, kurie yra racionalūs ir civilizuoti. Bet pagalvokime, kas būtų, jei vietoje manęs būtų atsidūręs bet kas kitas. Toje kruvinoje, purvinoje areštinėje policijos automobilyje. Būtumėte laikomas apie keturiasdešimt minučių. Kai pasaulyje plaukioja pandemija, – kalbėjo G. Jaunius. – Visi mes saugomės kaip įmanoma, būname kuo mažiau užterštose erdvėse. Nepaisant to, kiek aš dėjau pastangų, kad mane išleistų iš tos patalpos. Skambinau ir numeriu 112, prašiau ir pareigūnų, sakiau, kad palauksiu kažkur kitur. Jie nesutiko to padaryti. Ir tai, kada policijos pareigūnai patvirtino, kad tos patalpos yra dezinfekuojamos tik kartą per dieną. Tai pasako apie didelę sisteminę problemą.“

G. Jaunius taip pat pridūrė, kad, jo nuomone, policijos pareigūnai į kaimynų privačią valdą pateko neturėdami tam teisės. „Mano galva, viršijo savo įgaliojimus, – teigė politikas. – Šitą dalyką turės aiškintis teisininkai. Tai nėra mano kompetencija.“

Kalbėdamas apie incidentą su policijos pareigūnais G. Jaunius tvirtino, kad nori atsitraukti nuo konkretaus įvykio ir pažvelgti plačiau. „Taip, aš išėjau pamatęs, kad tai galbūt neteisinga kaimynų atžvilgiu, – kalbėjo G. Jaunius. – Kai išėjau į kiemą ir pamačiau greitąją, tris policijos automobilius ir gausybę susirinkusių žmonių. Atrodė, kad vyksta kažkas tikrai labai rimto. Bet sėdėti savo namuose ir žinoti, kad bet kada kažkas į tavo namus gali įsiveržti? Man atrodo, tai nėra tai, ko žmogus šiandien tikisi. Taip pat ir iš policijos.“

Jo teigimu, šioje situacijoje pritrūko paprasto bendro pilietiško supratimo: „Taip, mes visi turime laikytis įstatymų, taip mes visi turime laikytis karantino. Taip, mes ne visi laikomės karantino, visko gyvenime nutinka. Ir tada svarbu, kad mes vienas kitam išliktume ne tik pagal pareigas, bet ir pagal žmogiškumą artimi lietuviai broliai, bendrapiliečiai. Šito man kartais pritrūksta ir šitoje situacijoje man labai pritrūko.“

Pasidomėjus, ar pirmą kartą teko stoti ginti kaimynų, G. Jaunius atsakė nedvejodamas: „Mus visus sieja viena terasa, esame geri bičiuliai, pažįstami. Nors ir nesame vienas namų ūkis, esame vienas terasos ūkis. Tai nenutiko kažkur už penkių laiptinių, tai vyko visiškai mano panosėje, dėl to aš visa tai pastebėjau“.

„Delfi“ primena, kad policijos pareigūnai po incidento teigė, kad į įvykio vietą vyko dėl karantino pažeidimų. Tą naktį aštuoniems asmenims buvo surašyti protokolai dėl karantinų reikalavimo pažeidimo. Tuo metu, kai pareigūnai dirbo įvykio vietoje, prie jų priėjo G. Jaunius. Pareigūnų teigimu, vyras trukdė pareigūnams atlikti savo pareigą, nevykdė jų nurodymų.

G. Jaunius buvo pristatytas į Vilniaus apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą, kur jam surašytas protokolas dėl pareigūnų teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymo.

Laidoje „Jūs rimtai?“ aptariamos savaitės naujienos, tad buvo kalbama ne tik apie G. Jauniaus susidūrimą su policijos pareigūnais, bet ir kitus savaitės įvykius. Visą laidą galite pamatyti čia, o per „Delfi“ televiziją laidą žiūrėkite penktadieniais, 21 val.