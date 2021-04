Didmiesčiai šeštadienį tęs skiepijimą nuo COVID-19

Šalies didieji miestai šeštadienį tęs skiepijimą nuo COVID-19.

Kaip BNS informavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių savivaldybės arba jų vakcinacijų centrai, gyventojų skiepijimai vyks įprastu laiku, kaip ir darbo dienomis, sekmadienį vakcinacija nevyks.

Vakcinacija šeštadienį vykdoma pastaruoju metu gaunant daugiau visų gamintojų COVID-19 vakcinų dozių.

Šiuo metu Lietuvoje skiepijama trijų gamintojų – „Pfizer“ ir „BioNTech“, „Moderna“ ir „AstraZeneca“ – vakcinomis.

Statistikos departamento penktadienio duomenimis, iš viso Lietuvai pristatyta per 717 tūkst. vakcinų, panaudota per 621 tūkst. dozių: pirmąja doze paskiepyta beveik 435 tūkst. gyventojų, dar per 185 tūkst. – ir antrąja.