Po visų draudimų ir perspėjimų vaizdai Palangoje verčia suglumti

Šventinį sekmadienį Palangoje priminė tik tam tikrose vietose pastatyti milžiniško dydžio kiaušiniai. „Uždaryta“, „Uždaryta“, „Uždaryta“, – dažniausiai pastebimas užrašas Palangoje. Todėl dar nuo praėjusios vasaros likęs perspėjimas, raginantis nešerti kačių skamba lyg pasityčiojimas. Nes nematyti nei kačių, maisto, kuriuo jos gali būti šeriamos, likučių.

Sekmadienį švietė saulė, tačiau pūtė stiprus pietų vėjas. Tačiau pavaikščioti po J. Basanavičiaus gatvę šventinę popietę išsiruošė labai daug žmonių. Net nebuvo justi, kad yra ribojamas susisiekimas tarp savivaldybių. Tik nedidelę dalį sudarė vietiniai palangiškiai, didžioji diduma buvo iš didmiesčių atvykę nekilnojamojo turto savininkai.

Lina su vyru Karoliu – vieni iš jų. Anot poros, jie Palangoje „turi, kur apsistoti“. Paklausti, kaip vertina, kad dėl karantino į kurortą gali atvažiuoti labai mažai žmonių, atsakė, kad tai jų nei stebina, nei varžo. „Mes ne pasilinksminti atvažiavome į Palangą, o pailsėti. Todėl tos minios poilsiautojų ir triukšmo tikrai netrūksta“, – juokėsi Lina.

Ji pridūrė, kad apmaudu dėl verslo, kuris negali vykdyti veiklos.

Nors savaitgalį galioja judėjimo tarp savivaldybių ribojimas, vis tik leidžiama vykti vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams, vykstantiems į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje jie turi nekilnojamojo turto, priklausančio vienam iš šeimos ar namų ūkio narių nuosavybės teise. Tačiau vykimas galimas tik vykstant kartu su nekilnojamojo turto savininku.

Daugelis restoranų J. Basanavičiaus gatvėje neveikia, todėl žmonės nueina iki tilto, apsisuka ir grįžta atgal.

Vieno iš nedaugelio J. Basanavičiaus gatvėje veikiančių restoranų „Žuvinė“ savininkas Edmundas Sakalauskas paklaustas, kodėl jis nusprendė dirbti, kai daugelis jo kolegų užsidarę, atsakė, kad nebūtų nuobodu.

„Aišku, juokauju. Tačiau dirbdami tokiu metu mes su kolektyvu jaučiame darantys kažką daugiau, negu tik gaminame maistą. Žmonės, kurių nėra tiek daug, beveik visi padėkoja“, – paaiškino verslininkas.

Jis teigė, kad karantino metu maistą išsinešti gamina ir parduoda dvi dienas per savaitę. „Iš pradžių buvome nutarę dirbti tris dienas. Tačiau po kelių visiškai „tuščių“ penktadienių dirbame tik dvi dienas. Per šv. Velykas dirbsime tris dienas, nes ir pirmadienis numatyta poilsio diena. Tiesa, šeštadienį buvo labai šalta, tad ir žmonių buvo mažu. Gal ir dėl to, kad daugelis išsigando gąsdinimų nevažiuoti ir net nesistengė „prasmukti“. Tačiau šiandien, sekmadienį, ir oras geresnis, ir klientų daugiau. Paskaičiavome, kad tomis dienomis, kai dirbame, nuostolių neturime, dirbame rentabiliai“, – pasakojo E. Sakalauskas.

J. Basanavičiaus gatvėje Palangoje veikia vos kelios kavinės, kurios užkandžius ir kavą parduoda išsinešti.

Asmenų judėjimas tarp savivaldybių Lietuvos Respublikos teritorijoje galios visą ilgąjį savaitgalį iki 2021 m. balandžio 6 d. 24:00 val.