Būsimi LSDP rinkimai: patartų partijai žengti drastišką žingsnį

Akademikų teigimu, nereikėtų tikėtis, kad išsirinkusi naują lyderį Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) išbris iš problemų, kurių egzistavimą aiškiai parodė paskutiniai Seimo rinkimai.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesoriaus Lauro Bielinio teigimu, socialdemokratų problemos yra tokios, kad jas išspręsti galima ne kliaujantis išskirtinėmis išskirtinio lyderio pastangomis, bet labiau vidiniu partijos narių susitelkimu bei savivoka.

Tuo tarpu Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius Andrius Bielskis tvirtina, kad tinkamas lyderis gali daug padaryti, tačiau vargu ar būtent tokie yra favoritais laikomi europarlamentarai Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas. Pasak jo, abiem kandidatams trūksta politinės vaizduotės kalbėti apie jautrias, tačiau socialdemokratų darbotvarkėje turėti būtinas problemas.

Pirmadienį patvirtinti keturi kandidatai, kurie dalyvaus LSDP pirmininko rinkimuose. Favoritais laikomi europarlamentarai V. Blinkevičiūtė ir J. Olekas, kuriuos iškėlė daugiausiai partijos skyrių. Rinkimuose taip pat ketina dalyvauti politologas Liutauras Gudžinskas bei Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.

Pasikeitęs lyderis LSDP iš krizės neištemps: J. Olekas – atsibodęs, apie V. Blinkevičiūtę primena tik mitas

VDU profesoriaus L. Bielinio manymu, nereikėtų didelių vilčių dėti į tai, kad naujas partijos lyderis sugebės ištempti LSDP iš susidariusios krizės.

„Mes politinių partijų veiklos kokybę ir kryptį tarsi padarome neišvengiamai priklausomą nuo lyderio veiksmų. Tarsi viską nulemia lyderiai. Tačiau lyderiai iš tikrųjų ne viską nulemia. Didžioji dalis problemų, kurias dabar turi socialdemokratai, yra ne lyderių problema. Problema yra pačioje partijoje“, – Eltai teigė L. Bielinis.

„Socialdemokratų partija pavargo. Mes matome kokį 10–15 aktyvių žmonių, kurie kažką daro, veikia, kalba, o dėl visų kitų kyla klausimas, kur jie yra. Ir jei jie yra, ką jie tuomet daro. Juos identifikuoti yra labai sunku, nes pati partija, kaip organizmas, yra labai pasyvi, ir tai yra jos pagrindinė problema. Todėl, manau, kad bet kuris iš kandidatų, nesvarbu kuris laimės, turės pirmiausiai stengtis išjudinti partiją ir priversti eilinius partijos narius pajusti save socialdemokratais ir pastūmėti juos veikti“, – sakė VDU profesorius.

L. Bielinio manymu, LSDP pirmininko rinkimuose intriga, ko gero, viena – ar naujuoju partijos lyderiu bus pripažintas J. Olekas, ar V. Blinkevičiūtė. Tačiau apie tai, kaip keistųsi partija išrinkus vieną ar kitą kandidatą, akcentavo profesorius, vargu ar verta kalbėti. Pasak jo, abu europarlamentarai yra panašūs, tad kalbėti apie tai, kad nuo vieno ar kito gali priklausyti skirtinga partijos kryptis, nėra reikalo.

L. Bielinis sutiko, kad viešojoje erdvėje V. Blinkevičiūtė, prieš kelis dešimtmečius pradėjusi eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas, tapo savotišku Lietuvos politiniu mitu. Tačiau po jos vadovavimo ministerijai praėjus nemažai laiko, tęsė politologas, kalbėti apie realias jos vadovavimo ir organizavimo kompetencijas yra ganėtinai sudėtinga.

„Teisingai pastebėta, kad Blinkevičiūtė yra tapusi mitu. Kai ji buvo socialinių reikalų ministrė, pokyčiai buvo pakankamai pozityvūs pensininkų naudai... Būtent iš tų laikų ateina pozityvus jos vertinimas. Tačiau kaip ji vadovautų partijai dabar – sunku pasakyti, nes aš niekada jos nemačiau ir nežinau, ar kas ją matė aktyvios politinės veiklos etapais“, – teigė L. Bielinis.

Tuo tarpu J. Olekas, akcentavo politologas, nors ir turi didesnės patirties dirbant partijos struktūrose, viešojoje erdvėje yra tiesiog nusibodusi politinė figūra.

„Jis partijoje buvo aktyvesnis nei Blinkevičiūtė, tačiau jo aktyvumas jam gal net sukūrė negatyvų vaizdinį, jis yra savotiškai nusibodęs. Visi prie jo pripratę ir nieko naujo iš jo nelaukia“, – teigė L. Bielinis.

A. Bielskis permainų LSDP nesitiki: rinkimų favoritams trūksta politinės vaizduotės

Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius Andrius Bielskis antrino VDU kolegai sakydamas, kad esminio skirtumo tarp dviejų favoritų užimti LSDP pirmininko vietą nėra. Abu, pasak L. Bielskio, yra „nomenklatūriški“ ir stokojantys politinės vaizduotės kalbėti apie socialdemokratams tikrai svarbius ir jautrius klausimus. Todėl, akcentuoja profesorius, labai tikėtina, kad išrinkus tiek vieną, tiek antrą pretendentą, socialdemokratų partijoje tęstųsi stagnacija.

„Man jie abu yra labai panašūs ir aš per daug ideologinių skirtumų neįžvelgiu. Apskritai jų nešami naratyvai neatrodo žadantys reikšmingų permainų LSDP“, – Eltai teigė filosofas.

Tiesa, priešingai nei L. Bielinis, MRU profesorius sakė manąs, kad organizacijos vadovas kalbant apie socialdemokratų perspektyvas likti pagrindinėje politinių partijų lygoje, yra labai svarbus.

Pasak A. Bielskio, ne tik vidinių problemų, tačiau ir globalesnių tendencijų sekinamą Lietuvos socialdemokratų partiją kilstelti galėtų lyderis, kuris gebėtų aštriai kalbėti apie problemas, kurias diktuoja būtent kairės ideologija.

LSDP reikėtų lyderio, panašaus į B. Sandersą ar J. Corbyną

Aspiracijas tapti JAV prezidentu ne kartą kėlęs demokratų partijos veteranas senatorius Bernie Sandersas ar Didžiosios Britanijos kairysis politikas Jeremy Corbynas, teigia A. Bielskis, galėtų būti savotišku pavyzdžiu, ko dabar merdėjantiems Lietuvos socdemams reikėtų.

„Reikia žmogaus, kuris sugebėtų labai aštriai kalbėti ir kalbėti labiau nepasiturintiems žmonėms, diskriminaciją ir marginalizaciją patiriantiems žmonėms. Sykiu būtinas lyderis, kuris apskritai keltų nediskriminacinės politikos galimybę“, – teigė A. Bielskis, netrukdamas pridurti, kad tiek vienas, tiek kitas europarlamentras vargu ar gali pretenduoti užimti aiškią lyderystę bei socialdemokratams būtiną toną šiems klausimams.

„Blinkevičiūtė ir Olekas tikrai ne tie žmonės, kurie gali aštriai kalbėti. Geras lyderis būtų tas, kuris degtų kalbėdamas apie paprastų žmonių bėdas ir aukštai iškeltų socialinio teisingumo vėliavą“, – teigė A. Bielskis.

Pasak profesoriaus, apskritai, matyt, naivu tikėtis, kad J. Olekas ir V. Blinkevičiūtė vienareikšmiškai ir nuosekliai kalbėtų apie šiuo metu Lietuvos viešojoje erdvėje aštrias diskusijas keliančias žmogaus teisių problemas.

„Sunkiais klausimais, kaip kultūrinio progresyvumo, LGBT ir kitais, jie gali „nusimuilinti“. Nepaisant to, kad jie palaiko progresyvų balsą, bet yra Lietuvos regionų realybė, kurioje niekam tai nerūpi ir nemanau, kad jie turės užtektinai vaizduotės, kaip derinti tuos dalykus“, – sakė akademikas.

„Juk galima apie žmogaus teises, apie LGBT bendruomenės diskriminaciją, moterų teises kalbėti žymiai įtaigiau, kalbėti apie tai, kad visos grupės yra diskriminuojamos. Aš sakyčiau, kad nesugebėjimas sugretinti marginalizuotų grupių interesų gynimo su darbuotojų ir darbininkų gynimu yra tiesiog simptomiškas ir aš nemanau, kad šie lyderiai tą padarys“, – teigė A. Bielskis.

„Šie kandidatai yra per daug nomenklatūriniai ir per daug vaizduotės neturintys, kad tai įvyktų“, – pridūrė jis.

MRU profesoriaus teigimu, galbūt šiek tiek kitokias perspektyvas galėtų atverti kiti du kandidatai – politologas Liutauras Gudžinskas bei Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. Pirmasis, teigė A. Bielskis, nors ir kelia politinei kairei svarbius klausimus, partijos struktūrose turi mažai patirties. Panašiai ir V. Mitrofanovas, kuris, A. Bielskio teigimu, nors yra ir veržlus bei partijoje gerbiamas asmuo, ne itin tikėtina, kad galės mesti iššūkį europarlamentarams.

„Tikėtis, kad jie laimės rinkimus, būtų naivu, bet, žinoma, niekada negali žinoti“, – sakė A. Bielskis.