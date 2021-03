Persistengė: į sutuoktinio giminaičio laidotuves vykti vis dėlto leis

Į sutuoktinio artimo giminaičio laidotuves kitoje savivaldybėje kartu vykstantys žentai ir marčios nebus apgręžiami, antradienį patikslino Policijos departamentas.

„Patikslinome, kad gali vykti sutuoktinis. Traktuosime tai kaip neatidėliotiną būtinybę. (...) Visiems pareigūnams yra perduota šita informacija“, – BNS teigė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Tuo tarpu pirmadienį jis teigė, kad tokias situacijas pareigūnai iki šiol vertindavo individualiai ir priimdavo sprendimus, „atsižvelgdami į protingumo kriterijus“.

Be to, R. Matonis sakė neturintis informacijos apie atvejus, kad į laidotuves kitoje savivaldybėje nebūtų praleistas sutuoktinis.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, į laidotuves kitoje savivaldybėje vykti galima tik dėl „artimųjų giminaičių mirties“. Policijos departamento teigimu, tokiais asmenimis pagal civilinį kodeksą laikomi tėvai, vaikai, seneliai, anūkai bei broliai ir seserys, bet ne sutuoktiniai.

Vis dėlto, į kita savivaldybę galima vykti ir „dėl kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių“. Karantino nutarime nėra apibrėžiama, kokios tai priežastys.

Savo ruožtu sveikatos apsaugos ministro atstovė Aistė Šuksta pirmadienį teigė, kad nenumatyta galimybė vykti sutuoktiniui – spraga, tačiau pareigūnai gali vadovautis punktu dėl neatidėliotinų priežasčių. Be to, tokia tvarka galioja nuo gruodžio, tačiau dėl to „niekam neiškilo kliūčių“.