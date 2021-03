Su savivaldybių merais aptarti mokytojų skiepijimo, pradinukų grąžinimo į mokyklas klausimai

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė per nuotolinį Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdį aptarė bendrą sergamumo, mokytojų vakcinavimo padėtį savivaldybėse.

Anot ministrės, situacija savivaldybėse skirtinga, dėl to ir buvo priimti skirtingi sprendimai, leidžiantys kai kurioms savivaldybėms nuo pirmadienio grąžinti pradinių klasių mokinius į kontaktinį ugdymą.

„Šios dvi savaitės prieš Velykas bus laikas išsibandyti, kaip seksis mokykloms ir savivaldybėms suvaldyti padėtį. Dėkoju merams už jų pastangas ir prašau prisiimti lyderystę. Visi svertai jūsų rankose – kokią liniją brėšite, kaip komunikuosite, nuo to priklausys ir mokytojų vakcinacijos greitis. Yra savivaldybių, kuriose paskiepyti jau visi to norėję pradinių klasių mokytojai, yra savivaldybių, kuriose paskiepyta vos ketvirtadalis mokytojų“, - per susitikimą sakė J. Šiugždinienė.

Susitikime dalyvavusi sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė pabrėžė, kad mokytojai nebijotų dirbti kontaktiniu būdu jau po pirmojo skiepo, kadangi imunitetas formuojasi ir po jo. Bet būtina dėvėti kaukes, laikytis operacijų vadovo numatytų sveikatos saugumo reikalavimų. Kitą savaitę numatoma Vyriausybei teikti siūlymą visus mokytojus įtraukti į prioritetinę skiepijimo eilę. Tai ypač aktualu abiturientų mokytojams, kad jie galėtų greičiau sugrįžti į mokyklas saugiai vesti pamokų. Lietuvoje yra apie 22 tūkst. abiturientų, su jais dirba apie 13 tūkst. mokytojų dalykininkų.

Paskiepijus mokytojus, atsižvelgus į epidemiologinę situaciją, atsirastų galimybė sugrįžti visiems abiturientams į kontaktinį ugdymą vienu metu, neišskiriant konkrečių savivaldybių. Kaip jau skelbta, nuo pirmadienio visose savivaldybėse leidžiamos kontaktinės konsultacijos abiturientų grupėms. Tai bus daroma itin saugiai, nes vienu metu klasėje galės būti ne daugiau kaip 5 mokiniai. Ministrė sakė neabejojanti, kad mokyklos pasinaudos šia galimybe ir teiks prioritetą tiems abiturientams, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Nuo kovo pradžios Covid-19 sergamumo situacija švietimo įstaigose stabilizavosi. Ketvirtadienio duomenimis, susirgę ar yra saviizoliacijoje 0,3 proc. mokinių ir 0,5 proc. mokytojų. Net 24 savivaldybėse nėra nė vieno susirgusio ar izoliuoto mokinio ar mokytojo.

Ministerijos duomenimis, paskiepyta apie 60 proc. pradinių klasių mokytojų. 19,2 proc. nėra paskiepyti dėl objektyvių priežasčių, pvz., kad tuo metu sirgo. Manoma, kad apie 40 proc. visų mokytojų galima yra įgiję imunitetą Covid-19 ligai. Tačiau situacija savivaldybėse labai skirtinga.