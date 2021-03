Viceministrė apie „AstraZeneca“: teko rinktis tarp žmonių saugumo ir žalos pasitikėjimui

Sprendimas stabdyti skiepijimą „AstraZeneca“ po pranešimų apie įtariamus tromboembolijos atvejus buvo priimtas įvertinus žalą pasitikėjimui vakcina, sako sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė.

Anot jos, ministrui Arūnui Dulkiui teko sprendimas rinktis tarp žmonių saugumo ir žalos pasitikėjimui vakcina, ir „žmonių saugumas buvo pastatytas į aukštesnę kartelę“.

„Vakar iki pietų buvom nusiteikę vakcinacijos „AstraZeneca“ nestabdyti, be to pietų gavome VVKT pranešimą, kad yra trys atvejai su įtariamomis tromboembolijomis, kuriuos reikia tirti, ar nėra susiję su vakcinavimu. Turėjom sverti – žmonių saugumas ar pasitikėjimo klausimą šiek tiek sugriauti“, – trečiadienį per Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdį sakė D. Jankauskienė.

Ji taip pat sakė, kad ministerija tikisi teigiamo Europos vaistų agentūros (EVA) sprendimo dėl „AstraZenecos“ vakcinos saugumo. „Mes tikimės, kad tas sprendimas bus palankus vakcinacijai ir tikimės, kad viskas atsistatys į savo vietas“, – teigė viceministrė.

D. Jankauskienė taip pat pažymėjo, kad per metus Lietuvoje apie 12,5 tūkst. žmonių gydomi nuo tromboembolijos ir vidutiniškai fiksuojama apie tūkstantis mirčių.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vyresnioji patarėja Rugilė Pilvinienė teigė, kad sprendimas siūlyti stabdyti vakcinavimą priimtas įvertinus, kad „saugiau yra protingą laiką išlaukti, negu paskui aiškintis, kodėl kilus sunkioms situacijoms ar žmonių mirtims nieko nebuvo imamasi“.

VVKT atstovė taip pat pažymėjo, kad „šitas stabdymas nėra juridinis veiksmas, tai yra laikinas sustabdymas atsargumo sumetimais“.

„Tai nėra atšaukimas iš rinkos, kitoks griežtas reguliacinis sprendimas, tiesiog rekomendacija dėl saugumo“, – sakė R. Pilvinienė.

Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys antradienį, atsižvelgęs į VVKT rekomendaciją, laikinai sustabdė skiepijimą „AstraZeneca“ vakcina nuo koronaviruso.

Gavusi tris pranešimus apie tromboembolijos atvejus, VVKT rekomendavo stabdyti vakcinavimą „AstraZeneca“ skiepais iki kol Europos vaistų agentūra pateiks galutines išvadas dėl vakcinos saugumo. Vėliau buvo gautas ketvirtas pranešimas apie galimą tromboembolijos atvejį.

Pasak ministro, vakcinavimas „AstraZeneca“ stabdomas, iki kol Europos vaistų agentūra pateiks galutines išvadas dėl tromboembolijos atvejų ryšio su skiepais.

Anksčiau tą pačią dieną Europos vaistų agentūra pareiškė, kad nėra „jokių požymių“, jog bendrovės „AstraZeneca“ ir Oksfordo universiteto sukurta vakcina galėtų lėmė kraujo krešulių susidarymą kai kuriems paskiepytiems žmonėms.

Kelios valandos prieš paskelbdamas sprendimą stabdyti vakcinavimą A. Dulkys teigė neturintis informacijos, kad vakcinavimą „AstraZeneca“ reikėtų stabdyti ir tikino, jog siekdamas išsklaidyti abejones, pats sieksiąs skiepytis būtent „AstraZeneca“ vakcina.