Jei Jungtinei Karalystei apibūdinti reikėtų vos vieno žodžio, tai, tikėtina būtų tradicijos. Kad ir kokios tradicijos tai bebūtų – ar karališkoji šeima, ar su ja susiję skandalai, pavyzdžiui, princo Harry ir Meghan Markle interviu su Oprah Winfrey.

Kas penkerius metus kartojasi kita tradicija, tiesa, kiek siauresniuose sluoksniuose, tačiau kelianti ne mažiau aršių diskusijų: ar buvusi Britanijos imperija išties vis dar gali būti laikoma viena svarbiausių pasaulio galybių, ypač karine prasme? Tokius klausimus paprastai sukelia vyriausybės parengtas dokumentas, kuriuo peržiūrima gynybos, užsienio ir saugumo politika.

Šiemet šios sritys sujungtos į vieną – ilgai lauktą ir dėl koronaviruso pandemijos atidėtą Integruotąją peržiūrą, kurią skambiai pristatė šalies premjeras Borisas Johnsonas.

Skambių frazių frazių dokumente, kurio dalys buvo nutekintos kiek anksčiau, tikrai netrūksta: Jungtinės Karalystės vertinimų Kinija „kelia sisteminių iššūkių“, o tuo metu Rusija yra per dešimtmečius yra didžiausia ir „aktyvi grėsmė“ britų užsienio, saugumo ir gynybos politikai.

Tad ką siūlo daryti Londonas? Pasak Boriso Johnsono – „stiprinti sąjungą“, t. y. pačios Jungtinės Karalystės pajėgumus: didinti gynybos biudžetą, statyti daugiau karo laivų, investuoti į modernias technologijas – kibernetinius pajėgumus, bepiločius orlaivius, dirbtinį intelektą, netgi didinti šalies branduolinį arsenalą – nuo 180 iki 260 branduolinių galvučių.

Ir jei anksčiau skambėję planai per artimiausius 4 metus papildomai skirti per 16,5 mlrd. svarų (19,1 mlrd. eurų) atrodė įspūdingi, tai naujoji Integruotoji peržiūra papildomai numato iki 200 mlrd. svarų (231,5 mlrd. eurų) gynybai per artimiausią dešimtmetį gali pasirodyti sunkiai suvokiami.

Vis dėlto kritikai pastebi, kad detalės – daugiau, nei miglotos, o tokios išlaidos nerodo realios situacijos, yra pernelyg optimistinės, o jau dabar ir artimiausiu metu Jungtinė Karalystė susidurs su senokai matytais, bet jau tradicija tapusiais iššūkiais. O tradicijos neatsiejamos nuo simbolių.

Apytuštis Britanijos galios simbolis

Šimtmečius britų karinės galios simbolis buvo ir tebėra Karališkasis Laivynas – Royal Navy. Neatsitiktinai abi didžiosios raidės: tai ne tik seniausias, bet ir kadaise didžiausias, galingiausias, visose pasaulio jūrose dominavęs laivynas iki šiol užtikrina laisvos prekybos jūrų keliais judėjimą, saugo Jungtinės Karalystės interesus ir jei reikia – juos gina, ką parodė 1982-ųjų operacija Folklendų salose, kurias britai atsiėmė iš trumpai jas okupavusių argentiniečių.

Taip jau sutapo, kad prieš Integruotąją peržiūrą Karališkojo laivyno flagmanas – lėktuvnešis „HMS Queen Elizabeth“ su solidžia palyda leidosi į kelionę po Indijos ir Ramųjį vandenyną. Vienas iš dviejų naujųjų šalies laivyno lėktuvnešių gali gabenti keliasdešimt naujausių 5-os kartos naikintuvų F-35B, įvairios paskirties sraigtasparnius ir šimtus jūrų pėstininkų.

Our aft island (built at Scotstoun) & Lower Blocks 3 & 4 (built at Govan) have now brought the whole Ship back to the Firth of Clyde.

Always a pleasure coming back to our roots.

🎥 Credit: @ArgyllSeaGlass pic.twitter.com/xdXvXT9u7Q

— HMS Queen Elizabeth🇬🇧 (@HMSQNLZ) March 15, 2021