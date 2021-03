Šimonytė apie Vyriausybės darbo pradžią: tai sunkiausios 100 dienų mano gyvenime

Premjerė Ingrida Šimonytė pripažįsta, kad pirmosios beveik 100 Vyriausybės darbo dienų buvo ypač sunkios tiek jai, tiek ir Ministrų Kabinetui. Visgi ministrė pirmininkė akcentuoja kol kas esanti patenkinta visų savo ministrų darbu.

„Tai buvo sunkiausios 100 dienų mano gyvenime“, – LRT radijui antradienį pripažino I. Šimonytė.

Tuo metu radijo laidoje paklausta, kaip vertina sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio darbą, ministrė pirmininkė akcentavo, kad kol kas yra patenkinta visų ministrų darbu.

„Aš kol kas esu patenkinta visų savo ministrų darbu, nes, jeigu būtų kažkaip kitaip, tai būtų kitokie sprendimai. Ir akivaizdu, kad tas darbas yra sunkus, ir tai yra tas darbas, kur darbo yra daugiausiai, kur vienu metu vyksta daug procesų. Ir kas yra sunkiausia, kad vienu metu reikia ir tą procesą vykdyti, ir procesą kurti. Todėl, kad tie procesai nebuvo sukurti“, – teigė I. Šimonytė.

„Tai, matyt, iš šono vertinti yra visada patogiau, ir aš šiuo požiūriu taip pat esu labiau iš šono negu pats ministras, kuris yra viso to viduje“, – pridūrė ji.

Kritika vertinga ir svarbi, bet Vyriausybė dirba tik 100 dienų

Premjerė taip pat susilaikė nuo komentarų, kaip vertina ekspremjero Sauliaus Skvernelio kritiką, esą Vyriausybės darbas per pirmąsias beveik 100 dienų tapo tragedija. Jos teigimu, vertintojai turi teisę vertinti ir išsakyti savo nuomonę.

„Aš turbūt kritikoje paprastai visada matau pagrindo, o skambios etiketės, tai čia, žinot, yra skonio dalykas“, – pridūrė I. Šimonytė.

Tuo metu, reaguodama į viešoje erdvėje pasirodžiusią kritiką dėl vakcinacijos kampanijos, I. Šimonytė atkreipė dėmesį, kad daugelis gyventojų per pirmąsias 100 Vyriausybės dienų tikėjosi, kad Ministrų Kabinetas padarys stebuklus ir atliks visas praėjusioje kadencijoje nepadarytas užduotis.

„Vėlgi kritika yra turbūt labai vertinga ir labai svarbi, bet Vyriausybė dirba 100 dienų ir, matyt, kad daugeliui atrodo, kad per 100 dienų Vyriausybė turėjo padaryti stebuklus, įvykdyti visus viešuosius pirkimus, paruošti kampanijas, kas nebuvo padaryta turbūt tada, kada galima buvo ir geriau pasiruošti“, – akcentavo I. Šimonytė.

„Tai dabar žmonių, kurie patys pasiryžo tai padaryti, parengė kampaniją, remdamiesi sociologinių tyrimų duomenimis, darbą kritikuoti turbūt visiems yra lengviausia, bet manau, kad žmonės dirbo tikrai nuoširdžiai, nemokamai ir padarė tai, ką geriausiai galėjo padaryti“, – pridūrė ji.

ELTA primena, kad ekspremjeras S. Skvernelis sako, kad jį poste pakeitusios I. Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės darbas per pirmąsias beveik 100 dienų tapo tiesiog tragedija. „Valstiečių“ frakcijai priklausančio politiko teigimu, abejonių kyla tiek dėl Ministrų Kabineto narių kompetencijos, tiek bendrai dėl esamos atmosferos Vyriausybėje. Be to, svarsto S. Skvernelis, dešiniųjų valdžios darbą ne juokais gali apsunkinti ne tik trapi dauguma Seime, bet ir Prezidentūra.