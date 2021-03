Naujausia apžvalga: pandemijos pagreitis vėl neigiamas, bet staigiai išaugo reanimacijoje gydomų asmenų skaičius „juodųjų“ savivaldybių sumažėjo perpus

Lietuvoje prieš porą savaičių prasidėjęs atvejų skaičiaus augimas kol kas stabilizavosi. Pandemijos pagreitis vėl grįžo į neigiamą zoną, padaugėjo savivaldybių, kuriose atvejų skaičius ir teigiamų testų procentas krenta bei sumažėjo juodoje teritorijoje esančių savivaldybių, rodo Vyriausybės pateikta duomenų apžvalga.

Taip pat praeita savaitė buvo pirma nuo spalio mėnesio, kai nefiksuotas perteklinis mirtingumas.

Bendras pacientų skaičius ligoninėse mažėja, tačiau praeitą savaitę gan staigiai išaugo reanimacijoje gydomų asmenų skaičius.

Atliekant sekoskaitą Lietuvoje stebimas B.1.1.7 COVID-19 viruso atmainos paplitimo augimą – ši kol kas sudaro apie 16 proc. nuskaitytų viruso genomų. Ši atmaina pandemijos pagreitį gali padidinti 40–70 proc., kas dabartiniam Lietuvos scenarijuje reikštų, kad iš -20 proc., pagreitis taptų +12–36 proc., rašoma apžvalgoje.

Pagrindinių rodiklių apžvalga

1) Atvejų ir tyrimų dinamika – prieš porą savaičių prasidėjęs atvejų kilimas stabilizavosi ir perėjo į laipsnišką kritimą, pandemijos pagreitis vėl tapo neigiamas ir sumažėjo savivaldybių kuriose atvejų skaičius kyla kaip ir savivaldybių, kurios yra juodoje zonoje.

Foto: LRV

a. Naujų atvejų skaičius vėl pradėjo kristi ir pasiekė 432 atvejų per dieną vidurkį – tai mažiau paskutinį kartą fiksavome 2020 m. spalio 23 dieną. Tyrimų apimtys per porą savaičių padidėjo maždaug 1000 tyrimų per dieną ir tai sumažino teigiamų tyrimų procentą iki 6 proc.

Foto: LRV

b. Savivaldybių pasiskirstymas pagal zonas praeitą savaitę ir prieš dvi savaites – juodoje zonoje esančių savivaldybių sumažėjo perpus.

Foto: LRV

c. Po 10 dienų teigiamoje zonoje, pandemijos pagreitis vėl tapo neigiamas – tiek teigiamų atvejų skaičius tiek teigiamų testų procentas krito bent 20 proc. per 7 dienas.

d. Pandemijos pagreičiui vėl tapus neigiamam, sumažėjo ir kurį laiką augęs savivaldybių kuriose atvejų skaičius kyla ir taip pat tų, kuriose teigiamų tyrimų procentas kyla. Dabar abiejuose kategorijose turime apie 20 savivaldybių.

2) Bendras stacionare gydomų pacientų skaičius po truputį krenta, tačiau per pastarąją savaitę apie 15 proc. augo reanimacijoje gydomų asmenų skaičius. Šį augimą lėmė Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus regionai, kuriose šis rodiklis pakilo.

Foto: LRV

Pandemijos trajektorija

Šalies bei jos savivaldybių pandeminė situacija yra nusakoma dviem rodikliais: normalizuotu naujų atvejų srauto skaičiumi (vertikali ašis) bei diagnostinių tyrimų teigiamumo procentu (horizontali ašis). Nuo metų pradžios iki vasario vidurio Lietuvos trajektorija šių pandemijos rodiklių erdvėje sparčiai artėjo prie geltonosios zonos, tačiau visą antrąją vasario mėnesio pusę praleido stagnacijoje. Nuo kovo pradžios vėl stebimas artėjimas link geltonosios zonos.

Foto: LRV

Savivaldybių trajektorijos labai įvairios, pateikti trys pavyzdžiai. Nuo vasario vidurio Vilniuje didėjo paros naujų atvejų skaičius. Kalvarijų savivaldybėje absoliutus naujų atvejų skaičius per dieną nėra didelis, ir jeigu būtų atliekama daugiau diagnostinių tyrimų, ši savivaldybė galimai būtų ne juodoje zonoje, bet trimis spalvinėmis zonomis geresnėje pozicijoje (C1). Švenčionių r. savivaldybėje (juoda zona) labai aukšti abu rodikliai, per mažai surenkama ir ištiriama ėminių.