Per karantiną nišą rado blaivintojai namuose: policija tiria mirties atvejį, medikai įspėja apie pasekmes

Per karantiną smarkiai pablogėjo priklausomybių turinčių žmonių būklė. Įtampa dėl pandemijos, ypač dėl jos nutrūkusi terapinė pagalba, į atkryčius nubloškė ne vieną. Dalis tą patiriančiųjų renkasi blogiausią, medikų vertinimu, išeitį – būti išblaivinti namuose, anonimiškai ir esą tik per porą valandų.

„Skabinti anonimiškai“, – su gramatinėmis klaidomis aprašyta ši vadinamoji paslauga internete kainuoja brangiai. „Blaivintoja namuose“ pasakojo, kad ji kainuoja nuo 150 iki 170 eurų ir kaina priklauso nuo ligonio būklės.

Šią savaitę medikams nepavyko išgelbėti į ligoninę atvežto vyro, kurį iš pradžių bandyta blaivinti namuose.

„Dėl to įvykio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti ir dabar yra aiškinamasi visos aplinkybės“, – komentavo policijos atstovas spaudai Ramūnas Matonis.

Po keletą mirčių per metus – tiek, anot toksikologijos centro specialistų, kainuoja neprofesionali pagalba namuose, nes profesionalai tokios neteikia.

„Niekas neoperuoja ir apendicito namuose, nors tai, ko gero, būtų mažesnė rizika“, – paaiškino Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ligoninės (RVUL) Toksikologijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus gydytojas Robertas Badaras.

RVUL Ūmininių apsinuodijimų skyriaus vedėja Gabija Laubner sakė, kad tokią praktiką palygintų su gimdymu namuose.

„Vadinasi, gerai, kol gerai, bet jeigu yra kažkokios komplikacijos, kada reikalingas labai greitas reagavimas, greita ir intensyvi terapija, monitoringas, žmogaus pervežimas, tuomet tai padaryti reikia tiek didžiulių laiko sąnaudų, tiek rankų pagalbos, tiek patirties ir įrangos“, – tikino ji.

Tačiau internetų blaivintojai teigia, kad užtenka ir lašinės. Maža to, sako, kad jų lašinė geresnė negu ligoninėje.

„Lašinama ne vien skysčiais, bet lašinama ir vaistai, ir vitaminai, nes jeigu pavarytų vien skysčius, ką daro, sakysim, ligoninėse, tai reikėtų gulėti visą savaitę tokiam ligoniui, o čia per dvi tris valandas išvalomas kraujas“, – žurnalistams pasakojo „blaivintoja namuose“.

Toksikologas R. Badaras, išgirdęs tokius teiginius juokavo, kad „ponia galėtų pretenduoti į Nobelio premiją“.

„Kraujo valymas per dvi valandas – to neduoda netgi hemodializė. Mus tie skysčio pylimai labiausiai ir baugina. Vadinasi, ten supila nesuvokiamus kiekius skysčio ir po to turime daugybę komplikacijų“, – pridūrė gydytojas.

„Blaivintojai“ aiškinant atliekamą procedūrą toliau, daktarui pasidarė dar baisiau: „Ligonis yra užmigdomas, nes, aišku, reikia manyti, jis nemiega jau ten daug parų ir nevalgo, tai ir pykinimas nuimamas, ir apetitas atstatomas, viskas. Bet pirmiausia jam reikia gerai išsimiegoti, ir jis yra užmigdomas“.

R. Badaras tik purtė galvą po tokių „blaivintojos“ išaiškinimų ir komentavo, kad „užmigimai yra gražūs tada, kada užmigęs žmogus prabunda“.

„Užmigdyti proto nereikia, bet proto ir patirties reikia, kad žmogus prabustų“, – teigė toksikologas.

Žadanti „anonimiškai blaivinti“ veikėja anonimiška ketina likti ir pati. „Blaivintoja namuose“ tikino, kad jos klinika esą įsikūrusi Žalgirio gatvėje, bet žurnalistei pasiteiravus pavadinimo, nusistebėjo, kodėl ji taip viskuo domisi iki smulkmenų.

„O kodėl jūs dabar čia klausinėjate iki smulkmenų, nesuprantu? Palaukite, jūs norite anoniminio blaivinimo ir jūs norite visų duomenų absoliučiai“, – stebėjosi ji.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASVT) sako, kad paciento namuose teikiamos blaivinimo paslaugos visada neteisėtos. Esą baudos siekia iki 1000 eurų, o jei tuo užsiimama kaip verslu – ir kalėjimas.

„Gali būti taikomos ir baudžiamojo kodekso nuostatos – ne tik bauda, bet ir laisvės apribojimas su laisvės atėmimu iki ketverių metų“, – nurodė Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos vadovė Nora Ribokienė.

Leidimo blaivinti namuose nesuteikta ir jokioms privačioms įstaigoms. Raimondas Alekna sako, kad nesyk susidūrė su sukčiais, bandžiusiais prisidengti jo klinikos vardu.

„Visų pirma, tai yra pavojinga ir antras dalykas yra teisinės normos, kurios neleidžia išblaivinimo atlikti namuose“, – aiškino „Ąžuolyno klinikos“ įkūrėjas.

Nelegalūs blaivintojai gali būti nubausti tik įrodžius jų veikimą sveikatos sutrikdymo ar mirties atveju. Per karantiną pasiūlymų blaivinti namuose tik padaugėjo, tačiau medikai profesionalai kategoriški – kreiptis galima tik į gydymo įstaigas.