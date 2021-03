Po tyrimo policija atsidūrė aklavietėje: surinkti įrodymai pripažinti niekiniais, o dabar – dar ir nemalonumai

Senos nuoskaudos iki šiol neužgijo – Telšių verslininkas, kurį policijos pareigūnai be įrodymų persekiojo dėl avarijos, valstybei pateikė sąskaitą. „Teismuose buvo įrodyta, kad jokio eismo įvykio nepadariau, net ne man priklausantis automobilis sukėlė avariją, o aš tuo metu buvau visai kitoje vietoje“, – kreipdamasis į teismą nurodė vyras.

Tuo metu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) galutine ir neskundžiama nutartimi paskelbė, kad Lietuvos valstybė, atstovaujama Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), telšiškiui Vidui V. privalės atlyginti jo patirtas išlaidas – 3,4 tūkst. eurų jam atsiėjo bylinėjimosi išlaidos, kurias jis patyrė įrodinėdamas savo nekaltumą, bei dar tūkstantį eurų, kuriuos jis išleido norėdamas šias sumas prisiteisti iš valstybės.

Neturtinės žalos atlyginimo telšiškis nesiekė prisiteisti.

„Telšių AVPK pareigūnai, prieš surašydami Vidui V. administracinio teisės pažeidimo protokolą, neturėjo pakankamai duomenų, kurie pagrįstų įtarimus dėl galimo administracinio teisės pažeidimo, – pažymėjo LVAT teisėjai. – Nors policijos pareigūnai atliko tam tikrus veiksmus tirdami eismo įvykį, tačiau toks jų veikimas nepripažintinas pakankamu, siekiant išaiškinti ir patraukti atsakomybėn eismo įvykio kaltininką, todėl toks jų (ne)veikimas laikytinas neteisėtais veiksmais ir neveikimu.“

Visa ši istorija prasidėjo dar prieš penkerius metus, kai Telšių AVPK pareigūnai 2015 m. sausio 28 d. Vidui V. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame jam pateikė kaltinimus dėl eismo įvykio sukėlimo ir pasišalinimo iš jo.

„Vidas V. 2014 m. gruodžio 30 d., apie 22.50 val., vairuodamas lengvąjį automobilį „Subaru Forester“ Telšių rajone, kelio Šiauliai–Palanga 69 km, išvažiuodamas iš greta kelio esančios degalinės „Baltic Petroleum“, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „Citroen C3 Picasso“ ir su juo susidūrė; neužpildęs eismo įvykio deklaracijos ir nepranešęs apie įvykį policijai, iš eismo įvykio vietos pasišalino“, – buvo rašoma administracinio teisės pažeidimo protokole.

Neįtikėtina, bet pirmą kartą Telšių verslininko administracinio pažeidimo bylą nagrinėjęs teismas net nesigilino į byloje nustatytas aplinkybes ir už padarytus pažeidimui Vidui V. skyrė tūkstančio eurų baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 4 metams.

Bet situacija visiškai pasikeitė, kai nubaustas vyras pateikė apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui; jį išnagrinėję teisėjai panaikino pirmosios instancijos priimtą nutarimą ir administracinę bylą grąžino nagrinėti iš naujo. Ir tik tada Telšių teismas iš esmės ėmė analizuoti policijos surinktus duomenis, o jų nepakako, kad būtų įrodyta Vido V. kaltė, todėl teisėjai bylą nutraukė, konstatavę, kad jo veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo protokole inkriminuojamų pažeidimų įvykio ir sudėties.

Šį apylinkės teismo priimtą nutarimą policija skundė apeliacine tvarka, bet skundas buvo atmestas. Pareigūnai buvo įsitikinę, kad Vidas V. vis dėlto yra kaltas dėl sukeltos avarijos, todėl kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiajį Teismą (LAT), prašydami atnaujinti procesą byloje, bet teismų praktiką formuojantys kasacinio teismo teisėjai atsisakė priimti nagrinėti policijos pateiktą skundą.

Įtarimų sukėlė tos pačios markės automobilis

Bylą nagrinėjant Telšių teisme Vidas V. teigė, kad jam pažeidimo protokolą surašę policijos pareigūnai suklydo – atsakomybėn patraukė ne tą asmenį.

„Ir tik dėl to, kad aš taip pat turiu tokios pačios markės automobilį“, – sakė telšiškis, kuris tuo metu iš užsienio gabendavo transporto priemones.

Jis taip pat pridūrė, kad per eismo įvykį nukentėjusius žmones pirmą kartą mato teismo salėje, nors šie ir teigė priešingai.

„Eismo įvykyje dalyvavęs ir jį sukėlęs automobilis „Subaru Forester“ man nepriklauso, – sakė Vidas V. – Taip, aš turiu identišką automobilį „Subaru Forester“, bet jo valstybiniai numeriai skiriasi ir šis automobilis yra mano tėvų namo kieme. Manau, kad policijos pareigūnai, nustatinėdami asmenį, vairavusį eismo įvykį sukėlusį automobilį, suklydo, jie be įrodymų mane patraukė atsakomybėn.“

Telšiškis tikino, kad savo automobilį jis pirko Šiaurės Airijoje ir pats jį atsivežė į Lietuvą.

„Ši transporto priemonė buvo naudojama panaudos pagrindu mano vardu registruotoje bendrovėje“, – vyras teigė, kad tuo metu jis šiuo automobiliu nevažinėjo, nes buvo pasibaigęs draudimas, todėl jis jau kurį laiką stovėjo jo tėvų namų kieme.

„Tuo metu, kai įvyko eismo įvykis, dėl kurio esu apkaltintas, buvau savo tėvų namuose – pavakarieniavome, o paskui su šeima grįžome į namus“, – teisme kalbėjo Vidas V.

Galėjo turėti keletą automobilių

Pažeidimo protokolą Vidui V. surašęs policijos pareigūnas buvo kitokios nuomonės – verslininkas sukėlė eismo įvykį ir iš jo pasišalino.

„Vido V. ir liudytojų parodymus, kad jis tą vakarą su šeima buvo pas tėvus, mes vertiname kritiškai, nes visi liudytojai yra arba šeimos nariai, arba draugai, ir yra suinteresuoti liudyti Vido V. naudai, – pažymėjo pareigūnas. – Be to, šių liudytojų parodymai yra praktiškai identiški, akivaizdu, kad prieš duodant parodymus teisme, visi liudytojai buvo susitarę.“

Anot policijos atstovo, aplinkybė, kad Vidas V. turi kitą automobilį „Subaru Forester“ taip pat nieko nekeičia, nes jis jų gali turėti kad ir keletą.

„Iš degalinės pateiktos filmuotos medžiagos matome, kad ten esantis užfiksuotas asmuo yra Vidas V., nors ekspertizės išvadoje pagerinti vaizdo kokybės ir nepavyko, – teisme kalbėjo policijos atstovas. – Vidą V. filmuotoje medžiagoje atpažino ir eismo įvykio liudytoja, kuri iš karto po avarijos su juo kontaktavo, klausdama ar reikia pagalbos, kai jis išlipo per automobilio langą. Ši liudytoja nurodė, kad gerai įsidėmėjo Vido V. veidą ir yra 100 proc. tuo įsitikinusi.“

Tiesa, nuotraukoje, kurią pareigūnai pateikė nukentėjusiesiems, Vidas V. buvo su barzda, nors eismo įvykio metu jis buvo be barzdos ir ūsų.

Policijos atstovas taip pat pažymėjo, kad nebuvo galimybės nustatyti, kam priklausė avariją sukėlęs automobilis „Subaru Forester“ su Jungtinės Karalystės valstybiniais numeriais, bet net jeigu ir būtų nustatytas, esą savininkas „šioje byloje nieko esminio negalėtų paliudyti, kadangi iš užsienio parvežtų transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartys yra surašomos ant paprasto popieriaus lapo, niekur neregistruojamos ir dažniausiai jas surašant net nedalyvauja automobilio savininkas.“

Nukentėjusieji neabejojo: tai tas pats vyras

Tuo metu eismo įvykį tyręs policijos tyrėjas teigė, kad Telšiuose yra nedaug automobilių, kurie važinėja su angliškais numeriais.

„Iš darbo patirties žinojau, kad tokiais automobiliais su angliškais numeriais nuolat važinėja ir jų ne vieną yra turėjęs Vidas V., nes jais vertėsi, todėl ir buvau į jį atkreipęs dėmesį, – sakė pareigūnas. – Tyrimo metu nukentėjusiesiems nusiunčiau iš duomenų bazės nuskenuotą Vido V. nuotrauką – jie atpažino, kad būtent šis asmuo vairavo automobilį „Subaru Forester“ eismo įvykio metu, vėliau jie tai patvirtino per apklausą. Be to, po eismo įvykio buvo sustojęs dar vienas automobilis, kurio vairuotojas taip pat apibūdino, kaip buvo apsirengęs vairuotojas. Visi liudytojai nurodė, kad vairuotojas buvo kresno kūno sudėjimo, tamsių plaukų, ovalaus veido, taip pat nurodė, kad vairuotojas nuėjo į degalinę ir iš ten nuvažiavo. Buvo pareikalauta vaizdo medžiaga iš degalinės. Peržiūrėjęs vaizdo įrašą aš pats asmeniškai ir kolegos atpažino Vidą V., todėl jam ir buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl padaryto KET pažeidimo.“

Tuo metu viena per eismo įvykį nukentėjusi moteris teisme sakė, kad su savo sese ir šios draugu tą vakarą, kai įvyko avarija, jie važiavo į namus Šiauliuose.

„Kelias buvo slidus, snigo, aš sėdėjau automobilio gale, o sesuo su draugu – priekyje, – kalbėjo moteris. – Važiavome apie 50 km/h greičiu, važiuojant pagrindiniu keliu pro Telšius, iš degalinės, kur yra įvažiavimas į degalinę, o ne išvažiavimas, išvažiavo automobilis ir trenkėsi į mūsų automobilį. Mūsų automobilis atsidūrė kelio viduryje, o atsitrenkęs automobilis nulėkė į griovį. Sesuo labai greitai iššoko iš automobilio ir nulėkė prie apvirtusio automobilio, iš jo išlipęs vyras svirduliuodamas nuėjo link degalinės. Gerai jį įsidėmėjau, nes jis praėjo ir pro mane, bet nieko nesakė.“

Moters teigimu, tai buvo tas pats vyras, kurį vėliau pamatė nuotraukoje policijoje.

Murmėjo kaip girtas ir šlubuodamas nuėjo prie degalinės

„Jis iš automobilio išlipo pro langą, klausiau, ar jam reikia medikų pagalbos, bet jis nieko negalėjo atsakyti, kažką murmėjo kaip girtas ir šlubuodamas nuėjo prie degalinės“, – pareigūnams sakė liudytojos sesuo.

Anot jos, vėliau šis vyras iš įvykio vietos pasišalino, jo nesurado ir netrukus atvykę policijos pareigūnai.

Apžiūrėję į griovį nuriedėjusį automobilį pareigūnai jo bagažinėje aptiko šviesų ūkinį maišą ir kukurūzų trupinių; tai dar labiau sustiprino įtarimus, kad būtent Vidas V. galėjo vairuoti šią transporto priemonę, nes kitu automobiliu „Subaru Forester“, kuris buvo laikomas Vido V. tėvų namo kieme, vyras važinėdavo į medžioklę bei šerti gyvulių.

„Gyvūnams šerti veža cukrinius runkelius, grūdus, kukurūzus“, – per apklausą sakė Vido V. motina. Tiesa, ji tikino, kad tą vakarą, kai įvyko avarija, sūnus svečiavosi jos namuose ir niekur nebuvo išvykęs.

Eismo įvykį sukėlęs automobilis dar tą patį vakarą buvo nuvežtas į saugojimo aikštelę, jo savininkas taip ir neatsirado. Tuo metu nukentėjusiųjų apgadintos transporto priemonės remontas atsiėjo beveik 6 tūkst. Eur.

Vidui V. iškeltą administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjusi Telšių teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė nutarė pažeidimu apkaltinant vyrui kaltinimus panaikinti, nes nesurinkta pakankamai nenuginčijamų įrodymų, jog jis padarė jam inkriminuotus pažeidimus. Anot teisėjos, skiriant nuobaudą teismas negali remtis nepakankamais įrodymais, prielaidomis.

„Policijos pareigūnas tarnybiniame pranešime nurodė, kad tirdamas šio įvykio aplinkybes prisiminė Telšių mieste matęs, kaip minėtą automobilį „Subaru Forester“ vairuoja Vidas V., – nutarime nurodė teisėja. – Nors įvykio liudytojai nurodė, kad automobilį vairavo Vidas V., kurį atpažino iš jiems parodytos nuotraukos, tačiau toks Vido V. atpažinimams iš liudytojams parodytos vienintelės Vido V. nuotraukos kelia pagrįstų abejonių dėl šio atpažinimo teisėtumo ir pagrįstumo. Prieš atpažįstant asmenis tyrėjas neturi jokios teisės formuoti liudytojų nuomonę apie galimai kaltą asmenį, turi likti nešališkas ir neišduoti savo vidinių įtarimų. Toks atpažinimas atliktas pažeidžiant imperatyvias asmenų atpažinimo nuostatas.“

Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

Teisėjos teigimu, kadangi atpažinimo iš nuotraukos reikalavimai buvo pažeisti, jie taip pat kelia abejonių jų tikslumui.

Teisėja: nukentėjusieji galėjo sąžiningai klysti

„Tuo labiau, kad net atliekant ekspertizę Vidas V. degalinės fotonuotraukose nebuvo atpažįstamas, be to, Vidas V. nuo pat tiriamo eismo įvykio pradžios teigė nebuvęs įvykio vietoje ir nevairavęs automobilio, kuris dalyvavo eismo įvykyje, pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog jis turi tokio paties modelio automobilį“, – teisėja pažymėjo, kad prieš Vidą V. klaidingus parodymus davę nukentėjusieji „galėjo sąžiningai suklysti būtent dėl to, kad jiems iš karto buvo parodoma tik vieno asmens nuotrauka ir nurodant, kad jis galimai galėjęs dalyvauti eismo įvykyje.“

Nutarime panaikinti kaltinimus teismas taip pat pabrėžė, kad eismo įvykį sukėlusios transporto priemonės savininkas taip ir liko nežinomas, nors policijos pareigūnai ir buvo įpareigoti jį surasti ir apklausti.

„Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, jog kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų; administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai“, – nurodė teisėja S. Sakalauskienė.

Jos priimtą nutarimą policija skundė apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, bet šis paliko jį galioti nepakeistą.

„Dėl policijos pareigūnų neteisėtų veiksmų aš buvau priverstas gintis nuo man nepagrįstai mestų kaltinimų“, – teigė Vidas V.

Jis į teismą padavė Lietuvos valstybę, prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidas: „Valstybės valdžios institucijų veiksmais padarytos turtinės žalos atlyginimo dydis nėra ribojamas, todėl man turi būti priteistos visos išlaidos, turėtos administracinio teisės pažeidimo procese dėl policijos pareigūnų surašyto protokolo.“

Tuo metu Telšių policija nesutiko, kad Vidui V. būtų priteisti 3,4 tūkst. Eur, kuriuos jis buvo sumokėjęs advokatui.

Policija: byla išnagrinėta neobjektyviai ir paviršutiniškai

„Vidas V., pasikviesdamas atstovą ginti jo interesus teisme, prisiėmė asmeninę riziką dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo“, – pareiškė policijos atstovai.

Jų teigimu, Vidui V. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo teisėtas, o kaltinimai buvo panaikinti tik dėl to, kad teisėjai „bylą išnagrinėjo nepilnai, neobjektyviai ir paviršutiniškai“.

„Vien administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimas nėra pagrindas konstatuoti valstybės institucijų veiksmų neteisėtumą kaip pagrindą žalos atlyginimui, – pabrėžė Telšių policijos atstovai. – Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena buvo nutraukta tik dėl to, kad Šiaulių apygardos teismas, priimdamas nutartį, bylą išnagrinėjo nepilnai, neobjektyviai ir paviršutiniškai, remdamasis tik administracinį teisės pažeidimą padariusio asmens ir bylos baigtimi jo naudai suinteresuotų liudytojų parodymais, visiškai neįvertino fakto, kad Vidas V. buvo atpažintas eismo įvykyje dalyvavusių liudytojų tiek iš nuotraukos, tiek gyvai teisminio proceso metu; taip pat nepagrįstai suteikė prioritetinę reikšmę tam faktui, kad nebuvo nustatyta, kam priklauso eismo įvykyje dalyvavęs automobilis „Subaru Forester“, dėl ko teismas, visas abejones ir neaiškumus aiškindamas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai, konstatavo, kad nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties.“

Tačiau su tokiais teiginiais nesutiko Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – teisėjų kolegija Vidui V. priteisė visas patirtas bylinėjimosi išlaidas ne tik nagrinėjant avarijos bylą, bet ir siekiant iš valstybės prisiteisti patirtą žalą.

Anot teisėjų, surašant pažeidimo protokolą nebuvo nustatyta, kam priklauso eismo įvykyje dalyvavęs automobilis, nebuvo apklaustas jo savininkas, atliekant asmens atpažinimo procedūras, buvo pažeistos imperatyvios asmenų atpažinimo nuostatos, nebuvo įvertinti liudytojų, nurodžiusių, jog eismo įvykio vakarą Vidas V. buvo tėvų namuose, parodymai, nevertinti Vido V. pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad jis turi tokį patį, kaip įvykyje dalyvavęs, automobilį, tačiau su kitais valstybiniais numeriais.

Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

„Pareigūnas, tirdamas administracinio teisės pažeidimo bylą ir surašydamas protokolą, nesurinko pakankamai įrodymų, kad Vidas V. padarė administracinį teisės pažeidimą“, – nurodė teisėjų kolegija.

Neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys

Pasak teisėjų, Telšių AVPK pareigūnai, prieš surašydami administracinio teisės pažeidimo protokolą, neturėjo pakankamai duomenų, kurie pagrįstų įtarimus dėl galimo administracinio teisės pažeidimo.

„Nors policijos pareigūnai atliko tam tikrus veiksmus tirdami eismo įvykį, tačiau toks jų veikimas nepripažintinas pakankamu, siekiant išaiškinti ir patraukti atsakomybėn eismo įvykio kaltininką, todėl toks jų (ne)veikimas laikytinas neteisėtais veiksmais ir neveikimu“, – nurodė teismas.

Jie taip pat sureagavo į policijos atstovų teiginius apie „nepilnai, neobjektyviai ir paviršutiniškai“ Vido V. bylą nagrinėjusius teisėjus.

„Policijos atstovai iš esmės jokių nesutikimo su prieš tai konstatuotomis aplinkybėmis motyvų neteikia, o tik deklaratyviai nurodo, jog Telšių AVPK pareigūnai veikė teisėtai, o bendrosios kompetencijos teismai neobjektyviai ir paviršutiniškai išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, – nurodoma teismo nutartyje. – Nors policijos atstovas nurodo kreipęsis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su prašymu atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, tačiau šį Telšių AVPK prašymą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Taigi, ši aplinkybė nelemia kitokios išvados nei padarė teismai, nagrinėdami administracinio teisės pažeidimo bylą.“

Teismas konstatavo, kad šioje byloje nustatytos ir įrodytos visos trys sąlygos civilinei atsakomybei kilti – neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, todėl Vido V. skundą tenkino. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.