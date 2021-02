Kalbėdamas apie paskutiniųjų dienų įvykius Tbilisyje, kai antradienio rytą policijos pajėgų šturmo metu buvo sulaikytas opozicinės Sakartvelo politinės partijos „Vieningasis nacionalinis judėjimas“ (VNJ) lyderis Nikanoras Melija, pernai rudenį parlamento rinkimus laimėjusios politinės partijos „Gruzijos svajonė“ valdymą Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis pavadino režimu.

„Mes jaučiame (įvykius Sakartvele – aut. past.), jaučiame tikrai geriausiai. Žmonės nejaučia to, ir ta tamsa režimas naudojasi“, – Delfi sakė Ž. Pavilionis.

Pats Ž. Pavilionis, antradienį kalbėdamas su Delfi teigė kaip tik vykstantis į JAV ambasadą Vilniuje.

„Kalbu su visu pasauliu, su Vašingtonu, su Londonu, su Berlynu, ir vis mato lygiai taip pat (situaciją – aut. past.). Netrukus kalbėsiuosi su Baltijos šalimis, ir ne tik su Baltijos, bet ir su Londonu, Paryžium, Berlynu ir su Briuseliu“, – sakė Lietuvos parlamento užsienio politikos vadovas.

Paklaustas, kiek į šį procesą įsijungusi ir Gitano Nausėdos vadovaujama Prezidentūra, Ž. Pavilionis teigė: „Kaip pasakyti švelniau? Aš su Prezidentūra „ant laido“ nuo septintos ryto (tokiu metu prasidėjo opozicinės partijos būstinės šturmas Tbilisyje, kurio metu buvo sulaikytas partijos „Vieningasis nacionalinis judėjimas“ (VNJ) lyderis Nikanoras Melija – aut. past.). Aš siūlau šiandien nedelsiant šaukti Užsienio reikalų koordinavimo tarybą. Šiandien! Nedelsiant, aš nuo ryto jau turėjau ten sėdėti!“.

Pasak Ž. Pavilionio, Prezidentas G. Nausėda ir jo komanda turi apsispręsti.

„Aš pasakiau, kad arba čia mes vis dėlto veikiam kaip Lietuva, arba gerosios jėgos, kurios yra su laisve ir demokratija – veiks be mūsų. Ir čia yra tiesiog jų pasirinkimas, jie turi priimt savo sprendimą. Tą patį pasakiau ir Gabrieliui (užsienio reikalų ministrui ir konservatorių partijos lyderiui Gabrieliui Landsbergiui – aut. past.)“, – sakė parlamentaras.

Patikslinus, ar politikas mintyse turėjo Valstybės gynimo tarybą, Ž. Pavilionis tai paneigė.

„Aš nesu VGT narys, bet yra tas formatas, Užsienio reikalų koordinavimo taryba, ir mes čia gražiai pasišnekėjom prieš mėnesį, dabar jau yra krizė, kurią turi Lietuva spręsti. Aš siūlau vykti į Tbilisį aukščiausiu lygiu, kaip buvo Adamkaus laikais. Aš jau ne tik save, bet ir Borelį (Europos Parlamento vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalų ir saugumo politikos klausimams Josepas Borrellis – aut. past.), ir draugiškas kitas šalis – galbūt Baltijos šalis, gal, jei pavyktų, lenkus šiuo atveju įkalbėtii, manau, kad taip, Portugaliją pirmininkaujančią, ir ką tiktai nori ten. Kad tai vyktų kaip Europos Sąjungos misija, kur Lietuva, kaip ir senais gerais laikais, būtume pirmi, nes mes jaučiame, jaučiame tikrai geriausiai. Žmonės nejaučia to, ir ta tamsa režimas naudojasi“, – Delfi sakė Ž. Pavilionis.

Anot politiko, problema yra ta, kad šiuo metu dėl koronaviruso pandemijos yra sudėtinga nuvykti į šią Kaukazo valstybę.

Pagrasino sankcijomis

Antradienio ryto įvykiai Tbilisyje, panašu, ne tik pagilins politinę krizę Sakartvele (Gruzija), bet ir įžiebs politines diskusijas Lietuvoje.

To priežastis – Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininko, konservatoriaus Žygimanto Pavilionio elgesys ir veiksmai, nuvykus į šią Kaukazo valstybę padėti spręsti politinės krizės, kilusios po to, kai po pernai rudenį įvykusių parlamento rinkimų pralaimėjusioji buvusio Gruzijos prezidento Michailo Saakašvilio įkurta politinė partija atsisako pripažinti rinkimų rezultatus.

Savaitgalį viešėdamas su oficialiu tarpvalstybiniu vizitu Tbilisyje, Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis sukėlė abejonių savo politiniu nešališkumu ir tuo, ar tikrai užsienyje atstovavo oficialią Vilniaus politinę poziciją įvykių Sakartvele atžvilgiu.

Ž. Pavilionis Tbilisyje aiškiai stojo šios šalies opozicinės partijos „Vieningasis nacionalinis judėjimas“ (VNJ) pusėn, kai valdančiosios partijos „Gruzijos svajonė“ atstovams pagrasino Vakarų sankcijomis, jei bus suimtas VNJ lyderis Nikanoras Melija.

Delfi primena, kad praėjusį trečiadienį Tbilisio miesto teismas patenkino prokuratūros prašymą pakeisti N. Melijai skirtą kardomąją priemonę – užstatą – į suėmimą.

VNJ lyderis atsisakė mokėti užstatą, pareiškęs, kad jam iškelta baudžiamoji byla, susijusi su 2019 metais vykusiomis antivyriausybinėmis demonstracijomis, yra „politinis persekiojimas“.

N. Melijai gresia iki devynerių metų nelaisvės, jei bus pripažintas kaltu dėl masinių neramumų organizavimo per tuos protestus.

Viešėdamas Tbilisyje Ž. Pavilionis spaudos konferencijos metu valdančiosios koalicijos elgesį palygino su Baltarusijos Aliksandro Lukašenkos režimu, ir klausė gruzinų, kurį kelią jie renkasi.

„Jūs jau praradote teritorijas, ar norite prarasti ir savo ateitį? Nemanykite, kad galėsite įstoti į ES ar NATO, spausdami savo priešininkus. Niekada! Pamirškit apie tai!“ – emocingai valdantiesiems Tbilisyje kalbėjo lietuvis politikas.

Tokie Ž. Pavilionio pasisakymai sukėlė skandalą Sakartvelo valdančiosios partijos gretose.

Naujai paskirtasis premjeras Iraklis Garibašvilis pareiškė, kad tokie Lietuvos Seimo užsienio reikalų politikos vadovo pasisakymai „nei man, nei mano komandai nereiškia nieko“, o Ž. Pavilionį išvadino „tuo žmogumi“.

Gesinti politinių gaisrų ir taisyti skandalu gresiančios situacijos stojo Lietuvos užsienio reikalų ministras, valdančiosios konservatorių partijos lyderis Gabrielius Landsbergis.

Politikas savo tviteryje pranešė turėjęs „gerą pokalbį su savo kolega“, Sakartvelo užsienio reikalų ministru, vicepremjeru Davidu Zalkaliani.

„Pakartojau Lietuvos tvirtą paramą Gruzijos euroatlantiniams siekiams, įtvirtintiems tvirtam demokratiniam pasirinkimui. Mes tęsime darbą su Gruzija, kad šie siekiai taptų realybe. Mes negalime sau leisti prarasti pagreičio“, – anglų kalba savo tviterio paskyroje parašė G. Landsbergis.

