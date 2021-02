Praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 482 nauji koronaviruso atvejai, mirė 7 žmonės papildyta 9.48

Per praėjusią parą šalyje nustatyti 482 nauji COVID-19 atvejai, mirė septyni žmonės, antradienį pranešė Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 242,8 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 194 tūkst. 833 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 180 tūkst. 640 žmonių, deklaruota – 132 tūkst. 430 pasveikusiųjų. Statistiškai šiuo metu serga 7561 žmogus, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 55 tūkst. 771.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3189 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6207 mirtys.

Praėjusią parą pirma vakcinos doze paskiepyti 3567, antra – 1524 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyta 125 tūkst. 518 žmonių, abiem dozėmis – 68 tūkst. 651 žmogus.

Praėjusią parą šalyje atlikti 6527 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 51 tūkst. 452.

Be to, per parą atlikti 517 antigeno tyrimų. Iš viso jų atlikta 30 tūkst. 149.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7,8 procento.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1002 pacientai, iš jų 98 – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1002 COVID-19 pacientai, 98 iš jų – reanimacijoje, antradienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 821 ligoniui, 57 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines paguldyti 74 COVID-19 pacientai.

Dėl koronaviruso šiuo metu nedirba 22 gydytojai ir 65 slaugytojai, izoliacijoje jų yra atitinkamai 14 ir 21.