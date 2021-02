Lietuvoje patvirtintas 561 naujas koronaviruso atvejis, 15 žmonių mirė papildyta 10.36

Per praėjusią parą patvirtinti 561 naujas COVID-19 atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė 15 žmonių, šeštadienį skelbia Statistikos departamentas.

Lietuvos statistikos departamentas iš pradžių skelbė, kad per parą nustatyti nauji 557 koronaviruso atvejai. Tačiau vėliau informaciją atnaujino ir informavo, kad atvejų daugiau - 561.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 239 atvejus.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 193 tūkst. 562 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvas 179 tūkst. 364 žmonės, deklaruota – 131 tūkst. 125 pasveikusieji. Statistiškai šiuo metu serga 7 tūkst. 659 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 55 tūkst. 898.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3162 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6141 mirtys.

Praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyta 6154, antra – 3229 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyti 120 tūkst. 10 žmonių, abiem dozėmis – 66 tūkst. 725 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atliktas 7154 molekulinis (PGR) tyrimas dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 65 tūkst. 712.

Be to, per parą atlikti 978 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 29 tūkst. 261.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7 procento.

Sugriežtintas karantinas Lietuvoje galioja iki vasario 28 dienos. Karantino režimas galioja visoje Lietuvos teritorijoje iki vasario 28 dienos, 24 valandos. Iki vasario pabaigos pratęstas ir judėjimo tarp savivaldybių ribojimas.

Tačiau Vyriausybė jau leido atnaujinti veiklą atskirą įėjimą iš lauko pusės turinčioms parduotuvėms, grožio salonams, kirpykloms. Vyriausybės nutarimas įsigaliojo nuo vasario 15 dienos.

2019-ųjų gruodį Kinijos Uhano mieste prasidėjęs koronaviruso sukeliamo susirgimo protrūkis išplito po visą pasaulį, ir praėjusių metų kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pripažino jį pandemija.

Visame pasaulyje oficialiai patvirtintų infekcijos atvejų skaičius yra didesnis kaip 111 mln., daugiau kaip 2,4 mln. žmonių mirė, 85,9 mln. užsikrėtusiųjų pasveiko.