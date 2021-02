Prokurorai nenusileidžia: prašo nuteisti rinkėjams degtine atsidėkojusią Seimo nario patarėją

Rinkėjams už balsus degtine atsidėkojusi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS) priklausanti dabar jau buvusi Seimo nario Česlavo Olševskio patarėja Ana Ancevič nepagrįstai buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės. Taip mano Vilniaus apygardos prokuratūra, kuri apeliacine tvarka skundžia teismo sprendimą A. Ancevič atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Prokuratūra penktadienį pranešė, kad apskundė Vilniaus regiono apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo A. Ancevič pripažinta kalta dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise, bet atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Už ją yra laidavusi motina Jelena Ancevič.

Tuo metu prokurorai įsitikinę, kad A. Ancevič už trukdymą rinkėjams pasinaudoti rinkimų teise turėtų būti skirta 80 MGL (4000 eurų) dydžio bauda.

Anot skundą pateikusio Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro Nikolajaus Kozliako, tokia situacija, kai kaltininkas išvengia bet kokių realių teisinių pasekmių, ne tik formuoja nebaudžiamumo nuotaikas, bet ir neužtiktina nusikalstamų veikų prevencijos.

Vilniaus apygardos teismui įteiktame skunde pažymima, kad pirmosios instancijos teismas, atleisdamas buvusią Seimo nario patarėją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, netinkamai taikė būtinąsias atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą taikymo sąlygas, t. y. nuostatas, kad asmuo visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką bei yra pagrindas manyti, jog asmuo laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

„Kaltinamoji savo kaltę pripažino, tačiau, nors visiškas kaltės pripažinimas dažnai būna susijęs su gailėjimusi dėl padarytos nusikalstamo veikos, tačiau nėra jam tapatus, – pažymima skunde. – Kaltinamosios pareiškimai dėl gailėjimosi yra nulemti asmeninių interesų bei galimos grėsmės prarasti darbą, o tai leidžia pagrįstai abejoti jos nuoširdumu.“

Prokuroro nuomone, anksčiau Seimo nario patarėja dirbusi A. Ancevič negalėjo nesuvokti nusikalstamos veikos padarymo pasekmių.

Be to, valstybinio kaltintojo teigimu, apylinkės teismas nuosprendyje pažymėjo, kad A. Ancevič veika buvo daugiau atsitiktinio pobūdžio, tačiau ikiteisminio tyrimo metu liudytojai teigė, kad dar keletą dienų iki rinkimų kaltinamoji tarėsi ir dėl nuvežimo į rinkimų vietą, ir dėl to, už ką reikia balsuoti.

Už tai A. Ancevič rinkėjams žadėjo, o po to ir atsidėkojo degtine.

LLRA-KŠS narę nuo atsakomybės dar vasario 2 d. atleido baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rūmų teisėjas Tadeušas Volkovskis.

Rinkėjus papirkusiai moteriai teismas nustatė vienerių metų laidavimo laikotarpį, per kurį ji negalės padaryti jokių naujų nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų.

Šiuo metu A. Ancevič Seime jau nedirba – iš karto po Seimo rinkimų pasitraukė iš pareigų iš Č. Olševskio patarėjos pareigų – ją pakeitė į Seimą neišrinktas buvęs parlamentaras Zbignevas Jedinskis.

Bylos duomenimis nustatyta, kad A. Ancevič per pirmąjį Seimo rinkimų turą praėjusių metų spalio 11 d., apie 12 val., atvyko į netoli Mickūnų seniūnijos esantį Skaisterių kaimą ir susitiko su keturiais vyrais. Pokalbio metu moteris jų paprašė nuvažiuoti į Medininkų apygardos rinkimų komisiją ir daugiamandatėje apygardoje balsuoti už LLRA-KŠS, o vienmandatėje – už Č. Olševskį.

Č. Olševskio patarėja Seime dirbusi, bet tuo metu motinystės atostogose buvusi A. Ancevič pažadėjo vyrus nuvežti į rinkimų komisiją, o pabalsavus – parvežti atgal į namus ir atsilyginti pusės litro degtinės buteliu. Kadangi vienas vyrų su savimi neturėjo paso, moteris dar šį nuvežė iki namų, o paskui – į Mickūnus.

Tačiau į rinkimų komisiją A. Ancevič neužėjo – vyrus iš automobilio išleido maždaug už 500 metrų, o pati nuvažiavo į miestelyje esančią maisto prekių parduotuvę ir nupirko 6,99 Eur kainuojantį pusės litro egtinės butelį bei litrą alaus už 1,05 Eur.

Šiuos gėrimus Seimo nario patarėja ketino perduoti papirktiems rinkėjams, bet šie įtarimų sukėlė rinkimų komisijoje dirbusiai socialdemokratei Jolantai Šimanskai, kuri apie galimai papirktus rinkėjus pranešė policijos pareigūnams, o A. Ancevič vairuojamą automobilį sustabdė kartu su kolega. Beje, A. Ancevič taip pat buvo šios rinkimų komisijos stebėtoja.

Dėl šio įvykio tą pačią dieną LLRA-KŠS narė buvo apklausta policijos pareigūnų, o kai ją po apklausos paleido, šios sutuoktinis kreipėsi į vieną Skaisterių kaimo gyventoją ir paprašė papirktiems rinkėjams perduoti atlygį – puslitrį degtinės ir „bambalį“ alaus. Šis tai ir padarė.

Ikiteisminio tyrimo metu apklausti už lenkus balsavę rinkėjai patvirtino, kad balsus atidavė, nes jiems buvo pažadėtas atlygis. Jie taip pat atpažino moterį, kuri juos papirko.

Ši istorija taip tyliai ir būtų pasibaigusi, nes ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai A. Ancevič pasiūlė baudžiamąjį procesą baigti baudžiamuoju įsakymu – kadangi ji sutinka su pateiktais kaltinimais, pripažįsta kaltę, gailisi, tyrimo metu surinktus duomenis įvertina teismas rašytinio proceso tvarka. Atsakomybėn patraukta moteris neprieštaravo, Vilniaus regiono apylinkės teismas dar lapkričio pabaigoje buvo priėmęs baudžiamąjį įsakymą, kuriuo A. Ancevič buvo nuteista pinigine bauda.

Bet šiam įsakymui neįsigaliojus moteris paprašė surengti teismo posėdį, o jai pradėtą baudžiamąjį procesą nutraukti, ją atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Kartą jau dėl neatsargaus nusikaltimo (eismo įvykio) teista (teistumas yra išnykęs, todėl pagal įstatymus laikoma neteista) A. Ancevič teisme sakė, kad persigalvojo tik dėl to, jog neseniai sužinojo, kad turėdama teistumą turės palikti darbą Vilniaus rajono Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijoje, kurioje ji taip pat dirbo chemijos mokytoja (šiuo metu moteris yra motinystės atostogose).

„Buvau atleista iš darbo Seime, o paskui sužinojau, kad gavusi teistumą negalėsiu dirbti ir mokykloje – Švietimo įstatyme numatyta, jog mokykloje negali dirbti teistas asmuo“, – aiškino A. Ancevič.

Ji pripažino, kad Seimo rinkimų pirmojo turo dieną papirko keturis vyrus.

„Labai gailiuosi padariusi šį nusikaltimą, tai buvo neapgalvotas ir neplanuotas poelgis, viskas įvyko spontaniškai, – kalbėjo atsakomybėn patraukta moteris. – Taip, padariau nusikaltimą, bet tikrai gailiuosi. Žinau, kad teismas ne tik baudžia žmones, bet ir juos pastato į dorovės kelią, todėl pasižadu, kad daugiau nenusikalsiu.“

Tai ne pirmas kartas, kai A. Ancevič įsivelia į skandalus – beveik prieš 4 metus žiniasklaida skelbė, kad tuo metu Vilniaus rajono Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijai vadovavusi A. Ancevič buvo priversta pasitraukti iš pareigų dėl kilusio pažymių klastojimo skandalo.

Švietimo ir mokslo ministerijai tada buvo nustačiusi, kad A. Ancevič dienyne 24 kartus įrašė ar pakeitė mokinių pažymius. Iš gimnazijos pasitraukusi A. Ancevič iš karto įsidarbino Č. Olševskio patarėja Seime.