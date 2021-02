Lietuvoje nustatyti nauji 676 koronaviruso atvejai, 15 žmonių mirė

Lietuvos statistikos departamentas skelbia informaciją apie per pastarąją parą šalyje patvirtintus 676 naujus koronaviruso atvejus.

Lietuvoje praėjusią parą, penktadienį, ištyrus 7664 ėminius, koronaviruso infekcija patvirtinta 676 asmenims, iš jų patvirtinta laboratorinės diagnostikos metodais – 640, šeštadienį pranešė Statistikos departamentas. Nuo pandemijos pradžios bendras COVID-19 užsikrėtusiųjų skaičius šalyje šiuo metu yra 186 278, iš jų patvirtinta laboratorinės diagnostikos metodais – 183 001.

Per praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 15 žmonių, taip pat registruoti dar 4 asmenys, kurių mirties nuo koronaviruso infekcijos data yra ankstesnė. Tokiu būdu per praėjusią parą nuo COVID-19 mirusių asmenų padaugėjo iki 19, skelbia Statistikos departamentas. Nuo sausio 4 d. mirčių skaičius skelbiamas pagal mirties liudijimus iš ESPBI informacinės sistemos ir asmens mirtis priskiriama faktinei mirties parai.

Nuo koronaviruso pandemijos pradžios Lietuvoje nuo COVID-19 sukeltos infekcijos iš viso mirė 2927 žmonės.

Nuo COVID-19 mirė 50–99 metų žmonės. Iš viso mirė 6 moterys ir 9 vyrai. Tarp jų 5 žmonės, kurie buvo 80–89 metai, po tris 60–69 metų, 70–79 metų ir 90–99 metų bei vienas 50–59 metų amžiaus grupėms priklausančių žmonių.

Statistikos departamento pateiktais duomenimis, praėjusią parą pasveiko 2529 žmonės, tad bendras pasveikusiųjų skaičius išaugo iki 138 013. Koronaviruso infekcijos sukelta liga tebeserga 42 993 žmonės.

Iki šiol iš viso dėl įtariamo koronaviruso ištirti 1 973 986 ėminiai.

Per praėjusią parą pirmąja vakcinos doze paskiepyta 889 asmenys, antrąja vakcinos doze – 5585. Abiem vakcinos dozėmis iš viso paskiepyta – 44 108. Iš viso panaudota vakcinų – 122 559.

Per praėjusią parą į stacionarą dėl COVID-19 ligos paguldyti 138 pacientai. Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją pacientų, sergančių COVID-19 liga, per praėjusią parą – 96, o dar 7 naujai pradėtų gydyti taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Iš COVID-19 gydymui skirtų 2272 lovų užimtos 1107.

Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui sugriežtintą karantiną pratęsti iki vasario 28 dienos. Iki vasario pabaigos pratęstas ir judėjimo tarp savivaldybių ribojimas.

Operatyvūs praėjusios paros COVID-19 pandemijos rodikliai:

Per praėjusią parą nustatytų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 676

iš jų patvirtinta laboratorinės diagnostikos metodais: 640

Bendras nustatytų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 186278

iš jų patvirtinta laboratorinės diagnostikos metodais: 183001

Laikinai šie duomenys yra skelbiami pagal NVSC sistemą. Nuo 2021-01-20 apskaitomi ne tik laboratoriniu būdu patvirtinti atvejai (TLK kodas U07.1), bet ir tie atvejai, kuriuos diagnozavo gydytojas (TLK kodas U07.2).

Per praėjusią parą nuo Covid-19 mirusių asmenų išankstinis* skaičius: 15 (detalizuota žemiau)

*Per praėjusią parą mirusių skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas padidėja apie 20–40 proc.

Per praėjusią parą registruota Covid-19 mirčių, kurių faktinė data yra ankstesnė: 4 (detalizuota žemiau)

Per praėjusią parą padaugėjo nuo Covid-19 mirusių (15+4): 19

Bendras Covid-19 mirčių skaičius: 2927 (detalizuota žemiau)

Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: (ruošiama)

Nuo 2021-01-04 mirčių skaičius skelbiamas pagal mirties liudijimus iš ESPBI informacinės sistemos. Šiuo metu Covid-19 mirtimi laikoma, kuomet pagrindinė mirties priežastis (diagnozė) yra nurodyta "U07.1" arba "U07.2". Asmens mirtis priskiriama faktinei mirties parai.

Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 2529

Pasveikusių asmenų skaičius: 138013

Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 42993

Netrukus keisime duomenų šaltinį iš NVSC į ESPBI IS.

Per praėjusią parą ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 7664

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1973986

Laboratorinių duomenų pirminis šaltinis yra ESPBI IS. Ėminiai nėra tas pats, kas asmenys (asmuo gali būti tiriamas keletą, o kartais net ir daug kartų).

Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze: 889

Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze: 5585

Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze: 78451

Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis: 44108

Iš viso laukiančių antros skiepo dozės (78451-44108): 34343

Iš viso panaudota vakcinų (78451+44108): 122559

Vakcinacijų duomenys imami iš ESPBI IS. Naudojama faktinė skiepijimo data, todėl praėjusios paros skaičiai vėliau gali retrospektyviai pasipildyti pavėluotais įrašais. Skaičiuojant asmenis, trečio ir ketvirto skaičiaus negalima sumuoti, nes visi, kas yra vakcinuoti antra skiepo doze, jau priklauso vakcinuotų pirma skiepo doze skaičiui. Tačiau pirmą ir antrą skaičius sumuoti galima, gaunant bendrą per parą vakcinuotų asmenų skaičių (taip yra todėl, kad neįmanoma per vieną parą pasiskiepyti abiem skiepo dozėmis).