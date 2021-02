Trys savivaldybės jau priartėjo prie koronaviruso suvaldymo, didžiausias sergamumas – Visagine

Tiek Rietavas, tiek Šilalės bei Jurbarko rajonų savivaldybės jau susimažino santykinį sergamumo COVID-19 rodiklį iki ribos (netgi ją peržengė), kai žadama nebetaikyti karantino dėl pandemijos nustatytų apribojimų.

Tačiau, kadangi tarp savivaldybių mūro sienų nėra, ir gyventojai migruoja, nepaisydami keliuose patikros postus įrengiančių policijos pareigūnų, deja, toms trims savivaldybėms dar gali tekti pakentėti, kol visos likusios 57-os irgi galės pasidžiaugti priartėjusios prie koronaviruso suvaldymo.

Oficialioji statistika trečiadienį skelbia, kad Rietave per pastarąsias 14 parų 100 tūkst. gyventojų patvirtinta 96,4 naujo COVID-19 atvejo, Šilalės rajone – 114,2 atv., Jurbarko r. – 116,8 atv., tuo metu sergamumu visoje Lietuvoje pirmaujančiame Visagine per minimą laikotarpį nustatyta 953,8 atv. 100 tūkst. gyventojų. Per pastarąją savaitę teigiamų atvejų čia patvirtinta 21,1 proc. (tyrimų apimtis – 418).

Savivaldybių lentelės, sudarytos pagal santykinį sergamumo rodiklį, antroje vietoje esančiame Rokiškio rajone naujų atvejų skaičius per 2 pastarąsias savaites 100 tūkst. gyventojų yra 876,3, o Molėtų r. – 658,8 atv.

Iš didžiųjų savivaldybių arčiau sergančiųjų šiuo metu pasislinkusi Klaipėda (sąraše – 10-a, 504,3 atv,), 11-as – tokį patį sergamumo rodiklį turintis Vilniaus rajonas, 12-as – Vilniaus miestas (502,3 atv. – 100 tūkst. gyventojų).

Nuo pandemijos pradžios Lietuvos sostinėje, anot Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų, nuo COVID-19 ligos pasveiko 23 408, tebeserga 13 278 gyventojai, o infekcijos atvejų iki šiol šioje teritorijoje užfiksuota 37 449. Per paskutines 7 paras čia atlikus 14 613 tyrimų, koronaviruso infekcija patvirtinta 8,2 proc. atvejų. Vilniaus rajone serga 2447, pasveiko 4458 žmonės, nuo pandemijos pradžios patvirtinti 7057 ligos atvejai.

Lietuvoje antradienį atlikti 8028 ėminių tyrimai dėl COVID-19 nustatymo, patvirtintų dienos atvejų skaičius, lyginant su buvusiu lygiai prieš savaitę, šalyje jau sumažėjo 40,8 proc. Trečiadienį paskelbta, kad santykinis sergamumo Lietuvoje rodiklis per 14 paskutinių parų siekia 414,9 atv. 100 tūkst. gyventojų.

Ištyrus per 7 pastarąsias dienas 55 279 ėminius, liga nustatyta 9,2 proc. atvejų.

Pagal santykinį sergamumo rodiklį sudarytame šalies savivaldybių sąraše 16-as dabar yra Panevėžys (473,9 atv.), 21-as – Kauno miestas (415 naujų koronaviruso infekcijos atvejų 100 tūkst. gyventojų per 2 pastarąsias savaites). Šiame mieste iš viso patvirtinta 19 365 ligos atvejai, iš jų 93 – antradienį. Iš pastarąją savaitę atliktų 7489 tyrimų ligos diagnozė patvirtinta 7,3 proc. atvejų. COVID-19 aukomis jau tapo 317 kauniečių, pasveiko 13 257, tebeserga 5587. Šią savaitę pradėti vakcinuoti kai kurių miesto mokyklų pedagogai, iš viso paskiepyti 10 245 Kauno gyventojai.

Apie 100 tūkst. gyventojų turintis Kauno rajonas šiuo metu užima 31 savivaldybių sąrašo poziciją (344,3 atv. 100 tūkst. gyventojų). Iki šiol šio rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinti 6093 koronaviruso infekcijos atvejai, 3983 gyventojai pripažinti pasveikusiais, 1977 – serga.

Šiaulių miesto savivaldybė, pagal naujausius sergamumo COVID-19 duomenis, tarp kitų dabar yra 39-a. Šios savivaldybės teritorijoje per 14 pastarųjų dienų patvirtinta 295,5 naujo COVID-19 atvejo, tenkančio 100 tūkst. gyventojų.

Nors ir daug kam šiandien norėtųsi paspartinti vakcinavimo nuo mirtinai pavojingos infekcijos procesą, kaip trečiadienį skelbia oficialiosios statistikos portalas, vakcinos dozių Lietuvoje yra gauta 133 725, iki šiol sunaudotos 99 444. Vakcinuota 2,66 proc. piliečių.