ESO: be elektros energijos šalyje dar likę 2 tūkst. ūkių

Bendrovė Energijos skirstymo operatorius (ESO) teigia, kad elektros neturinčių vartotojų skaičius sumažėjo daugiau nei 5 tūkst. Šeštadienio ryto duomenimis be elektros šalyje lieka apie 2 tūkst. klientų (vakar dieną buvo 7 tūkst.).

Vartotojų, kurie be elektros energijos gyvena ilgiausią laiką skaičius stipriai mažėja. Klientų, kurie be elektros nuo sausio 26 d. lieka pavieniai atvejai, kurie bus sutvarkyti per šeštadienį. Jiems skiriamas didžiausias prioritetas.

Gedimai nuosekliai šalinami. ESO skelbia, kad išlaiko maksimalias pastangas visus gedimus pašalinti dar per šiandien. Tačiau, galimi pavieniai atvejai, kur to padaryti nepavyks. Po savaitgalio tikimasi grįžti į įprastinį gedimų lygį, tai yra – įprastinis atsijungusių klientų lygis apie 3-4 tūkst. per dieną.

Gedimus penktą parą taiso apie 200 brigadų, tai yra apie 600 žmonių.

Baigiamos tvarkyti atkarpos, kur linijos buvo nutrūkusios keliasdešimtyje taškų, ant jų skirtingose vietose yra užkritę po keliolika medžių, atstačius linijas vienose vietose medžiai lūžta kitose – formuojasi nauji gedimai. Kartais tą pačią liniją atstatinėti tenka net po keturis ar daugiau kartų.

Taip pat, įvyksta pakartotinai gedimai – tik sutvarkius elektros tinklo oro 10 kV liniją identifikuojamai galimi gedimai mažesnės įtampos, 0,4 kV, linijose. Nepašalinus didžiojo gedimo, nematomas ir mažesnės linijos gedimas.

Toliau nuosekliai bendradarbiaujama su savivaldybėmis, vietos seniūnijomis ir miškų urėdijų padaliniais siekiant kuo skubiau atstatyti elektros energijos tiekimą, padėti žmonėms likusiems be elektros.

Vartotojų be elektros regionuose skaičius:

Alytaus regione apie 800

Vilniaus regione apie 680

Utenos regione apie 550