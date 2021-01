Nauji koronaviruso protrūkiai Lietuvoje: didžiausią nerimą kelia situacija keliose įmonėse ir miestuose

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje fiksuotus koronavirusinės infekcijos (COVID-19) protrūkius.

Per praėjusią parą izoliuoti 1545 asmenys, iš viso izoliacijoje, įskaitant žmones, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, šiuo metu yra 70 445 asmenys.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruotas 271 (iš tų atvejų, kurių epidemiologiniai tyrimai atlikti).

Atvejai, fiksuoti protrūkiuose

Naujas protrūkis vakarykštę parą nustatytas Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Puriena“ – patvirtinti keturi COVID-19 ligos atvejai, iš kurių du yra antriniai, t. y. šeimose.

Dar vienas naujas protrūkis nustatytas Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre (du susiję atvejai), taip pat – Vilniaus Markučių dienos veiklos centre. Epidemiologinė diagnostika tęsiama.

Taip pat nauji protrūkiai registruoti Klaipėdos laivų statybos įmonėje, prekybos gaisrų gesinimo įranga įmonėje Vilniuje, Vilniaus transporto įmonėje, Mažeikių pastatų priežiūros įmonėje. Epidemiologinė diagnostika tęsiama.

Tęsiasi protrūkis Molėtų rajono Alantos senelių globos namuose, kur vakar nustatyta 11 COVID-19 ligos atvejų. Visi asmenys yra gyventojai. Nuo sausio vidurio registruota per 30 su šiuo protrūkiu siejamų atvejų.

Dešimt naujų COVID-19 ligos atvejų, nustatytų praėjusią parą, epidemiologų vertinimu, yra susiję su protrūkiu popieriaus ir kartono gamybos įmonėje Šiauliuose. Iš viso su protrūkiu siejama 16 koronavirusinės infekcijos atvejų, registruotų nuo sausio vidurio.

Taip pat tęsiasi protrūkis Kaišiadorių rajone veikiančioje siuvimo įmonėje – su protrūkiu iš viso siejama 12 COVID-19 ligos atvejų, nustatytų per pastarąsias kelias dienas.

Antradienį taip pat registruoti koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Kalvarijos globos ir užimtumo centre, Marijampolės globos namuose ,,Giedruma“, Kazlų Rūdos socialinės paramos centre, Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre, Mažeikių rajono Plinkšių globos namuose, Rokiškio rajono Skemų socialinės globos namuose, Ukmergės Jasiuliškių socialinės globos namuose.

Taip pat vakarykštę parą patvirtini COVID-19 ligos atvejai, siejami su protrūkiais Telšių rajono Ubiškės mokykloje-daugiafunkciniame centre (iš viso septyni atvejai, įskaitant antrinius šeimose), Ramygalos lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ (epidemiologinė diagnostika tęsiama).

Be to, vakar registruoti infekcijos atvejai, susiję su protrūkiu Vilniaus Lakštingalos namuose. Siekiant stabdyti židinio plitimą, NVSC Vilniaus departamento specialistai pateikė rekomendaciją Vilniaus miesto savivaldybei dėl visų darbuotojų ir paslaugų gavėjų ištyrimo. NVSC informuoja, kad per sausio mėnesį COVID-19 liga nustatyta penkiems Vilniaus Lakštingalos namų darbuotojams ir šešiems stacionarizuotiems asmenims, identifikuoti du atskiri protrūkiai.

Taip pat NVSC Vilniaus departamento specialistai vakar lankėsi globos namuose „Senevita“, kur buvo atlikta židinio epidemiologinė diagnostika, teiktos konsultacijos dėl infekcijų prevencijos priemonių taikymo.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruotas 141.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.