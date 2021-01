Policija: savaitgalį įtarimų sukėlę atvejai bus atidžiai nagrinėjami, o meluojantys – baudžiami

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Valdas Kopūstas

Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad per šią savaitę apgręžta per 600 be svarios priežasties ne į savo gyvenamąją savivaldybę bandžiusių patekti vairuotojų, 95 iš jų išrašyti protokolai.

Policijos departamento atstovas pripažįsta, kad naujasis Vyriausybės sprendimas dėl karantino sušvelninimų, susijusių su „socialiniais burbulais“ vienišiems asmenims, artėjantį savaitgalį policijos darbui kels papildomų iššūkių. Visgi R. Matonis teigė, kad situacijos, kai policijos pareigūnams kils įtarimų dėl kelionės tikslo, bus nagrinėjamos atidžiau, o meluojantys gyventojai bus baudžiami.

„Nuo sausio 18 dienos apgręžtų transporto priemonių – 605“, – Eltai teigė R. Matonis, akcentuodamas, kad 95 transporto priemonių vairuotojams buvo surašyti protokolai. Visgi Policijos departamento atstovas atkreipė dėmesį, kad lyginant šios savaitės duomenis su kelių pastarųjų savaičių duomenimis, gyventojų, keliaujančių tarp savivaldybių be pateisinamos priežasties, sumažėjo. Policijos departamento atstovas informavo, kad per pastarąsias keturias dienas iš viso už karantino pažeidimus pradėtos 858 teisenos. R. Matonis taip pat teigė, kad greičiausiai artėjantį savaitgalį didelių pokyčių policijos darbe nebus, Visgi Policijos departamento atstovas pripažino, kad policijai daugiau sunkumų gali sudaryti naujai priimtas Vyriausybės nutarimas dėl „socialinių burbulų“ vienišiems asmenims. „Turbūt pagrindinis pokytis, kad atsirado pakeitimai Vyriausybės nutarime, atsirado sąvoka „socialinis burbulas“. Tai vėlgi pareigūnams turbūt bus šiek tiek sudėtingiau aiškintis vykimą į „socialinį burbulą“. Bet pareigūnams yra išaiškinta, kaip traktuoti tokius atvejus ir kaip jie taktiškai turėtų elgtis su žmonėmis“, – sakė jis. Policijos departamento atstovas akcentavo, kad policija tiki žmonių sąmoningumu. Visgi, pasak jo, pareigūnams įtariant, kad žmogus meluoja, situacija bus nagrinėjama atidžiau. „Pareigūnai bendraudami su žmonėmis pakankamai paprastai ir labai aiškiai pamato, ar žmogus yra nuoširdus, ar žmogus meluoja. Tai jeigu pareigūnams kils įtarimų, tiesiog su tuo asmeniu reikės pabendrauti ilgiau ir patikrinti tuos duomenis. Žmogus turėtų tiksliai žinoti, pas ką jis vyksta, to vienišo žmogaus vardą, pavardę, gimimo metus, adresą deklaruotą gyvenamąją vietą“, – sakė R. Matonis. „Esant reikalui tai gali būti užfiksuota kažkokiomis vaizdo priemonėmis, vaizdo kamera, pavyzdžiui. Jeigu paaiškės, kad žmogus melavo, tai jis bus traukiamas atsakomybėn“, – pridūrė jis. R. Matonis taip pat teigė, kad ateinantį savaitgalį taip pat išliks padidintas dėmesys pajūriui ir kitiems kurortiniams miestams. Policijos atstovas vylėsi, kad tirpstant sniegui žmonių susidomėjimas lankytinais parkais ir kalneliais juose mažės ir policijai bus lengviau užtikrinti karantino ribojimų laikymąsi. ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybė apsisprendė dėl karantino sušvelninimų, susijusių su „socialiniais burbulais“. Buvo nutarta leisti dviejų šeimų ar dviejų namų ūkio artimus kontaktus, jeigu viename iš jų yra ne daugiau kaip vienas suaugęs asmuo ar jo nepilnamečiai vaikai arba nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujantis asmuo.

