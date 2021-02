Per pandemiją darbo netekusi moteris dėl sutuoktinio skolų negali nusipirkti net vaistų: antstoliams taip elgtis leidžia įstatymai

Per pandemiją laikinai darbo netekusiems žmonėms darosi vis sunkiau išgyventi, jeigu tempiasi skolos dar nuo nekarantininių laikų. Į „Delfi“ kreipėsi moteris, nenorėjusi viešai atskleisti savo tapatybės, kad esą dėl antstolės padėjėjos veiksmų ji gali likti be būtinų vaistų, o jos šeima – be stogo.

Moteris pasakojo, kad iki santuokos neturėjo jokių skolų, tačiau vyras turėjo. Todėl, sakė ji, pagal Lietuvoje galiojantį įstatymą, jeigu žmona yra dirbanti, tuomet vyras irgi pretenduoja į dalį jos atlyginimo. „Antstoliai tuomet kreipiasi į darbdavius ir atsiunčia laišką, kad tam tikrą pinigų sumą turėtų jiems siųsti. Šiuo metu aš esu nedirbanti ir man antstolės padėjėja, liaudiškai sakant, „įstatė" 700 eurų minusą. Aš su ja susisiekiau prieš porą savaičių ir informavau, kad šiuo metu dėl kovido esu praradusi darbą ir užsirašiusi Užimtumo tarnyboje, iš kurios gaunu tik socialinę pašalpą." Taip pat, teigė ji, buvo nusiuntusi ir daktaro išrašo kopiją, kad jai šiuo metu privalu nusipirkti vaistų, kadangi lankosi pas psichiatrą. „Ten lankausi dėl visų šių dienų aktualijų, nes patiriu didžiulį stresą ir nerimą. Tuo metu man buvo atsakyta, kad antstolės padėjėja turi penkias darbo dienas neatblokuoti sąskaitos. Tada aš klausiau ką daryti, nes mane savininkas meta iš buto ir prašo pinigų už nuomą. Taip pat nurodžiau, kad man yra būtini vaistai, kurie mažintų nerimą." Vis dėlto, moters teigimu, tokie argumentai neįtikino antstolės padėjėjos ir ji iškart nesiėmė veiksmų, kad pakeistų situaciją. „Išsiaiškinome, kad ji yra ir mano sutuoktinio tam tikra giminaitė, mat mano vyro pusbrolis yra vedęs jos seserį. Visi jie yra susipykę, todėl dėl to irgi įtariame tam tikrą nusistatymą ir piktybišką elgesį mūsų šeimos atžvilgiu. Noriu, kad išviešintumėte, kaip teisinėje valstybėje, traktuojant ją kaip gerovės valstybę, žmogus negali nusipirkti būtinų psichinei sveikatai medikamentų, taip pat esant pandemijai ir kritinei situacijai Lietuvoje " Ji pridūrė, kad jau nežino, kaip kalbėti su buto savininku, kadangi jam buvo pažadėjusi, jog kai tik „įkris" socialinės pašalpa, iškart perves pinigus už nuomą. „Esu skolinga jau už du mėnesius, tuo pačiu man yra reikalingi vaistai. Kaip pati puikiai suprantate, vaistinėje jų niekas už dyką neduos." Paklausta, kokioje srityje iki paskelbto visuotinio karantino dirbo, atsakė, kad administratore grožio salone, taip pat teikdavo ir plaukų priauginimo paslaugas. „Aš nesirinkau pašalpos nukentėjusiems nuo kovido, kadangi turiu darbo stažą ir rinkausi didesnę išmoką, kad būtų lengviau išgyventi. Ji sudaro apie 400 eurų. Taigi, mano atveju kažkodėl yra tempiamas laikas ir neatblokuojama sąskaita." Lietuvos antstolių rūmai pateikė savo poziciją „Delfi" paprašius pakomentuoti šią moters situaciją, Lietuvos antstolių rūmai (LAR) nurodė, kad nors ir „Delfi" skaitytoja prašo anonimiškumo, bet buvo priversti pasidomėti jos minimu skolų išieškojimo procesu nurodytoje antstolės kontoroje. „Tenka įvardyti kai kurias detales, nes jų nutylėjimas reikštų atvirą kelią melo ir šmeižto skleidimui. Kodėl areštuota moters sąskaita? Todėl, kad kelias dešimtis negrąžintų skolų (daugiausia tarp jų – nusikaltimais padarytos žalos kompensacijos nukentėjusiems asmenims) sukaupęs jos sutuoktinis šių skolų nemoka. Įstatymai leidžia išieškoti vieno sutuoktinio skolas iš kito sutuoktinio lėšų, jeigu šios lėšos nėra jo asmeninė nuosavybė (ne iki santuokos atskirai įgytas turtas, asmeniškai paveldėtas ar dovanų gautas turtas, piniginės kompensacijos už sveikatai padarytą žalą bei kitos tikslinės piniginės išmokos, kurių negalima perleisti kitiems asmenims). Šiems sutuoktiniams buvo pasiūlyta kreiptis į teismą dėl turto padalijimo, kad skolų išieškojimą būtų galima nukreipti į konkrečią skolininkui priklausančią turto dalį. Tačiau tokia procedūra kol kas nėra atlikta. Kodėl sąskaitos areštas nepanaikinamas atsiuntus antstolei ligos išrašą? Todėl, kad pasunkėjusi sveikatos būklė nepanaikina asmens piniginių prievolių. Antstolis privalo taikyti priverstinio vykdymo priemones ir siekti kuo greičiau sugrąžinti kreditoriams jų pinigus, kurių skolingi asmenys neatiduoda gera valia. Teiginys apie antstolės padėjėjos „piktybiškumą" neatitinka tikrovės, nes antstolės padėjėja tik vykdo savo pareigas taip, kaip to reikalauja įstatymas." Foto: DELFI / Domantas Pipas Taip pat LAR nurodė, kad tam, jog moteris galėtų naudotis jai skiriamomis socialinėmis išmokomis ir pašalpomis, privalu pateikti gaunamų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus: išmoką skyrusios institucijos pažymą ir dviejų paskutinių mėnesių banko sąskaitos išrašą (išrašas reikalingas tam, kad antstolis galėtų nustatyti, kokios dar lėšos patenka į socialiai remiamo asmens sąskaitą ir parinkti reikiamas išieškojimo procedūras). „Žinodamas lėšų kilmę, antstolis turi galimybę Piniginių lėšų apribojimo informacinėje sistemoje nustatyti laisvai disponuojamą sumą (kuri atitinka per mėnesį gaunamų pašalpų ir/ar išmokų dydį) ir šios lėšos skolų dengimui nebenaudojamos, sąskaitos savininkas gali jas naudoti savo reikmėms.

Šią tvarką į „Delfi“ besikreipusi moteris gerai žino: jau ne kartą yra teikusi antstolės kontorai pažymas ir banko sąskaitos išrašus, kadangi gauna įvairių išmokų ir pašalpų, kurių sumos keičiasi. Naujausius dokumentus apie nedarbo draudimo išmoką ji pateikė sausio 20 d., todėl laisvai disponuojama suma jos sąskaitoje eilinį kartą didinama (tai antstolis privalo atlikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, tačiau, jei tik yra galimybės, LDS nustatoma greičiau). Kas slepia skambūs žodžiai apie teisinę valstybę? Tik teisių priskyrimą sau, o pareigų – kitiems. Abu sutuoktiniai neseniai grįžę iš įkalinimo įstaigų. Jų pavardės kontoroje gerai žinomos. Antstolės kontora neturi duomenų, kad jie būtų bandę bent po truputį geranoriškai dengti skolas ir atsiskaityti su nukentėjusiais žmonėmis. Priešingai: iš pateikiamų banko sąskaitų išrašų matyti, kad lėšos naudojamos ne tik būtiniausioms reikmėms, bet ir azartiniams lošimams“, – teigiam LAR atsakyme.

