„Maisto banko“ vadovas: iš organizacijų girdime, kad pandemijos metu maisto poreikis yra išaugęs

Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius Simonas Gurevičius sako, kad nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančios organizacijos per pandemiją pastebi 3–4 kartus išaugusį maisto poreikį, tačiau, direktoriaus teigimu, taip pat ieškoma būdų, kaip padėti žmonėms, kuriems pagalbos reikia laikinai, pandemijos metu.

„Organizacijos, kurias mes globojame, kurioms teikiame maistą, tokių yra apie 600, dauguma praneša, kad maisto poreikis išaugo 3, kai kur net 4 kartus. Mes stengiamės jų poreikius patenkinti, bet yra tyli dalis, ir mes į ją norėtume stipriai orientuotis“, – LRT radijui šeštadienį sakė S. Gurevičius.

„Tai yra žmonės, kurie galbūt nedrįsta paprašyti, jiems yra sudėtinga, jie prarado darbus, jie gauna prastovos išmokas. Mes norėtume per savivaldybes, per mokyklas, per bet kokias įmanomas institucijas oriai pasiekti tuos žmones, kad dviejų trijų mėnesių laikotarpiu, kai tiems žmonėms yra sunkiausia, mes galėtume ištiesti jiems ranką“, – pridūrė „Maisto banko“ vadovas.

Šeštadienį vykusiame darbo grupės, skirtos koordinuoti ir spręsti klausimams, susijusiems su pagalbos COVID–19 ligos sukeltos pandemijos paveiktoms asmenų grupėms, posėdyje S. Gurevičius sakė iš premjerės Ingridos Šimonytės išgirdęs, kad bus stengiamasi pandemijos metu sušvelninti biurokratinius apribojimus, jog tokiems žmonėms būtų galima padėti.

„(...) Šiandien premjerė pasakė, kad, kiek bus jos galioje, ji stengsis padaryti, kad visi šitie biurokratiniai apribojimai, kurie dabar yra, pandemijos, karantino laikotarpiu būtų maksimaliai sušvelninti, kad galėtume padėti tiems, kas galbūt nėra socialiai remtini žmonės, bet yra į bėdą patekę laikinai“, – sakė S. Gurevičius.