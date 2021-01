Lietuvoje patvirtinti 1122 nauji koronaviruso atvejai, 28 žmonės mirė naujas židinys įsiplieskė Varniuose, papildyta 10.58

Lietuvoje praėjusią parą, penktadienį, ištyrus 9540 ėminių, koronaviruso infekcija patvirtinta 1122 asmenims, šeštadienį pranešė Statistikos departamentas. Nuo pandemijos pradžios bendras COVID-19 užsikrėtusiųjų skaičius šalyje šiuo metu yra 166 680.

Per praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 28 žmonės, taip pat registruoti dar 10 asmenų, kurių mirties nuo koronaviruso infekcijos data yra ankstesnė. Tokiu būdu per praėjusią parą nuo COVID-19 mirusių asmenų padaugėjo iki 38, skelbia Statistikos departamentas. Nuo sausio 4 d. mirčių skaičius skelbiamas pagal mirties liudijimus iš ESPBI informacinės sistemos ir asmens mirtis priskiriama faktinei mirties parai.

Nuo koronaviruso pandemijos pradžios Lietuvoje nuo COVID-19 sukeltos infekcijos iš viso mirė 2414 žmonių.

Nuo COVID-19 mirė 50–99 metų žmonės. Iš viso mirė 13 moterų ir 15 vyrų. Tarp jų 12 žmonių, kurie buvo 80–89 metų, dešimt 70–79 metų amžiaus, du 60–69 metų, trys 90–99 metų ir vienas 50–59 metų amžiaus grupei priklausantis žmogus.

Statistikos departamento pateiktais duomenimis, praėjusią parą pasveiko 3475 žmonės, tad bendras pasveikusiųjų skaičius išaugo iki 104 047. Koronaviruso infekcijos sukelta liga tebeserga 59 048 žmonės.

Iki šiol iš viso dėl įtariamo koronaviruso ištirta 1 799 616 ėminių.

Per praėjusią parą nuo SARS-CoV-2 paskiepyti 5896 asmenys. Iš viso nuo SARS-CoV-2 paskiepyti 45 475 asmenys.

Atvejai, fiksuoti protrūkiuose

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje fiksuotus koronavirusinės infekcijos (COVID-19) protrūkius.

Per praėjusią parą izoliuoti 1791 asmenys, iš viso izoliacijoje, įskaitant žmones, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, šiuo metu yra 86 377 asmenys.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruota 187 (iš tų atvejų, kurių epidemiologiniai tyrimai atlikti).

Naujas židinys užfiksuotas Varnių PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Čia per vakar parą patvirtinti 22 susirgimai COVID-19 liga patvirtinti. Šioje įstaigoje židinys buvo lapkričio-gruodžio mėnesį, tačiau gruodžio mėnesį buvo suvaldytas.

12 koronavirusinės infekcijos atvejų buvo patvirtinta Rumšiškių senelių globos namuose „Auksinis amžius“. Atvejai buvo patvirtinti 11 šių globos namų gyventojams ir 1 darbuotojui.

Po 5 atvejus patvirtinta Alantos senelių globos namų ir Antavilių pensionato židiniuose.

Per vakar parą 3 atvejai nustatyti Vilkaviškio ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Užsikrėtė 2 darbuotojai ir vienas ligonis.

Taip pat po 3 Telšių rajono senelių globos namų ir Zarasų ligoninės slaugos skyriaus židiniuose.

Po 2 COVID-19 atvejus patvirtinta Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje bei Šv. Roko ligoninės Vilniuje židiniuose.

Penktadienį 12 atvejų buvo patvirtinta Kelmės ligoninės židinyje. Virusas nustatytas 1 darbuotojui ir pacientui.

Plungės rajono ligoninės židinyje nustatyti 7 COVID-19 ligos atvejai. 2 atvejai nustatyti sveikatos priežiūros specialistams ir 5 pacientams.

6 susirgimai COVID-19 liga patvirtinti Regioninės Telšių ligoninės židinyje. Užsikrėtimo atvejai patvirtinti pacientams.

3 atvejai buvo patvirtinti LSMU Kauno klinikų židinyje.

Po 2 koronavirusinės infekcijos atvejus buvo patvirtinta šiuose židiniuose: Respublikinė Klaipėdos ligoninės, Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento, įsikūrusio Švėkšnoje, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikų bei Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Valstybinis patologijos centro, Vilniaus miesto klinikinė ligoninės, Vilniaus r. Nemenčinės poliklinikos židiniuose.

Kazlų Rūdos lopšelio–darželio ,,Pušelė“ protrūkyje vakar buvo patvirtinti 3 atvejai. 2 iš patvirtintų atvejų yra antriniai.

Vakar taip pat 2 atvejai buvo patvirtinti Marijampolės lopšelyje darželyje ,,Rasa“.

8 atvejai per vakar buvo užfiksuoti Vilniaus saldumynų gamyba užsiimančioje įmonėje. 6 atvejai patvirtinti Ukmergėje įsikūrusiame autoservise. 4 atvejai buvo patvirtinti Utenos įmonėje, gaminančioje mėsos produktus. Po 3 atvejus per vakar parą buvo patvirtinta Klaipėdoje įsikūrusioje įmonėje, gaminančioje baldus, bei vieno prekybos centro Vilniuje darbuotojams. Kepykloje, įsikūrusioje Zarasų rajone per vakar parą buvo patvirtinti 2 atvejai.

3 atvejai per vakar parą buvo patvirtinti Kauno tardymo izoliatoriaus židinyje.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruoti 116.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Operatyvūs praėjusios paros COVID-19 pandemijos rodikliai

Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 1122

Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 166680

Laikinai šie duomenys yra skelbiami pagal NVSC sistemą. Netrukus tikimės pereiti prie automatizuoto skaičiavimo pagal pirminio šaltinio (ESPBI IS) duomenis: U07.1 diagnozių, skiriamų gavus teigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą, bei U07.2 diagnozių, skiriamų be laboratorinio tyrimo.

Per praėjusią parą nuo Covid-19 mirusių asmenų skaičius: 28 (detalizuota žemiau)

Per praėjusią parą registruota Covid-19 mirčių, kurių faktinė data yra ankstesnė: 10

Per praėjusią parą padaugėjo nuo Covid-19 mirusių (28+10): 38

Bendras Covid-19 mirčių skaičius: 2414 (detalizuota žemiau)

Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: (ruošiama)

Nuo 2021-01-04 mirčių skaičius skelbiamas pagal mirties liudijimus iš ESPBI informacinės sistemos. Šiuo metu Covid-19 mirtimi laikoma, kuomet pagrindinė mirties priežastis (diagnozė) yra nurodyta "U07.1" arba "U07.2". Asmens mirtis priskiriama faktinei mirties parai.

Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 3475

Pasveikusių asmenų skaičius: 104047

Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 59048

Laikinai šie duomenys yra skelbiami pagal NVSC sistemą. Netrukus tikimės pereiti prie automatizuoto skaičiavimo pagal algoritmą iš pirminių šaltinių (ESPBI IS) duomenų: teigiamų diagnostinių tyrimų, medicininių pasveikimo įrašų, mirties liudijimų.

Per praėjusią parą ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 9540

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1799616

Laboratorinių duomenų pirminis šaltinis yra ESPBI IS.

Per praėjusią parą nuo SARS-CoV-2 paskiepyta asmenų: 5896

Iš viso nuo SARS-CoV-2 paskiepyta asmenų: 45475

Vakcinacijų duomenys imami iš ESPBI IS.

Ligoninėse gydoma 1,85 tūkst. COVID-19 pacientų, 138 – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 1850 COVID-19 pacientų, 138 iš jų – reanimacijoje, šeštadienį informavo Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 1064, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 97 žmonėms.

Iš daugiau nei 16,5 tūkst. ligoninių lovų šiuo metu užimta kiek daugiau nei 8,3 tūkstančio.

Iš 701 reanimacijos lovos užimtos 429. Iš 656 lovų, kuriose gali būti taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, užimtos 248, o iš lovų, kur tiekiamas deguonis, užimtos 2004 iš 6393.

Praėjusią parą nuo koronaviruso mirė 50–99 metų žmonės, daugiausia – 80–89 metų grupėje

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 28 žmonės, jiems buvo nuo 50 iki 99-erių metų, rodo šeštadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Iš viso praėjusią parą mirė 15 vyrų ir 13 moterų.

Daugiausia mirusiųjų – 12 – priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, dešimčiai mirusiųjų buvo nuo 70 iki 79-erių metų.

Trys mirusieji registruoti 90–99 metų, du mirusieji – 60–69 metų amžiaus grupėse. Vienam mirusiajam buvo nuo 50 iki 59-erių metų.

Be to, į bendrą mirčių statistiką įtraukta dešimt mirčių nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.