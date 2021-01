Antradienį nuo COVID-19 ketinama paskiepyti apie dešimtadalį globos įstaigų darbuotojų

Per antradienį nuo COVID-19 ketinama paskiepyti apie dešimtadalį slaugos ir globos įstaigų darbuotojų, sako Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

„Šiandien yra džiugi diena, kai pradedame skiepyti globos įstaigų gyventojus ir darbuotojus. (...) Planuojame, kad šiandien globos įstaigose bus paskiepyta apie 6 proc. gyventojų, apie 9 proc. darbuotojų“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė ministrė.

Pasak jos, intensyviausiai skiepyti planuojama trečiadienį bei ketvirtadienį. Pirmąja doze globos įstaigos gyventojus ir darbuotojus ketinama paskiepyti per penkias dienas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, Lietuvoje slaugos ir globos įstaigose gyvena apie 13 tūkst., o dirba per 8 tūkst. žmonių. Maždaug 40 proc. iš jų jau yra persirgę COVID-19, todėl skiepijami nebus.

Be to, prieš vakcinavimą bus atliekami antikūnų greitieji testai, siekiant nustatyti, ar žmogus šia liga nepersirgo to nežinodamas. Nustačius teigiamą testo rezultatą, tokie žmonės taip pat nebus skiepijami.

Anot ministerijos, dviem vakcinos dozėms skirta 20 tūkst. skiepų.

Iš viso šalyje yra per 200 slaugos ir globos įstaigų, 35 iš jų yra pavaldžios SADM.

M. Navickienės teigimu, kol kas nesiskiepyti nuo COVID-19 svarsto apie penktadalį ministerijai pavaldžių globos įstaigų gyventojų ir maždaug dešimtadalis darbuotojų.

„Bendrą visų įstaigų vaizdą turėsime kitą savaitę. (...) Dirbame su kiekviena įstaiga, aiškindami skiepų naudą“, – sakė ji.

Anot SADM, šiuo metu COVID-19 serga beveik 600 darbuotojų bei daugiau nei 1,3 tūkst. globotinių.

Ministrės teigimu, galimi piktnaudžiavimo atvejai skiepijant nuo COVID-19 slaugos ir globos įstaigų gyventojus bei darbuotojus kol kas kardomi informaciniu būdu.

„Mes esame pavedę Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui informuoti kiekvieną įstaigą, kurioje yra ir bus vykdomas vakcinavimas, kad visos žmonių eilės bus peržiūrimos, stebimos. (...) Kardome kol kas informaciniu būdu“, – sakė M. Navickienė.

Anot jos, ministerija smerkia „bet kokį norą pasinaudoti susiklosčiusia situacija ir gauti skiepą, kada jis nepriklauso“, o žiniasklaidoje paviešinti galimi piktnaudžiavimo pavyzdžiai medicinos įstaigose, siekiant anksčiau gauti skiepą, taip pat turėtų atgrasyti nuo tokio elgesio.

Statistikos departamento duomenimis, iki šiol Lietuvoje pirmąja vakcinos doze jau paskiepyta beveik 25 tūkst. žmonių. Jie skiepijami „BioNTech“ ir „Pfizer“ sukurta vakcina.

Antradienį Lietuvą pasiekė ir kompanijos „Moderna“ vakcinų siunta, joje – 2,4 tūkst. dozių.