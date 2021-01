VRM: už papildomą darbą policijos pareigūnams bus išmokėti atlyginimų priedai

ELTA

Policija per savaitgalį apgręžė beveik 4 000 transporto priemonių, kurios vyko į kitos savivaldybės teritoriją be svarios priežasties. Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, po pirmadienį vykusio Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio, judėjimas Lietuvos keliuose per pastarąsias 10 dienų yra ženkliai sumenkęs.

Savo ruožtu Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla po Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio teigė, kad savaitgalio metu policija didelį dėmesį kreipė į asmenis, kurie būriavosi lauke ieškant žiemos pramogų. „Kažkuria prasme tapome savaitgalį kalnų ir kalnelių policija, daug turėjome reikalų ir darbo“, – sakė policijos generalinis komisaras.

Kaip teigiama Vidaus reikalų ministerijos pranešime, už papildomą darbą policijos pareigūnams bus išmokėti atlyginimų priedai. Skaičiuojama, kad už darbą gruodžio mėnesį Policijos departamentui papildomai reikės skirti 1,1 mln. eurų, o už sausio mėnesį – 1,3 mln. eurų. „Dėkojame policijai ir kitoms tarnyboms už darbą sudėtingomis sąlygomis. Nors buvo teigiama, kad, pasitelkusios tokius pajėgumus, tarnybos negalės ilgai dirbti tokiu režimu, tačiau darbas organizuojamas puikiai ir su pavestomis užduotimis susitvarkoma. Ši situacija niekam nėra lengva, bet mūsų tikslas – suvaldyti šią pandemijos situaciją ir grįžti prie kuo įprastesnio gyvenimo“, – teigė A. Bilotaitė.

Karantinas Lietuvoje galioja iki sausio 31 dienos. Sausio 17 dieną ketinama sprendimus persvarstyti.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 1 žmogus įvertino) 5.0000