Žiemos pramogos lietuvius išvijo iš namų: nepaisydami karantino, apgulė ne tik parkus, bet ir prekybos centrus papildyta policijos komentaru

Žiemos pramogos karantino metu Foto: Skaitytojo nuotr.

Žiemos pramogų pasiilgę lietuviai, nepaisant koronaviruso, pabėgo iš namų į gamtą. Jau vakar Delfi portalo skaitytojai dalinosi nuotraukomis, kuriose buvo užfiksuota žmonių minia populiarioje Vilniaus vietoje netoli Vingio parko. Jaunos šeimos su vaikais mėgavosi žiemos malonumais ir buvo pamiršusios saugų atstumą bei kaukes. Šiandien, panašu, situacija yra ta pati, be to, žmonės nusprendė įsigyti pamėgtos žiemos pramogų įrangos.

Delfi skaitytojai vėl dalinasi nuotraukomis iš tos pačios vietos. Šeimų gamtoje – ne ką mažiau, apie saugų atstumą ir apsaugos priemones dalis gyventojų pamiršę. Negana to, redakcija gavo nuotraukų, kuriose užfiksuotos eilės prie prekybos centrų ir kitų prekybos vietų, kur galima įsigyti rogučių – populiarių žiemos pramogų atributų. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius ribojimus, atviroje vietoje lauke susitikti gali ne daugiau kaip du žmonės arba turi būti žmonės iš vienos šeimos. Taip pat specialistai vengia be reikalo eiti iš namų, o tuo labiau būriuotis. Privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes. Susiję straipsniai Šimonytė – apie NVSC skaičiuojamas mirtis: nežinau, ar gali dar labiau susikompromituoti Ties įvažiavimu į Vilnių įvyko tragiška avarija: užsidegė į automobilių koloną rėžęsis sunkvežimis, jo vairuotojas žuvo liepsnose Vilniaus policija Delfi informavo, kad penktadienį ir šeštadienį buvo gauta pasipiktinusių žmonių pranešimų, jog šeimos su vaikais būriuojasi ir nesilaiko karantino sąlygų. Pranešimuose piliečiai teigė, kad žmonės čiuožinėja nuo kalnų, džiaugiasi sniegu, bet pavojingai susigrūdę vienoje vietoje. Anot policijos, penktadienį buvo gauti trys tokie pranešimai, šiandien (šeštadienį) vienas. Pirminiais duomenimis, buvo pranešta apie susibūrimus ant Tauro kalno, Naujininkų mikrorajone bei prie Žaliųjų Ežerų. Teigiama, kad niekas nesiskundė dėl būriavimosi Vingio parke. Policija Delfi teigė, jog žmonėms nėra uždrausta būti lauke, dėl to į įvykį reagavę pareigūnai šeimas informavo, kad yra privaloma laikytis atstumo, įspėjo apie pavojus ir paragino laikytis nurodymų. Penktadienio vakaras Žvėryne:

