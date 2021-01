Nacionalinė švietimo agentūra pristatys scenarijus dėl brandos egzaminų organizavimo

Nacionalinės švietimo agentūros vadovai penktadienį švietimo ministrei pristatys scenarijus, kaip šiemet organizuoti valstybinius brandos egzaminus.

„Yra paruošti scenarijai, kaip viskas galėtų būti rengiama“, – BNS sakė Nacionalinės švietimo agentūros atstovas Gintautas Dulskas.

Jis pabrėžė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija spręs, kurį scenarijų rinktis.

Klausimai dėl valstybinių brandos egzaminų kyla dėl to, kad lapkričio pradžioje paskelbus antrąjį karantiną vyresniųjų klasių moksleiviai mokosi nuotoliniu būdu. Be to, nežinia, ar dėl koronaviruso grėsmės bus galima saugiai surengti egzaminus.

Švietimo darbuotojų profesinė sąjungos pirmininkas Andrius Navickas ragino brandos egzaminų šiemet atsisakyti.

„Žiūrėti mokinių metinius pažymius ir kokia yra užsienio praktika, užsienio universitetų. Tą alternatyvą reikėtų svarstyti ir diskutuoti turbūt tiek su abiturientais, tiek su jų tėvais“, – LNK Žinioms sakė jis.