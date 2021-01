„Matydama, kad tai gali neatitikti bent jau Rytų Europos ir Baltijos šalių regiono interesų, aš nenorėjau gerti šampaną už tokią perspektyvą“, – taip 2010 metų rugsėjį savo atsisakymą vykti į Prahą, kur tuometinis JAV prezidentas pakvietė Rytų ir Vidurio Europos šalių lyderius komentavo tuometinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir nors tuomet dvišalės JAV ir Rusijos strateginės ginkluotės mažinimo sutarties (Naujoji START) tiesiogiai nebuvo paminėta, bet D. Grybauskaitė leido suprasti, kad jos sprendimas nevykti į susitikimą su B. Obama buvo surišta būtent su derybomis tarp JAV ir Rusijos dėl nusiginklavimo pasaulyje.

Toks Lietuvos vadovės žingsnis sulaukė nemažai kreivų žvilgsnių, nusistebėjimo, atviros kritikos bei, žinoma, atkreipė pačių JAV dėmesį, kad ir neakivaizdžiai.

Tuometinei JAV administracijai, kuri nuo 2009-ųjų nusprendė gerinti santykius su Maskva strateginės ginkluotės mažinimo sutartis buvo vienas svarbiausių ir simbolinių prioritetų – tai prisidėjo ir prie Nobelio taikos premijos skyrimo B. Obamai. Todėl Lietuvos pozicija atrodė kaip netikėtas akibrokštas.

Ir nors viešai nei Lietuvos vadovės motyvai, nei tikroji lietuvių nepasitenkinimą sukėlusi priežastis taip niekada ir nebuvo detaliai paaiškinti, dar 2019-siais prof . Tomo Janeliūno knygoje „D. Grybauskaitės doktrina“ buvo patvirtinta, kad Lietuvos nepasitenkinimą sukėlė ne tiek pati START sutartis, kiek jos derybų eiga bei sąsajos su priešraketine gynyba, kurios originaliojo plano 2009-ųjų rugsėjį netikėtai atsisakė B. Obama. D. Grybauskaitės teigimu, susitarimų projektuose esą svarstyta palikti Baltijos šalis „pilkojoje zonoje“, t. y. Rusijos atsakomybės erdvėje.

Paradoksalu ne tik tai, kad galiausiai būtent priešraketinė gynyba buvo vienas tų klausimų, kurie per dešimtmetį išskyrė Rusijos ir JAV pozicijas, prisidėjo prie kelių svarbių sutarčių žlugimo bei naujų pajėgumų vystymo, bet ir vėl tapo viešų diskusijų objektu svarstant naująją START sutartį.

2010-siais įsigaliojusios START laikas beveik išseko: vasario 5-ąją ši paskutinioji iš strateginių ir galiojančių sutarčių tarp Vašingtono ir Maskvos formaliai gali nutrūkti, mat per 4 pastaruosius metus JAV ne tik nepadarė nieko, kad pavyktų suderėti dėl naujo sutarimo arba esamos sutarties pratęsimo sąlygų, bet ir kaišiojo pagalius į ratus. Viskas simboliškai baigėsi kivirčais ir įtampos momentais, nematytais dešimtmečius. Ant plauko pakibo ne šiaip formalus susitarimas, bet ir strateginio stabilumo klausimai, kuriuose ir vėl gali tekti įsijungti ir Lietuvos prezidentūrai.

Nuskambėjo aliarmas, o tada smogė netikėtai

Ką reiškia tokių kivirčų ir įtampos kaina? Jei dar rudenį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos paskirtas vyriausias JAV derybininkas nusiginklavimo klausimais – D. Trumpui ypač lojalus, tačiau derybiniais gebėjimais negarsėjantis Marshalas Billingslea bandė spausti ir Maskvą ir Pekiną siūlydamas paskutinės minutės susitarimus, tai jis, o kartu ir visos JAV sulaukė ne tik pelnytai pašaipios reakcijos iš Rusijos ir Pekino, bet ir rimtesnio atsako.

Gruodžio pradžioje Rusijos prezidento Vladimiro Putino įsakymu visoje šalyje surengtos strateginių pajėgų pratybos, kurių metu išbandyta visa branduolinių pajėgų trejada – nuo strateginių bombonešių su sparnuotomis raketomis skrydžių iki šachtose ir atominiuose povandeniniuose laivuose esančių balistinių raketų paleidimų.

